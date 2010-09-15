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Мы думали, что уже на дне...

№ 36(226) от 16.09.2010 [«Аргументы Недели », Записал Константин ПУГАЧЕВ ]

Мы думали, что уже на дне...
Веллитон сборной не нужен!

Поражение в Москве от словаков (0:1) в отборочном матче Евро-2012 заставило говорить о том, что российская сборная находится в кризисе. Насколько он глубок, «АН» решили разобраться вместе с бывшим защитником «Спартака» и сборной СССР, футбольным экспертом Александром БУБНОВЫМ.

Известная присказка «Мы думали, что уже на дне, но в это время снизу постучали» как нельзя более точно отражает то, что происходит с главной командой страны. После поражения в стыковых матчах ЧМ-2010 от словенцев сделалось ясно, что сборная России, ставшая в 2008-м третьей на Евро, прошла свой пик. Нужны были новые люди, новые идеи.

Кризис в руководстве

Новые люди пришли. На прежнего президента РФС Виталия Мутко возложили вину за провал и поручили Сергею Фурсенко исправить положение. Что мы имеем сегодня? Нового тренера – вместо голландца Гуса Хиддинка пришел голландец Дик Адвокат. Бывший наставник получал 7 млн. евро в год, нынешний получает 11 миллионов. Так говорят, но сколько в реальности, мы не знаем. Почему? Что за секретность такая? Для сравнения: зарплата главного тренера сборной Испании Висенте Дель Боске в этом году, когда испанцы выиграли чемпионат мира, – полтора миллиона! Может, нам следовало деньги не Адвокату, а Дель Боске предложить?

Ладно, пришел Адвокат, хороший тренер с неоднозначной репутацией. В свое время он не сдержал обещаний перед австралийцами, арабами и бельгийцами. У нас формально приступил к работе летом после окончания контракта Хиддинка. Но как он работает, сказать крайне сложно. Сборная сорвала подготовку к отборочному турниру. Провела всего один матч – с болгарами. Она не готова потому, что не готовилась! И мы хотим попасть на Евро? Все вспоминают об успехе в Австрии и Швейцарии, но забывают, что туда мы в 2008-м попали благодаря хорватам, которые обыграли англичан. А как мучились в последнем отборочном матче с Андоррой!

К недавним матчам против Андорры и Словакии сборная, как и при Хиддинке, готовилась в отеле, а не на базе. Адвокату предлагают отличную базу московского «Динамо», он отказывается. Причина? Далеко от Москвы! А может, потому, что там ни кальяна, ни девочек? И вообще, почему у сборной нет своей базы?

Кризис тренерский

Ничего не имею против иностранцев во главе национальной сборной. Надо только помнить, что команды, которые возглавляют иностранцы, никогда не выигрывали чемпионатов мира. Все наши тренеры с именем – Олег Романцев, Юрий Семин, Валерий Газзаев, Анатолий Бышовец – уже прошли через сборную. Результат известен. В лучшем случае выходили из отборочной группы, дальше – провал.

Фурсенко кандидатура Адвоката, с которым он работал в «Зените» в бытность свою президентом клуба, кажется оптимальной. Но ведь Фурсенко ставит задачу выиграть чемпионат мира 2018 года, который Россия должна провести (все почему-то уверены, что нам его дадут)! Ставить такую цель – полная безответственность. Но если уж поставили, под нее-то и надо было приглашать главного тренера в сборную. А пришел Адвокат, которого через восемь лет в России точно не будет. К чему тогда весь сыр-бор?

У Адвоката (и у Фурсенко) нет внятной стратегии, есть только нацеленность на локальный результат. Да и тот не понятно как должен быть достигнут. Его и требуют от голландца, чтобы оправдать затраченные деньги. На перспективу же он работать не будет. Провалится — получит неустойку и поедет домой. Такой вариант исключать нельзя, если Россия потерпит поражения в октябре от ирландцев и македонцев. После Словакии даже самый мрачный сценарий кажется возможным.

Кризис кадровый

В сборной ясность только с защитой. В середине же поля – хаос. Полузащитники (Игорь Семшов, Константин Зырянов) играют не на привычных местах. Роман Широков введен в команду под давлением «Зенита». Андрей Аршавин сам по себе. Кто должен играть на важнейшей позиции под нападающими? Мы требуем от Павла Погребняка и Романа Павлюченко голов, но кто-то им должен отдавать голевые передачи? Адвокат понимает, кто именно? Не уверен. Ему не раз предлагали попробовать Алана Касаева из «Рубина». Но он не пригласил его даже на матч с болгарами. Почему других молодых игроков не попробовал, он ведь ничего не терял? В действиях Адвоката нет логики. Стоило СМИ возмутиться по поводу Касаева, как он тут же его «нашел».

Молодежная сборная (возраст до 21 года), а это ближайший резерв, действительно не радует результатами. Уже 20 лет она не попадает на главные турниры, в том числе на Олимпийские игры. Можно, конечно, в оправдание сказать, что молодые немцы тоже играют неудачно. Но эти же немцы чудеса творили на ЧМ-2010 в ЮАР! Нам нужна не только молодежная команда, но и вторая сборная. Именно через нее надо пропускать кандидатов, устраивать контрольные матчи между первой и второй, как в советские времена. Тогда, кстати, вторая сборная нередко обыгрывала первую. Предположу, что клубы будут против, ведь придется отпускать игроков на какое-то время. Но если мы хотим, чтобы национальная команда добивалась успехов, надо ее интересы поставить на первое место.

И еще о молодежи. Перспективных игроков надо приглашать на сборы. Пусть они тренируются с национальной командой и знают, что в любой момент их могут позвать для решения серьезных задач.

Наконец, для усиления сборной нам всерьез предлагают натурализовывать иностранцев, например, спартаковского бразильца Веллитона. Представим на минуту, что будет, если все клубы, которым при нынешнем лимите на легионеров выгодно иметь футболистов с российскими паспортами, начнут это делать. О наших игроках придется забыть! Шесть бразильцев и четыре аргентинца в сборной России! Такое может быть? Абсурд! Говорят, за сборную Германии играют и турки, и арабы, и поляки. Это так, но разница в том, что все они родились в Германии. Они и по менталитету немцы! У нас же ситуация иная.

Что делать?

В современном российском футболе разрушена система подготовки игроков. Надо возвращаться к специализированным центрам, интернатам, школам, которые существовали в советские времена. Нужно доверить решение проб­лем профессионалам, которые думают о футболе, а не о деньгах и реализации собственных амбиций. Только тогда можно будет уничтожить систему освоения бюджетных денег, откатов и договорняков. Но боюсь, для этого нужно решение высшей власти: пока президент России Дмитрий Медведев не скажет, что пришло время навести порядок, подключить правоохранительные органы, ничего не изменится.

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