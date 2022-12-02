За двумя сборными: 1 декабря футболисту-хоккеисту Всеволоду Боброву исполнилось бы 100 лет

Аргументы Недели → Спорт → Футбол 13+

2 декабря 2022, 15:29

Это уникальный спортсмен, который достиг значимых успехов как в футболе, так и хоккее. О нём некоторые поэты даже слагали стихи.



Как и многие мальчишки того времени Сева летом гонял во дворе в футбол, а зимой предпочитал русский хоккей. В 1944 году он попал в ряды ЦДСА. И уже спустя 2 года отличился двумя забитыми мячами в кубковом матче против «Локомотива». Так Бобров надолго закрепился в составе и был приглашён в футбольную сборную СССР. Кстати, он провёл и первый гол в её истории.



А в 1946 году Бобров надел коньки и вышел с клюшкой на лёд. Он наводил ужас на вратарей своей редкой на тот момент манерой броска почти 10 лет. Среди болельщиков со стажем до сих пор идут споры, где спортсмен больше показал себя: в футболе или хоккее. Но талант Боброва однозначно не подлежит сомнению. Ему принадлежит несколько впечатляющих рекордов на обоих фронтах, которые не побиты до сих пор. Так, за футбольный ЦДКА Бобров забил 102 мяча в 99 поединках.



В хоккейной форме одноимённого клуба Всеволод 4 раза становился Чемпионом СССР. А в сезоне 1947-1948 он отличился 52 шайбами лишь за 18 сыгранных матчей.



Ещё одно уникальное достижение. В 1952 и 1956 годах Бобров выступил на летней и зимней Олимпиадах. При этом ему доверили капитанскую повязку футбольной и хоккейной сборной.



В 1972 году состоялась легендарная хоккейная суперсерия между сборными СССР и Канады. Советскую сборную возглавлял именно Бобров.



Нагрузки на 2 фронта дали о себе знать. Всеволод Михайлович испытывал проблемы с сердцем, ещё будучи спортсменом перенёс инфаркт. Поэтому ушёл из жизни в полном расцвете сил в возрасте 56 лет.