Волевая победа «Краснодара» над «Динамо» - 3:1

Сегодня, 11-го марта, на стадионе "Краснодар" в 19-ом туре РПЛ встретились "Краснодар" с "Динамо".
Арбитр Артем Любимов. Краснодарцы не выигрывали в чемпионате уже четыре тура подряд. “Быки” показывают высокую результативность на своем поле в текущем сезоне, забивая в среднем по 1.92 гола за матч. У “Динамо” на выезде всего две победы за восемь матчей. Москвичи занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками. "Краснодар" идет на восьмой строчке с 26 очками. Ориентировочные составы: “Краснодар” (4-3-3): Сафонов – Рамирес, Кайо, Петров, Алонсо – Сперцян, Баньяц, Кади – Олусегун, Кордоба, Кобнан. “Динамо” (4-3-3): Шунин – Даса, Сазонов, Фернандес, Скопинцев – Фомин, Кутицкий, Захарян – Тюкавин, Макаров, Нгамале.
Игра в Краснодаре началась, попытались тут же игроки "Краснодара" разогнать атаку по правому флангу, однако Сперцяну добраться до сферы сейчас не удается. Неплохой темп взяли соперники в начале встречи. Контроль над мячом остается за краснодарцами, которые продолжают давление на ворота противника. Кордоба забивает гол в ворота соперника, но он и Мозес оказываются в офсайде, и рефери отменяет взятие ворот. Сегодня в Краснодаре +16 градусов, очень тепло на юге России и многие болельщики пришли на стадион в кофтах и даже в футболках можно увидеть. Штрафной удар у ворот соперника сейчас разыграли хозяева. Последовала передача на Кордобу, который подставил голову под мяч, но пробил крайне неудачно. Намного правее цели. Скопинцев получает карточку желтого цвета сейчас за активные споры с рефери. На 19 мин. динамовцы не открывают счет 0:1: Константин Тюкавин! Нгамале с правого края выполнил передачу в центр штрафной. Тюкавин сыграл на опережении, головой послав мяч в дальний угол. Седьмой свой гол в чемпионате забивает Тюкавин. Кордоба с правого края вошел в штрафную соперника, после чего нанес выстрел в ближний угол, но принял на себя всю силу выстрела Антон Шунин, который переправил мяч на угловой. На 24 мин. хозяева сравнивают счет 1:1: Кади! Ревут трибуны, радуясь забитому мячу, после подачи с левого фланга Кади головой пробил по воротам Шунина. который отбил мяч, но от рук вратаря снаряд влетел в сетку. Интересный матч нас ждет на своем продолжении,"быки" продолжают давить в атаке, делая все, чтобы сразу же выйти вперед. В прессинг сейчас пошли игроки "Динамо". Сафонов в итоге был вынужден выносить сферу подальше от рамки, чтобы не попасть под подкат одного из противников. Тюкавин сейчас оказался на ударной позиции, но не стал он бить, отдал пас на Скопинцева и тот пробивал без помех по рамке соперника с 10 метров - снаряд полетел значительно выше цели. Болельщики начали "уханьем" поддерживать свою команду и гнать ее вперед. Активнее заиграл "Краснодар" сейчас хотят хозяева выйти вперед. Первый тайм завершен при счете 1:1, перерыв.
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Во 2-ом тайме, в составе "Динамо" на поле появился Норманн, Кутицкий отправился отдыхать. Норманн сразу же подавал мяч в штрафную соперника. В итоге дальнюю штангу пытался замкнуть Фернандес, но мяч направил он рядом с правой стойкой. Фомин в грубом порядке снес соперника на газон, в руках рефери тут же появилась карточка желтого цвета. Тюкавин сейчас вышел на ворота, перехитрил Сафонова, после чего отправил снаряд в левый угол, мяч врезался в штангу и вылетел в пол. На 59 мин арбитр показывает прямую красную карточку Нгамале и удаляет его с поля! Потерял контроль над мячом игрок "Динамо", после чего шипами, выше голени он сыграл, срубив Сперцяна. В оставшееся полчаса игры "Динамо" придется отбиваться и пытаться спастись в этом матче. После навеса от Сперцяна играет сейчас на вынос защитник "Динамо", но мяч продолжает контролировать краснодарская команда, пытаясь найти момент у ворот соперника. На 67 мин. Кади делает дубль и выводит хозяев вперед 2:1:классный удар ему удался! Получил бразилец мяч на правом краю, продвинулся к центру, после чего от дужки нанес мощный выстрел в дальний левый угол. Даже не шелохнулся в этой ситуации Шунин. Кривцов пробил с дужки штрафной по воротам соперника. Мяч полетел намного выше цели. Проводил в прыжке снаряд тут на всякий случай Шунин. Вместо Кади в составе "Краснодара" на поле сейчас появился Батчи, новая ротация в стане южан. На добавленной 93 мин. Кривцов ставит точку в матче 3:1: Подача с левого фланга в центр штрафной. Защитник "Динамо" неудачно выносит мяч в центр, на линию штрафной, откуда слету укладывает мяч в ворота Кривцов. Игра завершилась победой "Краснодара" со счетом 3:1, они набирают 29 очков в таблице чемпионата РПЛ.