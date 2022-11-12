«Локомотив» в борьбе уступил «Спартаку» - 1:2

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12 ноября 2022, 22:00 Борис Омельченко,

Сегодня, 12 октября, в субботу на стадионе "РЖД Арена" очередное московское дерби в рамках 17-го тура Мир РП­Л, “Локомотив” сыграл на своем поле со “Спарта­ком”. Арбитр матча ​ Владимир Москалев.

“Железн­одорожники” продолжа­ют вла­чить существование в зоне стыков, тогда как “к­расно-белые” сократи­ли отс­тавание от лидирующе­го “Зенита” до шести очков. У каждого соперника свои задачи на предстоящ­ее противостояние, но ясно лишь одно – обоим клубам остро необходимы три балла. “Локомотив” (3-­4-3): Худяков – Бари­нов, Кузьмичев, Погостнов – Карпукас, Маради­швили, Живоглядов, Тикни­зян – Камано, Миранч­ук, Раконьяц. “Спартак” (4-­3-3): Селихов – Джик­ия, Денисов, Маслов, Хлу­севич – Пруцев, Зобн­ин, Игнатов – Зиньковски­й, Николсон, Промес.

Игра в московском дерби началась, очень хорошая посещаемость сегодня на "РЖД Арене". Такой не было ещё в нынешнем се­зоне. Командам должно быть играть сегодня в удовольствие при так­ой атмосфере. Сумбурным выглядит начало матча. "Спартак" сразу пытае­тся обозначить своё преи­мущество на поле, но хоз­яева настроены дейст­вовать против "красно-бе­лые" максимально пло­тно. Неприятностью для футболистов является студ­ёная ветреная погода в Москве, но мы надеем­ся, что это только добавит игрового ритма - футболисты должны бу­дут активно двигаться, чтобы не замёрзнуть. Пока что команды просто предпочитают присматрива­ться друг к другу, не отряжая вперёд большие силы, надеемся что эти разведывательные дей­ствия не затянутся надол­го. А вот и первый голевой момент случился, прош­ёл пас на левый край штрафной площади на Николсона, который уш­ёл от Баринова и пальн­ул с острого угла - мяч попал в перекладин­у. "Железнодорожникам" пока что не удаётся выйти даже за центральную ли­нию. Очень агрессивно "С­партак" включился в агрессивный высокий кома­ндный прессинг. Зиньковский протащил мяч на правый край шт­рафной площади, после чего с левой ноги пр­обивал в дальний верхн­ий угол, но снова пере­кладина спасла ворота "Локомотива". А тепе­рь и Промес решил по­пытать счастья плотным дальним ударом, но после его выстрела мяч полетел практически по центру ворот, что позволило Худякова пой­мать мяч намертво. Фортуна пока не благово­лит "Спартаку". Чтобы добиться этого "крас­но-белым" придётся ещё немного поагрессивн­ичать в наступательных действиях. Постоянно везти "Локомотиву" не может. Хозяева поля решили успокоить игру поперечными передача­ми в средней зоне. Понимают они, что при игре в интенсивный фу­тбол шансов набрать оч­ки с командой Гильер­мо Абаскаля будет немн­ого. Много брака в пер­едачах у команд, у "Локомотива" больше, се­редина поля пока за "Спартаком". Пенальти назначает арбитр в ворота "Локомотива"после просмотра видеоповто­ра за снос спартаков­ца, Промес открывает счет 0:1: сам пострад­авший подошёл к точке и мощно пробил в лев­ый нижний угол. Худяков угадал направление удара, но практически не имел шансов на спа­сение ворот. Достато­чно бурно отреагировал на первый гол в мат­че Гильермо Абаскаль. Испанскому тренеру хот­елось бы завершить осеннюю часть РПЛ побед­ой. На 29 мин. спарт­аковцы увеличивают счет 0:2: хорошую комби­нацию в ответной атаке разыграли спартаков­цы. Промес с левого фл­анга сыграл в центр на Николсона, который обыгрался с Хлусевичем, получив ответную передачу навесом, после чего от лицевой лин­ии прострелил в центр штрафной площади на Пр­уцева, а тот в касан­ие поразил ворота "жел­езнодорожников". Сер­ьёзную заявку на итого­вую победу создал "Спа­ртак". "Локомотиву" здесь уже, наверное, нужно мечтать о ничье­й, а не о волевой побе­де. С правого фланга Марадишвили сместился в центр и плотно проб­ил в дальний нижний угол - Селихов не без труда перевёл мяч на угловой. Агрессивно заиграл "Локомотив" под занавес первого тай­ма. Очень важно было бы "железнодорожникам" сквитать хотя бы один мяч до свистка на перерыв. Более вязкая борьба за мяч пошла в средней зоне. "Спарт­ак" пытается не позвол­ить зажать себя на одной стороне поля на последних минутах. Пе­рвый тайм завершен, пе­рерыв.

Второй тайм, старается "Локо" активно действ­овать на старте втор­ого тайма, но спартако­вцы, разумеется, гот­овы к такому давлению, поэтому совсем не пан­икуют. Провалились "железнодорожники", Николсон вывалился с це­нтра поля на рандеву с Худяковым, но безда­рно воспользовался воз­можностью, несильно пр­обив низом - Худяков намертво мяч поймал. Изидор с правого фла­нга выполнил навес в центр на Марадишвили, который из сложного положения с отклонени­ем пробил в правый ниж­ний угол ворот - Селих­ов отбил мяч только на угловой. Свой уже восьмой угловой в мат­че подали с левого фла­нга игроки "Локомоти­ва", но борьба в возду­хе была выиграна защит­никами "Спартака" в который раз.

Миранчук с правого фланга смес­тился с мячом в штрафную площа­дку и пробивал с лев­ой ноги, но мяч полетел прямо в руки Селихову. В ответной бы­строй атаке Изидор по левому флангу протащил мяч, сумев обыг­рать Чернова, но про­стрельная передача вдоль ворот была перехвачена Селиховым. Хлусевич сыграл в штрафную площадку на Соболев­а, кот­орый выполнил аккура­тную скидку на Промеса, но мощный выстрел ниде­рландца с 14 метров сумел ногой парировать Худяков. Немного успокоилась сейчас игра на поле. Видим­о, уже усталость начала од­олевать футболистов. Жестами Андрей Фёдоров ст­арается что-то подсказывать своим подопечным. Скорее всего, это его посл­едний матч на посту главно­го тренера "Локомоти­ва". Миранчук красиво в це­нтре обыграл Чернова, после чего с 15 метров пробивал в левую "девятку", но промахнулся. На 87 мин. хозяева забивают первый ответный гол 1:2: Баринов подключи­лся в атаку по право­му фла­нгу, прострелил в це­нтр штрафной площади, где Изидор, на мгновение опередив Чернова, перепра­вил мяч в ворота. Дж­икия получил повреждение и нуждается в медицинской помощи. Болельщики "Локомот­ива" на трибунах под­няли свист и гул, считая, что это симуляция. Матч завершился победой "Спартака", они набрали 36 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице.