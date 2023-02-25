«Волга» не смогла противостоять «Зениту»: разгром - 0:3

Сегодня, 25 февраля, состоялся матч 1/4 финала 1-го этапа Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России между «Волгой» и «Зенитом» на стадионе «Труд» в Ульяновске. Арбитр матча Алексей Сухой. Противостояние проходит в одноматчевом формате и может перейти в дополнительное время, проигравшая команда выбывает из Кубка России. Ориентировочные составы: “Волга” (4-4-2): Морозов - Абазов, Хайруллов, Д. Рахманов, Морозов - Д. Рахманов, Махмутов, Магомадов, Максименков - Воронин, Билалов. “Зенит” (4-3-3): Кержаков - Сантос, Чистяков, Бакаев, Караваев - Кузяев, Вендел, Ерохин - Мостовой, Кассьерра, Мантуан.
Игра в Ульяновске стартовала и гости на первых минутах могли открыть счет, но Мостовой попал в голкипера Климовича. Начинает солидно питерский клуб. Мне кажется, что "Волге" на протяжении всего поединка сегодня придется непросто, зная умение "Зенита" играть в позиционных атаках. В центре поля перекатывает мяч сейчас "Зенит". Не отдает питерская команда сферу своему сопернику ни на минуту. "Волга" постоянно в обороне пребывает. Алип выполнил передачу на ход Мостовому, но получилось слишком сильно. В итоге игрок атаки питерцев не смог перехватить снаряд у лицевой линии. Семак утеплился сегодня в теплую куртку. Сегодня морозно в Ульяновске. Никак не отступает зима, хотя уже на следующей неделе начинается календарная весна. Небольшой стадион в Ульяновске заполнен фактически до отказа, даже несмотря на тот факт, как холодно на улице. Климович сыграл на выходе сейчас. Рукой он снял мяч, который летел в сторону линии вратарской. Подавал Мостовой, но кипер "Волги" действовал максимально надежно. Игра пока идет за центр поля, много борьбы, создавать на таком поле сложнее, чем разрушать. Хозяева пока без мяча, налаживают защитные редуты."Волга, Волга", - гонят вперед свой коллектив фанаты, пришедшие на стадион в Ульяновск. Буквально за каждый мяч сейчас борется команда хозяев. На 32 мин. зенитовцы открывают счет 0:1: Зелимхан Бакаев! Вендел делает пас с левого края на Бакаева. От лицевой он выполнил подачу на дальнюю штангу, которую уверенно замкнул его партнер. Подсидает "Волга" в конце тайма и гости доминируют на половине поля хозяев. Алип отдал передачу на левый край штрафной, куда влетел Кассьерра, который в касание производил удар по воротам соперника, но направил мяч рядом с дальней штангой. Гости несмотря на тот факт, что пропустили игроки "Волги", продолжают владеть на поле подавляющей инициативой. Первый тайм завершен, гости ведут 0:1, перерыв.
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Во 2-ом тайме, штрафной удар сейчас Магомадов у ворот соперника исполнял. Пробивал он с 26-ти метров по рамке соперника, но Кержаков вступил в игру и свой коллектив выручил. Угловой прошел без обострения. В перерыве в составе команд не было замен. Хозяева опять без мяча бегают и прессинг не используют, встречают в штрафной. Вендела сносит с ног Рахманов. В итоге получает карточку желтого цвета игрок ульяновской команды. Заслуженное наказание для него. Магомадов сейчас нанес удар по воротам соперника низом. Мягко говоря, крайне неудачно сыграл футболист ульяновского коллектива. Сутормин вместо Кузяева на поле появляется в составе коллектива гостей. Штрафной удар исполнил Дуглас Сантос у ворот соперника. Последовал навес мяча в центр штрафной, и на выходе сыграл голкипер, который вынес кулаками мяч подальше от рамки. Мостовой ушел с поля сейчас. Сергеев вместо него на футбольном газоне появился. Адамов заменил Караваева в составе питерской команды также. Кассьерра получил мяч на правом краю, после чего нанес выстрел в ближний угол. Прыгал за мячом Климович и смог отразить снаряд за пределы поля. На 78 мин. зенитовцы увеличивают счет до 0:2: Матео Кассьерра! Подача с правого края от Дугласа Сантоса и голову подставляет под мяч Кассьерра, который переправляет сферу в сетку! На 90 мин. зенитовцы доводят счет до 0:3: дожимает на классе питерский коллектив своего соперника. Идет подача с правого края на Кассьерру, тот скидывает на Сергеева, который положив корпус, слету отправил мяч в правый от себя угол. Матч завершен, "Зенит" уверенно побеждает 0:3. Следующий матч в Кубке России "Зенит" будет проводить с командой РПЛ. Это будет команда, проигравшая в Пути РПЛ свой четвертьфинальный матч. Питерцы будут играть с соперником на своем поле.