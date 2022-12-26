Килиан Мбаппе обошёл Эрлинга Холанна в рейтинге самых дорогих футболистов

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26 декабря 2022, 12:44 Источник: Коммерсантъ

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

После чемпионата мира в Катаре изменилась стоимость целого ряда игроков. Так, в рейтинге самых дорогих футболистов мира, по версии Transfermarkt, его первую строчку занял француз Килиан Мбаппе. Он обошёл норвежца Эрлинга Холанна, который в катарском первенстве не участвовал. Впечатляюще выросла стоимость некоторых игроков сборной Марокко, неожиданно дошедшей до полуфинала.



Глава международного департамента Transfermarkt Кристиан Шварц отметил, что мировое первенство является «витриной для игроков», «привлекающей всеобщий интерес», а, следовательно, влияющей на востребованность футболистов. По итогам турнира в Катаре, в рейтинге лучших игроков произошло 53 изменения.



Перед чемпионатом мира наиболее дорогим футболистом, по версии Transfermarkt, являлся норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. Его стоимость — €170 млн. Поскольку сборная Норвегии в Катар не пробилась, стоимость игрока осталась прежней. Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе увеличил этот показатель на €20 млн и довёл его до €180 млн.



Несмотря на вылет из 1/4 финала, на €10 млн повысили свою стоимость англичане Джуд Беллингем и Букайо Сака. Нынешняя оценка Беллингема — €110 млн, Саки — €100 млн.



Стоимость героя турнира Месси осталась прежней по понятной причине: он является возрастным игроком и его перспективы на будущее весьма ограничены. Месси оценивают в €50 млн.



Выросла стоимость сразу семи аргентинских футболистов. Особенно впечатляющим выглядит рост в цене Энцо Фернандеса. До первенства в Катаре он стоил €35 млн, после - €55 млн.



Отдельный интерес представляют оценки футболистов сборной Марокко, сенсационно занявшей на мундиале в Катаре четвёртое место. Так, стоимость игрока Софьяна Амрабата выросла сразу на 150% (с €10 млн до €25 млн). Оценка Аззедина Унаи стала выше на целых 328,6% (с €4,5 млн до €15 млн).



