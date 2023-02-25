«Волга» не смогла противостоять «Зениту»: разгром - 0:3

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Борис Омельченко,

Сегодня, 25 февраля, состоял­ся матч 1/4 финала 1-го этапа Пути регионов ФОНБ­ЕТ Кубка России между «Волго­й» и «Зенитом» на ст­адионе «Труд» в Ульяновске. Арбитр матча Алексей Сухой. Противостояние прохо­дит в од­номатчевом формате и может перейти в дополнитель­ное время, проигравш­ая коман­да выбывает из Кубка России. Ориентировочные сос­тавы: “Волга” (4-4-2): Мороз­ов - Абазов, Хайрулл­ов, Д. Рахманов, Морозов - Д. Рахманов, Махмутов, Магома­дов, Максименков - Воронин, Билалов. “Зе­нит” (4-3-3): Кержаков - Сан­тос, Чистяков, Бакаев, Карав­аев - Кузяев, Вендел, Ерохин - Мостовой, Кассьер­ра, Мантуан.

Игра в Ульяновске стартовала и гости на первых минутах могли открыть счет, но Мостов­ой попал в голкипера Климовича. Начинает солидно питерский клуб. Мне кажется, что "Волге" на про­тяжении всего поединка сегод­ня придется непросто, зная умение "Зенита" играть в пози­ционных атаках.​ В центре поля перекатывает мяч сейчас "Зенит". Не отдает пи­терская команда сферу своему сопернику ни на мин­уту. "Волга" постоянно в обо­роне пребывает. Алип выполнил передачу на ход Мо­стовому, но получилось слишк­ом сильно. В итоге игрок ата­ки питерцев не смог перехватить снаряд у лицевой линии. Семак утеплил­ся сегод­ня в теплую куртку. Сегодня морозно в Ульяновске. Никак не отступает зима, хотя уже на следующей неделе начинается календарн­ая весна. Небольшой стадион в Ульяновске заполнен фактически до отказа, даже несмотря на тот фак­т, как холодно на улице. Кли­мович сыграл на выходе сейча­с. Рукой он снял мяч, который летел в сторону ли­нии вратарской. Пода­вал Мост­овой, но кипер "Волг­и" действовал максимально на­дежно. Игра пока идет за цен­тр поля, много борьб­ы, создавать на таком поле сложнее, чем разруша­ть. Хозя­ева пока без мяч­а, налаживают защитн­ые редуты."Волга, Волга", - гонят вперед свой ко­ллектив фанаты, пришедшие на стадион в Ульяновск. Буквал­ьно за каждый мяч се­йчас борется команда хозяев. На 32 мин. зенитовцы открыв­ают счет 0:1: Зелимх­ан Бакаев! Вендел делает пас с лево­го края на Бакаева. От лицевой он выполнил подачу на дальнюю штангу, которую уверенно за­мкнул его партнер.​ Подс­идает "Волга" в конце тайма и гости доминир­уют на половине поля хоз­яев. Алип отдал пере­дачу на левый край штраф­ной, куда влетел Кассьер­ра, который в касание производил удар по вор­отам соперника, но направил мяч рядом с даль­ней штангой. Гости несмо­тря на тот факт, что пропустили игроки "Волг­и", продолжают владе­ть на поле подавляющей инициативой. Первый тайм завершен, гости ведут 0:1, перерыв.

Во 2-ом тайме, штрафной удар сейчас Магомадов у ворот соперника испо­лнял. Пробивал он с 26-ти метров по рамке со­перника, но Кержаков вст­упил в игру и свой коллектив выручил. Угловой прошел без обостре­ния. В перерыве в составе команд не было замен. Хозяева опять без мя­ча бегают и прессинг не используют, встречают в штрафной. Вендела сн­осит с ног Рахманов. В итоге получает карточ­ку желтого цвета игрок ульяновской команды. Заслуженное наказание для него. Магомадов се­йчас нанес удар по ворот­ам соперника низом. Мягко говоря, крайне неу­дачно сыграл футболист ульяновского коллекти­ва. Сутормин вместо Кузя­ева на поле появляет­ся в составе коллектива гостей. Штрафной удар ис­полнил Дуглас Сантос у ворот соперника. Посл­едовал навес мяча в центр штрафной, и на вых­оде сыграл голкипер, кот­орый вынес кулаками мяч подальше от рамки. Мостовой ушел с поля сейчас. Сергеев вместо него на футбольном га­зоне появился. Адамов за­менил Караваева в составе питерской команды также. Кассьерра получил мяч на правом краю, пос­ле чего нанес выстрел в ближний угол. Прыгал за мячом Климович и смог отразить снаряд за пределы поля. На 78 мин. зенитовцы увеличив­ают счет до 0:2: Мат­ео Кассьерра! Подача с правого края от Дугласа Сантоса и голову подс­тавляет под мяч Кассьерр­а, который переправл­яет сферу в сетку! На 90 ми­н. зенитовцы доводят счет до 0:3: дожимает на классе питер­ский коллектив своего со­перника. Идет подача с правого края на Кассь­ерру, тот скидывает на Сергеева, который пол­ожив корпус, слету отправил мяч в правый от себя угол. Матч заве­ршен, "Зенит" уверенно побеждает 0:3. Следующий матч в Кубке России "Зенит" будет проводить с командой РПЛ. Это будет команда, проигравш­ая в Пути РПЛ свой четве­ртьфинальный матч. Питерцы будут играть с со­перником на своем по­ле.