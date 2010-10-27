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Год Слуцкого

№ 42(232) от 28.10.2010 [«Аргументы Недели », Константин КЛЕЩЕВ ]

Год Слуцкого

В октябре 2009-го бывший наставник «Крыльев Советов» Леонид Слуцкий неожиданно для многих возглавил столичный ЦСКА. Год спустя «Аргументы неделi» отметили вместе с наставником армейцев первую годовщину его работы в команде, которая всегда ставит перед собой одну цель – побеждать.

Когда 26 октября ЦСКА объявил о подписании контракта с Леонидом Слуцким по схеме 3+2 (на три года с возможным продлением еще на два), футбольный мир решил, что руководство армейцев, мягко говоря, допускает ошибку. Еще бы, дела в ЦСКА не пошли ни у знаменитого бразильца Зико, ни у опытного испанца Хуанде Рамоса, что же говорить о Слуцком, который на высшем уровне никогда не работал. Лучшими достижениями у него стали выход в финал Кубка России и четвертое место в чемпионате страны с ФК «Москва» в 2007 году! Но спустя год главный тренер по-прежнему на своем посту, а команда борется в первенстве России за второе место («Зенит» уже, похоже, не догнать). Серебро даст право выступить в следующем сезоне в Лиге чемпионов и на выход в плей-офф Лиги Европы (после трех подряд побед в группе – все со счетом 3:0, – мало кто сомневается, что весной ЦСКА продолжит борьбу в этом турнире).

Любое поражение – разочарование

– С годовщиной вас, Леонид Викторович! – с этих слов начался наш разговор со Слуцким.

– С какой годовщиной?

– Ну как же, с первой – со дня начала работы в ЦСКА.

– Честно говоря, забыл об этом. Играем через два дня на третий, все мысли только о футболе.

– Признайтесь, быстро год пролетел?

– Время по-разному текло, иногда быстро, иногда медленно, как, наверное, у каждого человека. Бывает, матч кажется бесконечным, а бывает, пролетает, как одна секунда. Но, если честно, чувство такое, что работать с ЦСКА начал только вчера.

– Говорят, тренеру нужно три года, чтобы создать новую команду. Треть пути вы прошли...

– Я с этим утверждением не согласен. Все зависит от того, какие футболисты в распоряжении тренера, насколько наигран состав. Если взять ЦСКА, то в концовке прошлого сезона, когда я только пришел, была одна команда; чемпионат 2010 года начинала другая. Сегодня на поле выходит третья. Сейчас в составе есть Вагнер Лав, Думбиа, Тошич, Секу и нет Красича и Гильерме. То есть изменения значительные. Создание команды – непрерывный процесс, эволюция. При этом с тренера и игроков постоянно требуют результат. Тем более в ЦСКА.

– Какие матчи запомнились за этот год?

– Матч с «Тереком» (1:0, 30 октября 2009 года) – он был первым. Конечно, игра с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов (3:3), да и все матчи в этом турнире, где ЦСКА дошел до 1/4 финала. Встреча с «Севильей» на выезде (2:1, 1/8 Лиги чемпионов), обе игры в чемпионате страны со «Спартаком» (3:2 и 2:1), которые прошли по необычному сценарию.

– А были разочарования?

– В ЦСКА любое поражение – разочарование. Даже от «Интера» (ЦСКА уступил итальянскому клубу, будущему победителю Лиги чемпионов, в 1/4 финала дома и на выезде со счетом 0:1. – Прим. К.К.). Но иначе в большом клубе и быть не может.

В ЦСКА собрались максималисты

– И в жизни, и в футболе нет предела совершенству. Что для вас при создании идеальной команды, если такое возможно, представляет наибольшую сложность?

– Труднее всего встраивать новичков в команду. Не вообще новых футболистов, а тех, кто способен усилить состав. Иногда адаптация проходит без особых проблем, но чаще требует усилий и от игрока, и от тренера. И заранее предсказать, как она будет проходить, невозможно. Другая сложность в профессии тренера – невозможность расслабиться. Тренер всегда должен быть в курсе того, в каком состоянии футболисты. Кто-то заболел, кто-то захандрил, кто-то переоценил свои силы. С одной стороны, нужно быть готовым к любой ситуации, с другой – нельзя все рассчитать.

– Как-то вы сказали, что бываете даже на тренировках в тренажерном зале, хотя ваше присутствие там вовсе необязательно. По-прежнему так думаете?

– Да. Пусть прозвучит банально, но работы у тренера – непочатый край. Он лучше видит тех, кто выходит на поле. А как быть с теми, кто остается в запасе? Как их контролировать? Делать это нужно обязательно, потому что игрок, оставшийся в запасе, может почувствовать себя обиженным, ущемленным, посчитать, что потерял доверие тренера. Такого быть не должно.

– Вы сами за год работы в ЦСКА изменились?

– Безусловно. И продолжаю меняться. Причина в том, что сталкиваюсь с ситуациями, с которыми раньше не сталкивался. У меня нет готовых ответов, хотя давно работаю тренером. Их приходится искать порой в условиях цейтнота. В ЦСКА, например, собрались максималисты. И игроки, и руководители. Победа – нечто само собой разумеющееся, поражение – ЧП.

– Победа – высшая награда для тренера. Есть другие?

– Очень ценю возможность общаться с игроками большого масштаба. Все они личности. Что до побед, то считаются не отдельные выигрыши, а чемпионские трофеи. У меня таких пока нет. Высшее достижение – выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

– Круг вашего общения сильно изменился после прихода в ЦСКА? Может быть, стало больше друзей, как это случается с людьми, поднявшимися по карьерной лестнице?

– Наоборот, круг общения сузился. Остались те, кто в него входил и до начала моей работы в ЦСКА. Сегодня стараюсь не распыляться. Слишком много сил и энергии уходит и на команду, и на каждого игрока в отдельности.

– На личную жизнь времени нет?

– Мало остается. Успеть бы сделать все, что должен сделать как тренер. Часто случается ночью смотреть матчи – и свои, и будущих соперников.

– Кто вы для игроков – начальник, товарищ, друг?

– Один из ведущих игроков ЦСКА однажды сказал, что относится ко мне положительно, пока попадает в состав. Если завтра я оставлю его в запасе, стану врагом. Потому что не дам ему возможность делать то, ради чего он живет и тренируется, лишу возможности самовыражения. То есть тренер может быть и отцом родным, и Иудой, и другом, и врагом. Игрок говорил искренне, поэтому у меня даже не возникло чувства обиды.

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