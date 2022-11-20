Узбекистан – Россия: опять скучные нули

Сегодня, 20 ноября, на Центральном стадионе «Пахтакор» в Ташкенте состоялась товарищеская встреча между сборными Узбекистана и России. Арбитр Данияр Сахи (Казахстан). Россия скатала скучные нули с Таджикистаном, но, по мнению Валерия Карпина, против Киргизии в сентябре (2:1) мы сыграли “в десять раз хуже”. Надеемся на более зрелищный матч против сборной Узбекистана. Составы - Узбекистан (4-2-3-1): Юсупов – Сайфиев, Эшмурадов, Аликулов, Саитов – Хамробеков, Сабирходжаев – Тургунбаев, Шукуров, Эркинов – Шомуродов; Россия (1-4-3-3): Шунин – Сильянов, Джикия, Глебов, Караваев - Баринов, Фомин, Кузяев – Захарян, Соболев, Мостовой.
Игра в Ташкенте стартовала, первый штрафной в пользу нашей команды. Захарян сейчас выполнял навес из центра в штрафную сборной Узбекистана, но никого из партнеров там не оказалось. Интересно, что не собрали сегодня трибуны какого-то аншлага. Немало свободных мест на стадионе, но шумовая поддержка у коллектива хозяев хорошая. Сборная России пытается прижать соперника к воротам с первых минут, но пока ничего не получается у нашего коллектива, оборона соперника смотрится успешно. Соболев выполнил рывок на свободное пространство. Попытался уже пробить по воротам Александр, но под него подкатился соперник. Ничего впереди придумать не смогли сейчас игроки нашей сборной при розыгрыше углового. В итоге мяч прихватили в свою атаку игроки Узбекистана, дело закончилось неточным дальним ударом Шукурова. "Узбекистан, Узбекистан", - кричат фанаты с трибун. Активно они гонят свою национальную команду, которая пока на фоне гостей показывает солидный уровень футбола. Продолжают прощупывать наши соперники оборону российской сборной, которой приходится весьма туго в некоторых моментах, играют в быстрый футбол хозяева. Ничего особенного в атаке не показывает наша сборная, и этот факт, конечно же, тревожит Валерия Карпина, который уже не в первый раз выходит к кромке поля. Не двигается мяч у наших ребят впереди. Джикия очередную попытку заброса использовал - оборона Узбекистана сыграла надежно, доставив мяч до своего вратаря. Неудачно наши ребята выполнили заброс с правого края, и мог Шомуродов получать мяч впереди, но Баринов успел в подкате сыграть против Шукурова, сумев заблокировать потенциально опасную передачу. И снова на оперативный простор выдвигался Шомуродов, который замешкался со снарядом, но со второй попытки все же пробил по воротам нашей команды, сыграл вновь наш защитник на подстраховке. Пока у наших ребят мяч ходит поперек в середине поля или назад. А болельщики снова активизировались в нашем матче. Гости пытаются заставить соперника ошибиться, но оппонент смотрится в обороне очень стабильно. У наших ребят нет движения вперед и очень много ошибок в передачах. Пока не похоже на то, что кому-то из команд вообще удастся сегодня забить хотя бы гол, ничего интересного не показывают в атаке оппоненты. Спасает нашу команду Шунин! Из аута вбросили мяч в игру хозяева, прошла у Шомуродова передача в центр на Сайфиева, который в касание пробивал в ближний угол, но угодил в российского вратаря. Мяч у наших ребят держится хорошо только на своей половине поля, там они играют практически стоя на своих позициях. Стоит нам лишь перейти центральную линию, как возникают проблемы и потери мяча. Первый тайм завершен, на табло стадиона в Ташкенте горят нули, перерыв.
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Второй тайм у нас идет, в прежних составах на футбольное поле вышли игроки российской и узбекской команд. Такое ощущение у меня, что российская сборная сильно подустала, сил не так много у нашей команды, неужели все запасы мы истратили еще в первом тайме? Мостовой сейчас получил мяч от партнера, после чего с левого края пытался направить сферу в ворота, но в цель не попал. Рядом со стойкой сфера пролетела. Сейчас центр поля тормозит попытки создания атак нашей сборной. Сейчас уже понятно, что нет у нас сборной, есть сборище игроков, которые плохо понимают друг друга, и многие страдают серьезными пробелами в основных компонентах игры. Все идет к тому, что сборную России ждет в лучшем случае ничейный результат. Джикия и Литвинов ушли отдыхать, Макарчук и Осипенко вместо них на газоне оказались. Сильянов получил в одном из эпизодов травму, Антон Миранчук на поле появился сейчас вместо него. Два угловых кряду сейчас подали футболисты сборной России у ворот соперника, но оба навеса оказались не опасными для нашего соперника. Юсупов спасает свою команду, Захарян убрал соперника на замахе, после чего прострелил в центр на Соболева, который в касание пробил под правую штангу, но голкипер хозяев смог добраться до снаряда и перевести его на угловой. Комличенко вместо Соболева, Пиняев вместо Захаряна в составе российской команды. У Далера Кузяева рассечено колено. Причем очень серьезно. Медики у кромки поля уже оказывают медицинскую помощь полузащитнику "Зенита". Матч завершился, надо серьезно работать сборной России, и нужна мотивация. Будем жить будущим.