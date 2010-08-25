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Что у России в кулаке?

№ 33(223) от 26.08.2010 [«Аргументы Недели », Евгений МЯСНИКОВ ]

Что у России в кулаке?

В понедельник начался визит инспекционной комиссии ФИФА в Англию – главную соперницу нашей страны в борьбе за право проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Там она пробудет по 26 августа включительно. А на прошлой неделе команда «оценщиков» Международной футбольной федерации провела четыре дня в России.

Свою «пятерку» мы уже получили

В гонке, главным призом которой станет мундиаль-2018, формально участвуют девять претендентов. Россия выступила номером пятым. До этого оценочная комиссия ФИФА побывала в Японии, Южной Корее, Австралии, а также представленных дуэтом Бельгии с Голландией. Теперь наступил черед Англии. Потом  – Испания и Португалия (30 августа – 2 сентября), США (6–9 сентября) и Катар (13–17 сентября). При этом нужно иметь в виду, что мировое первенство – 2018, как ни крути, достанется Европе. А чемпионат, который пройдет четырьмя годами позже, – Азии.

Официальному решению
ФИФА на сей счет пока мешает только нежелание США отказаться от претензий на ЧМ-2018, как уже поступили азиатские страны и примкнувшая к ним Австралия. Все они сосредоточились на ЧМ-2022. Поскольку мировое первенство – 2014 состоится в Бразилии, скорее всего, и американцы вскоре «поднимут лапки вверх». Возможно, во время пребывания за океаном оценочной комиссии. В этом случае именно янки станут фаворитами в толкотне за право заполучить ЧМ-2026. Хоть на него и хищно нацелился такой монстр, как Китай, два турнира подряд ФИФА Азии не отдаст…

С отказом США расклад сил станет окончательно ясным. Конкурентами России останутся только европейцы. И попыток завоевать право на организацию мирового первенства у нас не две, а одна. То есть речь идет только о 2018 годе. Предположим, что заявка нашей страны предпочтительнее той, что сделали Бельгия с Голландией. Хотя бы потому, что ФИФА прохладно относится к совместным предложениям, с какими выступают западные европейцы, за исключением англичан.

– Как оцениваете итоги визита в Россию комиссии ФИФА? – пытали журналисты после ее отъезда президента РФС Сергея Фурсенко.

– Если брать организацию работы комиссии во всех городах – Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи, – визит прошел на пять баллов. С точки зрения представления объектов было сделано все, что только можно…

«Континент Россия»

Главный ревизор заявок всех заинтересованных стран – 49‑летний чилиец Гарольд Майне-Николлс. В прошлом он был известным журналистом и удачливым фотокором. Позднее как головой в омут бросился в футбольную политику. В которой немало преуспел. С 2007 года возглавляет федерацию футбола Чили. Дважды, в 2008-м и 2009-м, становился у себя в стране обладателем престижной премии «Лучший менеджер». Не как футбольный предводитель, а вообще, в национальном масштабе. Неужели вы думаете, что матерый журналюга и незаурядный управленец не мотает на ус заявления своего верховного босса – президента ФИФА Зеппа Блаттера?

Весной этого года в своем нашумевшем интервью западным СМИ швейцарец Блаттер подчеркнул: «Английская заявка – единственная, которая не вызывает у ФИФА никакого беспокойства. У англичан есть все. У них уже сейчас футбольное хозяйство организовано на высшем уровне. И если остальные претенденты должны убедить исполком нашей федерации в способности провести чемпионат мира должным образом, то Англии это не нужно. Но получит ли страна право на проведение турнира? Я лично не уверен…» Заметим, что приведен лишь фрагмент из интервью Блаттера, к его высказываниям мы еще вернемся.

После «напутствия» высокого начальства и накануне приезда на Туманный Альбион чилиец и Ко были буквально огорошены событиями, которые там происходят. Сначала местная пресса раструбила о том, что британский премьер-министр Дэвид Кэмерон не сможет принять инспекционную комиссию. То ли из-за неотложных дел государственной важности. То ли из-за нежелания прервать отпуск. Затем английская газета Daily Telegraph разразилась сенсационной публикацией. Мол, Россия не только самый опасный конкурент англичан, но именно она – очевидный фаворит в битве за мундиаль.

 «Россия явно превосходит всех соперников своими масштабами. У нее в одном кулаке политическая воля и финансовые возможности, – писала Daily Telegraph. – Даже то, что к чемпионату мира в России предстоит многое построить, – скорее плюс, чем минус. ФИФА наверняка захочется выйти на новый огромный рынок». Английские акулы пера держат нос по ветру и прекрасно помнят уже упоминавшееся интервью Зеппа Блаттера, в котором он говорил: «В январе я встречался с президентом России Дмитрием Медведевым и был впечатлен намерениями российской стороны. То, что они презентовали, могу назвать просто замечательным. Россия – это ведь даже не страна, это целый континент. И у нее очень серьезные планы по экспансии в футболе».

Гарантии «рядового болельщика»

После того как Сочи досталась зимняя Олимпиада – 2014, все признали: победу своим приездом и выступлением обеспечил в первую очередь Владимир Путин. На сей раз «залп тяжелой артиллерии» прозвучал на более ранней стадии – в Ново-Огареве. Председатель правительства России принял инспекционную комиссию ФИФА в своей загородной резиденции. «Рядовой болельщик», как он сам назвал себя однажды, напомнил гостям, что чемпионат мира по футболу ни разу не проводился на территории Восточной Европы. Если примут российскую заявку, играть матчи ЧМ-2018 планируется на 16 современных стадионах в 13 городах нашей страны. «Хочу заверить, что мы в любом случае независимо от итогов голосования будем строить и реконструировать спортивные сооружения в России. Но победа нашей заявки придала бы этому процессу серьезный дополнительный импульс. В мае мы передали ФИФА свою заявочную книгу, направили правительственные гарантии. Сейчас я готов предоставить и дополнительные гарантии. Могу пообещать, что въезд в Россию гостей и участников ЧМ-2018 будет осуществляться в безвизовом режиме».

…2 декабря весь мир узнает, куда в 2018-м отправятся 32 сильнейшие футбольные сборные. В Цюрихе пройдет тайное голосование 23 членов исполкома ФИФА (не считая Зеппа Блаттера). По  мнению зарубежных аналитиков, у России хорошие шансы получить большинство голосов. Уже сегодня они отводят нашей стране как  минимум семь. Включая, например, президента УЕФА Мишеля Платини и вице-президента Европейского футбольного союза Франца Беккенбауэра.

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