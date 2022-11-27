«Зенит» по пенальти побеждает «Спартак» - 4:2

Сегодня, 27 ноября, состоялась заключительная игра группового этапа Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Главный арбитр Владимир Москалев. “Спартак” в свойственном себе веселом стиле сохранил интригу на матч против “Зенита” и не стал обыгрывать “Крылья Советов” на выезде (1:2 в пятом туре, два гола пропустили за пару минут). Теперь на первое место имеют шансы все команды в группе кроме “Факела”, но “Зениту” для этого необходимо отыграться со счетом 0:3 (результат первого матча) – при равенстве очков в первую очередь смотрят на личные встречи. Составы на матч Зенит – Спартак: “Зенит” (4-3-3): Куарезма – Чистяков, Сантос, Родриган, Караваев – Кузяев, Вендел, Ерохин – Сергеев, Малком, Клаудиньо. “Спартак” (4-3-3): Максименко – Джикия, Денисов, Рыбус, Хлусевич – Пруцев, Зобнин, Литвинов – Соболев, Николсон, Промес.
Игра в Петербурге стартовала, довольно спокойное начало встречи у нас получается, идет выяснение, кто будет контролировать центр поля. Фанатская трибуна "Зенита" вывесила огромным баннер "Наше время пришло". Любителей футбола из Москвы тоже достаточное количество, да и вообще стадион практически полностью сегодня заполнен, закрытая крыша позволяет хорошую погоду тут поддержать. Пока без опасных моментов у нас игра проходит, футболисты "Зенита" больше мячом владеют, "Спартак" изображает прессинг. Футболисты "Зенита" провели атаку, которая завершилась прострелом с левого фланга, но отбились игроки "Спартака". "Зенит" не дает москвичам пространства, и атаки идут одна за другой на ворота Максименко. Начинают всё больше владеть мячом игроки "Зенита", Рыбус сейчас жестковато сыграл против Малкома в борьбе за позицию, в итоге оба получили неприятные удары, но всё в порядке. И вновь перешли игроки "Зенита" на половину поля соперника, позиционное нападение хозяев поля наблюдаем. Вендел и Классен что-то не поделили, в итоге Москвалёв отдельно отвёл этих футболистов и успокоил небольшой лекцией. Продолжает обороняться "Спартак", но все попытки контратак пресекаются. Неплохой заброс в штрафную площадку "Спартака" в надежде на Вендела, но уверенно сыграл на выходе Максименко, поймав мяч в руки. Отметим отличную передачу в касание от Кузяева. Наконец-то игроки "Спартака" перебрались на половину поля соперника, пытаются тоже позиционное наступление развернуть, но много у них ошибок в передачах мяча на подступах к штрафной. Барриос низом сделал передачу в штрафную площадку, Сергеев в касание скинул на Малкома, который попытался прокинуть себе мяч на ход, но здорово на выходе сыграл Максименко. Мало пространства было у бразильца. Первый тайм завершен, перерыв.
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Второй тайм, у "Зенита" замена: вместо Ивана Сергеева вышел Матео Кассьерра. Перебрались сразу игроки "Зенита" на половину поля соперника, не меняется рисунок встречи. Малком с правого фланга сместился в центре к штрафной площади и нанёс классный обводящий удар с её подступов, не удалось в створ попасть, но недалеко от штанги получилось. Один из помощников "Спартака" получает красную карточку. Это Владимир Слишкович договорился до удаления с поля. Думаю, опять требовали карточку в стане московской команды. Джикия получил жёлтую карточку, не допустил капитан "Спартака" до развития быстрой атаки "Зенита", так что фол вполне оправдан. Вендел справа здорово ворвался в штрафную под передачу Кузяева, пробил в дальний угол, но мяч в итоге рядом со штангой прокатился. Повтор показал, что Максименко коснулся, но арбитр угловой не поставил. Замена в составе "Зенита". Вместо Вячеслава Караваева на поле появился Андрей Мостовой. 51 800 болельщиков сегодня на трибунах стадиона в Санкт-Петербурге, отличная заполняемость. Неплохая атака "Зенита"! Вендел навесил с правого фланга, гости мяч выбили. Барриос подкараулил отскок и с линии штрафной добавил по воротам, но попал в соперника. Стычка у нас возникла! Николсон за шею схватил в борьбе Родригана, да ещё и рукой оттолкнул, защитник "Зенита" в ответ оттолкнул. Арбитр быстро показал по карточке обоим. Когда основная часть стычки оказалась позади, на повышенных тонах решили ещё и Далер Кузяев с Романом Зобниным поговорить, им тоже по карточке от Москалёва. Очень хорошая атака "Зенита", навесил с правого фланга Клаудиньо на дальнюю штангу, где Мостовой опередил остановившегося Классена и пробил головой, выше перекладины у него получилось. Двойная замена в составе "Зенита". Вместо Клаудиньо появился Александр Ерохин, а Малкома заменил Мантуан., не очень доволен бразилец, но руку Семаку пожал. Опасный момент у ворот "Спартака". Заброс в штрафную площадь гостей, где Мостовой сыграл на приёме, приготовился пробивать слёта, но просто по мячу не попал. Серьёзный скандал будет. Чуть ли не стенка на стенку пошла, а зачинщиком стал Промес, который решил в отместку за Николсона в лицо ткнуть Барриоса. Ну и пошло поехало. Особо отличился Родриган, конечно, который и ногами и руками полез бить Николсона. Итак, в составе "Спартака" красные получили Шамар Николсон и Александр Соболев. У "Зенита" получил Барриос. У "Спартака" Александр Селихов, у "Зенита" Малком, который был очень удивлён таким решением. Неудивительно, в такой куче попробуй разбери, кто виноват. А теперь пенальти по условиям кубкового регламента. В итоге победа "Зенита" - 4:2.