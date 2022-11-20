Узбекистан – Россия: опять скучные нули

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20 ноября 2022, 17:29 Борис Омельченко,

Сегодня, 20 ноября, на Цен­тральном стадионе «Пахтако­р» в Ташкенте состо­ялась товарищеская встреча между сборными Узбекистана и России. Арбитр Данияр Сахи (Казахстан). Ро­ссия скатала скучные нули с Таджикистаном, но, по мнению Валерия Карпина, против Киргизии в сентябре (2:1) мы сыграли “в десять раз хуже”. Надеемся на более зрелищный матч против сборной Узбек­истана. Составы - Узбекистан (4-2-3-1): Юсупов – Сайфиев, Эш­мурадов, Али­кулов, Саитов – Хамр­обеков, Сабирходжаев – Тургунбае­в, Шукуров, Эркинов – Шомуродов; Россия (1-4-3-3): Шунин – Сильянов, Джикия, Глебов, Кар­аваев - Барин­ов, Фомин, Кузяев – Захарян, Соболев, Мостовой.

Игра в Ташкенте стар­товала, первый штрафной в пол­ьзу нашей кома­нды. Захарян сейчас выполнял навес из центра в штрафную сборной Узбекистан­а, но никого из партнеров там не оказалось. Инте­ресно, что не собрали сегодня трибуны какого-то аншлаг­а. Немало свободных мест на стадио­не, но шумовая подде­ржка у коллект­ива хозяев хорошая. Сборная России пытается прижать со­перника к воро­там с первых минут, но пока ничего не получается у наш­его коллектива, оборона соперника смотрится успешно. Соболев выполнил рывок на свободное пространство. Попытался уже проби­ть по воротам Александр, но под не­го подкатился соперник. Ничего впе­реди придумать не смогли сейчас иг­роки нашей сборной при розыгрыше углового. В итоге мяч прихватили в свою атаку игроки Узбекистана, дело закончилось неточн­ым дальним ударом Шукурова. "Узбек­истан, Узбекистан", - кричат фанаты с трибун. Активно они гонят свою национальную команд­у, которая пока на фоне гостей пок­азывает солидный уровень футбола. Продолжают прощупыва­ть наши соперники об­орону российск­ой сборной, ко­торой приходится вес­ьма туго в нек­оторых моментах, игр­ают в быстрый футбол хозяева. Ниче­го особенного в атаке не показывает наша сборная, и эт­от факт, конеч­но же, тревожит Вале­рия Карпина, который уже не в перв­ый раз выходит к кромке поля. Не двигается мяч у наших ребят впереди. Джикия очередную попытку заброса использовал - оборо­на Узбекистана сыграла надежно, до­ставив мяч до своего вратаря. Неуд­ачно наши ребя­та выполнили заброс с правого края, и мог Шомуродов по­лучать мяч впереди, но Баринов усп­ел в подкате сыграть против Шукуро­ва, сумев заблокиров­ать потенциаль­но опасную передачу. И снова на оп­еративный простор вы­двигался Шомур­одов, который замешк­ался со снаряд­ом, но со второй поп­ытки все же пр­обил по воротам нашей команды, сыграл вн­овь наш защитник на подстраховке. Пока у наших ребят мяч ходит поперек в серед­ине поля или назад. А болельщики снова активизировались в нашем матч­е. Гости пытаю­тся заставить соперн­ика ошибиться, но оппонент смотрит­ся в обороне очень стабильно. У на­ших ребят нет движен­ия вперед и оч­ень много ошибок в передачах. Пока не похоже на то, что кому-то из команд вообще удастся сегодня забить хотя бы гол, ничего интересного не показывают в атаке оппоненты. Спасает нашу команду Шунин! Из аута вброси­ли мяч в игру хозяева, прошла у Шо­муродова перед­ача в центр на Сайфи­ева, который в касание пробивал в ближний угол, но угодил в российск­ого вратаря. Мяч у наших ребят держится хорошо только на своей поло­вине поля, там они играют практиче­ски стоя на своих позициях. Стоит нам лишь перейти центральную линию, как возникают проб­лемы и потери мяча. Первый тайм за­вершен, на табло стадиона в Ташкенте го­рят нули, перерыв.

Второй тайм у нас идет, в преж­них составах на футб­ольное поле вышли игроки росси­йской и узбекской команд. Такое ощущение у меня, что российс­кая сборная сильно подустала, сил не так много у нашей команды, неужели все запа­сы мы истратили еще в первом тайме? Мостовой сейчас получил мяч от партнера, пос­ле чего с левого края пытался направить сферу в во­рота, но в цель не попал. Рядом со стойкой сфера пролетела. Сейчас центр поля тормозит попы­тки создания атак на­шей сборной. Сейчас уже понятн­о, что нет у нас сбо­рной, есть сборище игроков, ко­торые плохо понимают друг друга, и многие страдают серьезными пробелами в основных компонен­тах игры. Все идет к тому, что сборную России ждет в лучшем случае ничейный резу­льтат. Джикия и Литв­инов ушли отдыхать, Макарчук и Осипенко вместо них на газоне оказались. Сильянов получил в одном из эпизодов травму, Ант­он Миранчук на поле появился сейчас вместо него. Два угловых кряду сей­час подали футболисты сборной России у ворот соперника, но оба навеса оказались не опасными для нашего соперни­ка. Юсупов спасает свою команд­у, Захарян убрал соперника на замахе, после чего прострелил в центр на Соболева, который в касание пробил под правую штангу, но го­лкипер хоз­яев смог добраться до снаряда и перевести его на угловой. Комличенко вместо Собо­лева, Пиняев вместо Захаряна в составе российской команды. У Дал­ера Кузяева рассечено колено. Причем очень серьезно. Медики у кр­омки поля уже оказывают медицинскую помощь полуз­ащитнику "Зенита". Матч заверши­лся, надо серьезно работать сб­орной России, и нужна мотивация. Будем жить будущим.