Волевая победа «Краснодара» над «Динамо» - 3:1

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Борис Омельченко,

Сегодня, 11-го марта, на стадионе "Краснодар" в 19-ом туре РПЛ встретились "Краснодар" с "Динамо".

Арбитр Артем Любимов. Краснодарцы не выигрывали в чемпионате уже четыре тура подряд. “Быки” показывают высокую результативность на своем поле в текущем сезоне, забивая в среднем по 1.92 гола за матч. У “Динамо” на выезде всего две победы за восемь матчей. Москвичи занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками. "Краснодар" идет на восьмой строчке с 26 очками. Ориентировочные составы: “Краснодар” (4-3-3): Сафонов – Рамирес, Кайо, Петров, Алонсо – Сперцян, Баньяц, Кади – Олусегун, Кордоба, Кобнан. “Динамо” (4-3-3): Шунин – Даса, Сазонов, Фернандес, Скопинцев – Фомин, Кутицкий, Захарян – Тюкавин, Макаров, Нгамале.

Игра в Краснодаре началась, попытались тут же игроки "Краснодара" разогнать атаку по правому флангу, однако Сперцяну добраться до сферы сейчас не удается. Неплохой темп взяли соперники в начале встречи. Контроль над мячом остается за краснодарцами, которые продолжают давление на ворота противника. Кордоба забивает гол в ворота соперника, но он и Мозес оказываются в офсайде, и рефери отменяет взятие ворот. Сегодня в Краснодаре +16 градусов, очень тепло на юге России и многие болельщики пришли на стадион в кофтах и даже в футболках можно увидеть.​ Штрафной удар у ворот соперника сейчас разыграли хозяева. Последовала передача на Кордобу, который подставил голову под мяч, но пробил крайне неудачно. Намного правее цели. Скопинцев получает карточку желтого цвета сейчас за активные споры с рефери. На 19 мин. динамовцы не открывают счет 0:1: Константин Тюкавин! Нгамале с правого края выполнил передачу в центр штрафной. Тюкавин сыграл на опережении, головой послав мяч в дальний угол. Седьмой свой гол в чемпионате забивает Тюкавин. Кордоба с правого края вошел в штрафную соперника, после чего нанес выстрел в ближний угол, но принял на себя всю силу выстрела Антон Шунин, который переправил мяч на угловой. На 24 мин. хозяева сравнивают счет 1:1: Кади! Ревут трибуны, радуясь забитому мячу, после подачи с левого фланга Кади головой пробил по воротам Шунина. который отбил мяч, но от рук вратаря снаряд влетел в сетку. Интересный матч нас ждет на своем продолжении,"быки" продолжают давить в атаке, делая все, чтобы сразу же выйти вперед. В прессинг сейчас пошли игроки "Динамо". Сафонов в итоге был вынужден выносить сферу подальше от рамки, чтобы не попасть под подкат одного из противников.​ Тюкавин сейчас оказался на ударной позиции, но не стал он бить, отдал пас на Скопинцева и тот пробивал без помех по рамке соперника с 10 метров - снаряд полетел значительно выше цели. Болельщики начали "уханьем" поддерживать свою команду и гнать ее вперед. Активнее заиграл "Краснодар" сейчас хотят хозяева выйти вперед. Первый тайм завершен при счете 1:1, перерыв.

Во 2-ом тайме, в составе "Динамо" на поле появился Норманн, Кутицкий отправился отдыхать. Норманн сразу же подавал мяч в штрафную соперника. В итоге дальнюю штангу пытался замкнуть Фернандес, но мяч направил он рядом с правой стойкой. Фомин в грубом порядке снес соперника на газон, в руках рефери тут же появилась карточка желтого цвета. Тюкавин сейчас вышел на ворота, перехитрил Сафонова, после чего отправил снаряд в левый угол, мяч врезался в штангу и вылетел в пол. На 59 мин арбитр показывает прямую красную карточку Нгамале и удаляет его с поля! Потерял контроль над мячом игрок "Динамо", после чего шипами, выше голени он сыграл, срубив Сперцяна. В оставшееся полчаса игры "Динамо" придется отбиваться и пытаться спастись в этом матче. После навеса от Сперцяна играет сейчас на вынос защитник "Динамо", но мяч продолжает контролировать краснодарская команда, пытаясь найти момент у ворот соперника. На 67 мин. Кади делает дубль и выводит хозяев вперед 2:1:классный удар ему удался! Получил бразилец мяч на правом краю, продвинулся к центру, после чего от дужки нанес мощный выстрел в дальний левый угол. Даже не шелохнулся в этой ситуации Шунин. Кривцов пробил с дужки штрафной по воротам соперника. Мяч полетел намного выше цели. Проводил в прыжке снаряд тут на всякий случай Шунин. Вместо Кади в составе "Краснодара" на поле сейчас появился Батчи, новая ротация в стане южан.​ На добавленной 93 мин. Кривцов ставит точку в матче 3:1: Подача с левого фланга в центр штрафной. Защитник "Динамо" неудачно выносит мяч в центр, на линию штрафной, откуда слету укладывает мяч в ворота Кривцов. Игра завершилась победой "Краснодара" со счетом 3:1, они набирают 29 очков в таблице чемпионата РПЛ.