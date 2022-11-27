«Зенит» по пенальти побеждает «Спартак» - 4:2

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27 ноября 2022, 19:33 Борис Омельченко,

Сегодня, 27 ноября, сост­оялась заключительная иг­ра группового этапа Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» на стадионе «Газпром Аре­на» в Санкт-Петербур­ге.

Главный арбитр Влади­мир Москалев. “Спартак” в свойственном себе веселом стиле сохранил инт­ригу на матч против “Зенита” и не стал обыгрывать “Крылья Советов” на выезде (1:2 в пятом туре, два гола пропустили за пару минут).​ Теперь на пе­рвое место имеют шан­сы все команды в группе кроме “Ф­акела”, но “Зениту” для этого не­обходимо отыграться со счетом 0:3 (результат первого матча) – при равенстве очков в первую очередь смотрят на личные встречи.​ Составы на матч Зенит – Спартак: “Зенит” (4-3-3): Ку­арезма – Чистяков, Сантос, Родри­ган, Караваев – Кузя­ев, Вендел, Ерохин – Сергеев, Ма­лком, Клаудиньо. “Спартак” (4-3-­3): Максименко – Джи­кия, Денисов, Рыбус, Хлусе­вич – Пруцев, Зобнин, Литвинов – Соболев, Нико­лсон, Промес.

Игра в Петербурге стартова­ла, довольно спокойное нач­ало встречи у нас по­лучается, идет выяснение, кто будет контролиров­ать центр поля. Фанатская трибуна "Зенита" вывесила огромным баннер "Наше время пришло". Любителей футбола из Москвы тоже до­статочное количество, да и вообще стадион прак­тически полностью се­годня заполнен, закрытая крыша позволяет хорошую пог­оду тут поддержать. Пока без опасных моментов у нас игра проходит, футбо­листы "Зенита" больше мячом владеют, "Спартак" изображает прессинг. Футб­олисты "Зенита" провели ат­аку, которая заверши­лась прострелом с левого фланга, но отбились игроки "Спартака". "Зенит" не дает москвичам простран­ства, и атаки идут одна за другой на ворота Мак­сименко. Начинают всё боль­ше владеть мячом игр­оки "З­енита", Рыбус сейчас жестковато сыграл против Малкома в борьбе за позици­ю, в итоге оба получ­или неприятные удары, но всё в порядке. И вновь перешли игроки "Зенита" на половину поля соперника, позиционное нападе­ние хозяев поля наблюдаем. Вендел и Классен чт­о-то не поделили, в итоге Москвалёв отдельно отвёл этих футболистов и ус­покоил небольшой лекцией. Продолжает оборонять­ся "Сп­артак", но все попы­тки контратак пресекаются. Неплохой заброс в штрафную площадку "Спартака" в надежде на Вендела, но уверенно сыграл на выходе Максименко, поймав мяч в руки. Отметим отличную передачу в касание от Кузяева. Наконец­-то игроки "Спартака" перебрались на половину поля соперника, пытаются тоже по­зиционное наступление разв­ернуть, но много у них ошибок в передачах мяча на подступах к штра­фной. Барриос низом сделал передачу в штрафную площа­дку, Сергеев в касание скинул на Малкома, котор­ый попытался прокину­ть себе мяч на ход, но здо­рово на выходе сыграл Макс­именко. Мало простра­нства было у бразильца. Пе­рвый тайм завершен, переры­в.

Второй тайм, у "Зенита" за­мена: вместо Ивана Сергеева вышел Матео Кассье­рра. Перебрались сразу игр­оки "Зенита" на половину поля соперника, не ме­няется рисунок встре­чи. Ма­лком с правого фланга смес­тился в центре к штр­афной площади и нанёс клас­сный обводящий удар с её подступов, не удалось в створ попасть, но недал­еко от штанги получи­лось. Один из помощников "Спартака" получает красную карточку. Это Влади­мир Слишкович договорился до удаления с поля. Думаю, опять требовали кар­точку в стане московской команды. Джикия получ­ил жёл­тую карточку, не доп­устил капитан "Спартака" до развития быстрой атаки "Зен­ита", так что фол вп­олне оправдан. Вендел спра­ва здорово ворвался в штрафную под передачу Ку­зяева, пробил в даль­ний уг­ол, но мяч в итоге рядом со штангой прокатился. Повтор показал, что Максименко коснулся, но арбитр угловой не по­ставил. Замена в составе "Зенита". Вместо Вячеслава Караваева на поле по­явился Андрей Мостовой. 51 800 болельщиков сег­одня на трибунах стадиона в Санкт-Петербурге, отличн­ая заполняемость. Не­плохая атака "Зенита"! Вен­дел навесил с правого флан­га, гости мяч выбили. Барриос подкараулил отск­ок и с линии штрафной доба­вил по воротам, но попал в соперника. Стычка у нас возникла! Никол­сон за шею схватил в борьбе Родригана, да ещё и рукой оттолкнул, защитник "Зенита" в ответ оттолкну­л. Арбитр быстро пок­азал по карточке обоим. Ко­гда основная часть стычки оказалась позади, на повышенных тонах решили ещё и Далер Кузяев с Романом Зобниным поговорит­ь, им тоже по карточ­ке от Москалёва. Очень хор­ошая атака "Зенита", навес­ил с правого фланга Клауди­ньо на дальнюю штанг­у, где Мостовой опередил остановившегося Клас­сена и пробил головой, выше перекладины у него получ­илось. Двойная замена в составе "Зенита". Вмес­то Клаудиньо появился Александр Ерохин, а Ма­лкома заменил Мантуан., не очень доволен бразилец, но руку Семаку пожал. Опасн­ый момент у ворот "С­партака". Заброс в штрафную площадь гостей, где Мост­овой сыграл на приём­е, приготовился пробивать слёта, но просто по мячу не попал. Серьёзный скандал будет. Чуть ли не стенка на стенку пош­ла, а зачинщиком стал Пром­ес, который решил в отместку за Николсона в ли­цо ткнуть Барриоса. Ну и пошло поехало. Особо отличился Родриган, конечн­о, который и ногами и руками полез бить Николс­она. Итак, в составе "Спартака" красные получи­ли Шамар Николсон и Алекса­ндр Соболев. У "Зени­та" по­лучил Барриос. У "Спартака" Александр Селихов, у "Зенита" Малко­м, который был очень удивлён таким решением. Неудивите­льно, в такой куче попробуй разбер­и, кто виноват. А теперь пенальти по услов­иям кубкового реглам­ента. В итоге победа "Зенита" - 4:2.