«Спартак» не порадовал, но и не расстроил

Московский «Спартак», уступив во вторник в Москве лондонскому «Челси» (0:2) в матче третьего тура Лиги чемпионов, расстроил своих поклонников больше результатом, чем игрой. «Аргументы неделi» решили разобраться, хорошо или плохо выглядели красно-белые во встрече с одним из сильнейших клубов мира и что ждет дальше команду Валерия Карпина.

Несмотря на поражение от «аристократов» (так называют лондонский клуб у него на родине), «Спартак» по-прежнему сохраняет шансы на выход из группы. В ближайшие полтора месяца ему предстоит вновь встретиться с англичанами (3 ноября), а также сыграть с «Марселем» (23 ноября) и «Жилиной» (8 декабря). Надежды – на успешную игру в ответных встречах с французами и словаками, которых красно-белые уже обыграли (1:0 и 3:0 соответственно). Отобрать же очки у «Челси» кажется задачей невыполнимой, потому что в Москве английский клуб показал, насколько велика разница в классе между ним и «Спартаком». В этом известные футбольные эксперты Евгений Ловчев и Александр Бубнов согласны друг с другом, но в оценке игры вице-чемпиона России против англичан их мнения разошлись.

Забыть об эйфории

«После побед над «Марселем» и «Жилиной» спартаковские болельщики пребывали в состоянии эйфории, – считает Ловчев. – Все забыли, что в матче против французов «Спартак» не показал ничего выдающегося. В организации игры ничего не получалось. Да, в обороне красно-белые действовали самоотверженно, неплохо выглядел вратарь Андрей Дикань, но в лучшем случае удавалось отбиться. О какой-то контригре говорить не приходилось. Однако удивительное оказалось рядом. «Спартак» забил и победил даже при плохой игре. Стало понятно, что игрокам надо работать и работать над командным взаимодействием.

Во встрече с «Жилиной» мы ждали более скоростной и качественной игры в пас, и во втором тайме «Спартак» ее показал. Но словаки заметно уступают в классе и «Марселю», и, тем более, «Челси». В принципе чтобы добиться победы над словаками, «Спартаку» достаточно было сыграть внимательно и не позволить сопернику создать моменты. Мне даже показалось, что «Спартак» нашел лекарство от своей болезни этого сезона: если соперник отдает территорию и инициативу, красно-белые не могут забить и бесцельно катают мяч довольно далеко от ворот.

Понравилось тогда и то, что Карпин решился использовать в атаке двух бразильских форвардов Ари и Веллитона, что придало игре заметную остроту. Оба они сыграли и против «Челси», но такое впечатление, что с защитниками уровня Джона Терри или Эшли Коула им еще встречаться не приходилось. И еще мне показалось, что спартаковские бразильцы тяжело входят в зиму. Травму в матче чемпионата России против «Алании» получил полузащитник Алекс (с «Челси» он на поле не вышел). Веллитон к концу сезона выглядит подуставшим – сыграл свою роль тяжелый сентябрьский график «Спартака». В такой ситуации свое слово должны были сказать Дмитрий Комбаров, Эйден Макгиди, молодые спартаковцы.

Тем более что без своих лидеров – Лэмпарда и Дрогба – «Челси» не выглядел столь же мощным, как обычно. Перед игрой даже думал, что «Спартак» может сыграть вничью. И по первым минутам встречи, когда «Спартак» больше владел мячом, показалось, что такое возможно. Но затем проявились индивидуальное мастерство и класс игроков «Челси». А в конце встречи Карло Анчелотти (главный тренер «Челси») выпустил на поле совсем молодых ребят. Он не сомневался в том, что «Спартак» уже ничего не может сделать.

Игра с «Челси» показала, насколько низок уровень нашей команды и нашего чемпионата. Футболисты «Спартака» неконкурентоспособны в сравнении с игроками «Челси». И здесь не должно быть заблуждений. Вспомним хотя бы, как Николя Анелька «раздевал» в штрафной нашего Сергея Паршивлюка! А как Ари, Веллитон или Ибсон отлетали от защитников англичан! В целом «Спартак» произвел удручающее впечатление. И дело даже не в результате. Мы все говорим, что российский футбол поднимается, но Лига чемпионов, где наши клубы выглядят несостоятельными, приводит к обратному выводу. Пора забыть об эйфории.

«Спартак» сыграл на уровне

«Челси» приехал в Москву за победой и добился ее, – говорит Бубнов. – Гости в первом тайме сразу же взяли под контроль середину поля, владели территориальным преимуществом. Да и во втором, когда не побоялись отдать инициативу «Спартаку», оборонялись не количеством, а качеством. При любой возможности игроки «Челси» быстро переходили от обороны к атаке. «Челси» даже с учетом существенных проблем из-за травм ведущих игроков затратил ровно столько сил, сколько было необходимо для победы. В этом и выражается класс команды.

Но в целом «Спартак» выглядел вполне на уровне. Не хватило немного опыта, немного хладнокровия, немного класса, ведь могли и забить. И по большому счету хозяева могут записать игру в плюс, так как уверенности в себе перед матчами с «Марселем» и «Жилиной» у них должно прибавиться. В составе «Спартака» я бы выделил Ари, Дмитрия Комбарова, Макгиди старался, хотя многое у него не получалось. Евгений Макеев, Александр Шешуков, Ибсон, Веллитон отыграли на своем уровне… В общем, никто не провалился. Можно ли будет взять очки в ответном матче в Лондоне? Вряд ли. Перед своими болельщиками «Челси» будет играть в другой манере, более агрессивно.

К тому же кто-то из травмированных восстановится, и состав станет еще сильнее. Поэтому игра спартаковцев будет целиком зависеть от действий соперника. Если «Спартак» сможет продержаться первый тайм, какие-то шансы на благоприятный исход у него будут. но если «Челси» сможет реализовать преимущество в начале матча, красно-белые окажутся в чрезвычайно тяжелой ситуации. Однако как бы ни сложился матч в Лондоне, для «Спартака» исход борьбы в группе будет решаться во встречах с «Марселем» и «Жилиной», а их команда Карпина уже обыгрывала.