«Локомотив» в борьбе уступил «Спартаку» - 1:2

Сегодня, 12 октября, в субботу на стадионе "РЖД Арена" очередное московское дерби в рамках 17-го тура Мир РПЛ, “Локомотив” сыграл на своем поле со “Спартаком”. Арбитр матча Владимир Москалев.
“Железнодорожники” продолжают влачить существование в зоне стыков, тогда как “красно-белые” сократили отставание от лидирующего “Зенита” до шести очков. У каждого соперника свои задачи на предстоящее противостояние, но ясно лишь одно – обоим клубам остро необходимы три балла. “Локомотив” (3-4-3): Худяков – Баринов, Кузьмичев, Погостнов – Карпукас, Марадишвили, Живоглядов, Тикнизян – Камано, Миранчук, Раконьяц. “Спартак” (4-3-3): Селихов – Джикия, Денисов, Маслов, Хлусевич – Пруцев, Зобнин, Игнатов – Зиньковский, Николсон, Промес.
Игра в московском дерби началась, очень хорошая посещаемость сегодня на "РЖД Арене". Такой не было ещё в нынешнем сезоне. Командам должно быть играть сегодня в удовольствие при такой атмосфере. Сумбурным выглядит начало матча. "Спартак" сразу пытается обозначить своё преимущество на поле, но хозяева настроены действовать против "красно-белые" максимально плотно. Неприятностью для футболистов является студёная ветреная погода в Москве, но мы надеемся, что это только добавит игрового ритма - футболисты должны будут активно двигаться, чтобы не замёрзнуть. Пока что команды просто предпочитают присматриваться друг к другу, не отряжая вперёд большие силы, надеемся что эти разведывательные действия не затянутся надолго. А вот и первый голевой момент случился, прошёл пас на левый край штрафной площади на Николсона, который ушёл от Баринова и пальнул с острого угла - мяч попал в перекладину. "Железнодорожникам" пока что не удаётся выйти даже за центральную линию. Очень агрессивно "Спартак" включился в агрессивный высокий командный прессинг. Зиньковский протащил мяч на правый край штрафной площади, после чего с левой ноги пробивал в дальний верхний угол, но снова перекладина спасла ворота "Локомотива". А теперь и Промес решил попытать счастья плотным дальним ударом, но после его выстрела мяч полетел практически по центру ворот, что позволило Худякова поймать мяч намертво. Фортуна пока не благоволит "Спартаку". Чтобы добиться этого "красно-белым" придётся ещё немного поагрессивничать в наступательных действиях. Постоянно везти "Локомотиву" не может. Хозяева поля решили успокоить игру поперечными передачами в средней зоне. Понимают они, что при игре в интенсивный футбол шансов набрать очки с командой Гильермо Абаскаля будет немного. Много брака в передачах у команд, у "Локомотива" больше, середина поля пока за "Спартаком". Пенальти назначает арбитр в ворота "Локомотива"после просмотра видеоповтора за снос спартаковца, Промес открывает счет 0:1: сам пострадавший подошёл к точке и мощно пробил в левый нижний угол. Худяков угадал направление удара, но практически не имел шансов на спасение ворот. Достаточно бурно отреагировал на первый гол в матче Гильермо Абаскаль. Испанскому тренеру хотелось бы завершить осеннюю часть РПЛ победой. На 29 мин. спартаковцы увеличивают счет 0:2: хорошую комбинацию в ответной атаке разыграли спартаковцы. Промес с левого фланга сыграл в центр на Николсона, который обыгрался с Хлусевичем, получив ответную передачу навесом, после чего от лицевой линии прострелил в центр штрафной площади на Пруцева, а тот в касание поразил ворота "железнодорожников". Серьёзную заявку на итоговую победу создал "Спартак". "Локомотиву" здесь уже, наверное, нужно мечтать о ничьей, а не о волевой победе. С правого фланга Марадишвили сместился в центр и плотно пробил в дальний нижний угол - Селихов не без труда перевёл мяч на угловой. Агрессивно заиграл "Локомотив" под занавес первого тайма. Очень важно было бы "железнодорожникам" сквитать хотя бы один мяч до свистка на перерыв. Более вязкая борьба за мяч пошла в средней зоне. "Спартак" пытается не позволить зажать себя на одной стороне поля на последних минутах. Первый тайм завершен, перерыв.
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Второй тайм, старается "Локо" активно действовать на старте второго тайма, но спартаковцы, разумеется, готовы к такому давлению, поэтому совсем не паникуют. Провалились "железнодорожники", Николсон вывалился с центра поля на рандеву с Худяковым, но бездарно воспользовался возможностью, несильно пробив низом - Худяков намертво мяч поймал. Изидор с правого фланга выполнил навес в центр на Марадишвили, который из сложного положения с отклонением пробил в правый нижний угол ворот - Селихов отбил мяч только на угловой. Свой уже восьмой угловой в матче подали с левого фланга игроки "Локомотива", но борьба в воздухе была выиграна защитниками "Спартака" в который раз.
Миранчук с правого фланга сместился с мячом в штрафную площадку и пробивал с левой ноги, но мяч полетел прямо в руки Селихову. В ответной быстрой атаке Изидор по левому флангу протащил мяч, сумев обыграть Чернова, но прострельная передача вдоль ворот была перехвачена Селиховым. Хлусевич сыграл в штрафную площадку на Соболева, который выполнил аккуратную скидку на Промеса, но мощный выстрел нидерландца с 14 метров сумел ногой парировать Худяков. Немного успокоилась сейчас игра на поле. Видимо, уже усталость начала одолевать футболистов. Жестами Андрей Фёдоров старается что-то подсказывать своим подопечным. Скорее всего, это его последний матч на посту главного тренера "Локомотива". Миранчук красиво в центре обыграл Чернова, после чего с 15 метров пробивал в левую "девятку", но промахнулся. На 87 мин. хозяева забивают первый ответный гол 1:2: Баринов подключился в атаку по правому флангу, прострелил в центр штрафной площади, где Изидор, на мгновение опередив Чернова, переправил мяч в ворота. Джикия получил повреждение и нуждается в медицинской помощи. Болельщики "Локомотива" на трибунах подняли свист и гул, считая, что это симуляция. Матч завершился победой "Спартака", они набрали 36 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице.