«Краснодар» в упорной борьбе уступил «Зениту» - 0:1

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30 октября 2022, 21:58 Борис Омельченко,

Фото: pixabay.com

Сегодня, 30 октября в воскресенье на стадионе "Краснодар" в 15 туре Мир РПЛ встретились "Краснодар" и "Зенит". Арбитр поединка Владимир Москалев.

Команда Александра Сторожука стабильно пребывает в ТОП-5, дружина Сергея Семака традиционно ушла в отрыв от ближайших конкурентов на экваторе национального первенства на 7 очков и готова защищать титул. “Краснодар” (4-3-3): Сафонов – Рамирес, Кайо, Сорокин, Волков – Сперцян, Баньяц, Ленини – Олусегун, Кордоба, Ахметов. “Зенит” (4-3-3): Кержаков – Сантос, Родригао, Алип Нуралы, Караваев – Барриос, Кузяев, Вендел – Клаудиньо, Малком, Сергеев.



Игра в Краснодаре началась, отличная атмосфера на стадионе "Краснодар", который почти полностью заполнен. Гости продолжают держать мяч на своей половине поля. Краснодарцы начинают по чуть-чуть подниматься выше в прессинг. А вот и первую быструю атаку разогнал чемпион России по правому флангу, откуда Караваев выполнял прострельную передачу в штрафную площадку низом, но там Сорокину в падении удалось отбить мяч. Включившийся в игру "Зенит" ещё один угловой на левом фланге заработал. Клаудиньо исполнил навес на ближнюю штангу, но там были только три игрока хозяев поля. С дальней дистанции свою пушку разрядил Малком. Получилось достаточно мощно, но мяч полетел метра на полтора выше ворот. Через центр попытались обострить игру питерцы через короткие передачи, но внимательно сработали защитники "Краснодара". Продолжаются позиционные атаки обеих команд, но пока без голевых моментов. Небольшой дождь начал накрапывать в Краснодаре. Вряд ли он будет создавать серьёзные неудобства футболистам, если, конечно, не начнёт усиливаться. Игра идёт равная, практически без ворот, много борьбы. Многие болельщики и эксперты ждали от этого матча большого количества забитых голов, но пока что острых моментов фактически нет. Кузяев получил мяч от Малкома, стоя спиной к чужим воротам на 11-метровой отметке, после чего скинул мяч на левый край на Клаудиньо, который мощно пробивал по воротам с правой ноги, но не попал в створ. Рамирес подобрал мяч у своей штрафной площади, после чего ринулся тащить мяч в контратаку, но в чётком подкате мяч у него из-под ног сумел выбить Вендел. Тут же пошла ответная атака "Зенита", которая закончилась дальним ударом от Вендела, который метил в правый нижний угол ворот, но Сафонов в броске сумел перевести мяч на угловой. Первый тайм завершен, "Краснодар" и "Зенит" пока что на голы не наиграли, перерыв.



Второй тайм, одна замена произошла в составе "Зенита" в перерыве матча: вместо Нуралы Алипа встречу продолжает Дмитрий Чистяков. Кордоба решил пробить по воротам с полулёта метров с 32. Странное решение нападающего. Выстрел получился несильным и неточным, а ведь были варианты продолжения атаки через пас. Волков в середине поля пошёл в жёсткий подкат, промахнувшись по мячу и попав в ногу Барриосу. Москалёв без каких-либо сомнений выписал нарушителю жёлтую карточку. "Краснодар" активно играет в высоком командном прессинге на чужой половине поля, но сейчас хозяевам удалось отобрать мяч только с нарушением правил. "Зенит" постепенно начал прибирать территориальное преимущество к своим ногам. Ошиблась оборона "Краснодара", подарив мяч Клаудиньо, который с 14 метров без сопротивления пробивал по воротам, но мяч пошёл немного мимо левого нижнего угла ворот. Классный заброс из глубины поля от Дугласа Сантоса прошёл на Сергеева, который вошёл на левый край штрафной площади и пробивал в дальний угол ворот, но немного промахнулся. Вендел от левого угла штрафной площади нанёс удар на исполнение в дальнюю "девятку", но мяч просвистел рядом с целью. Участились опасные моменты у ворот "Краснодара" в последнее время. Можно сказать, что гол в ворота Матвея Сафонова постепенно назревает. "Быки" сейчас оказались вжаты в свою штрафную площадку. "Зенит" продолжает наращивать давление, не желая мириться с ничейным результатом в этот вечер. После подачи с левого фланга мяч срикошетил к ногам Малкома, который с десяти метров пробивал по воротам низом, но слабовато получилось, поэтому Сафонов сумел совершить спасение. "Нужен гол, нужен гол!" - скандируют на трибунах болельщики "Краснодара". Это странно, учитывая, что атакует большими силами "Зенит", который гораздо ближе к голу, чем домашняя команда. Двойная замена в составе "Зенита": вместо Клаудиньо и Ивана Сергеева на поле вышли Андрей Мостовой и Густаво Мантуан. Мостовой с левого фланга вошёл в штрафную площадку, его удар пришёлся в Кайо, но мяч срикошетил на Малкома, который умело убрал на замахе защитника и пробивал с девяти метров - мяч просвистел прямо над перекладиной. Рамирес играет рукой в штрафной, и арбитр назначает пенальти в ворота "Краснодара", пробивает Кузяев и счет открыт 0:1: Далер подошёл к точке и точно пробил в правый нижний угол ворот. Сафонов угадал направление удара и даже коснулся мяча, но предотвратить гол не смог. Матч завершился победой "Зенита", питерские набрали 39 очков, перевалив экватор они забили 44 мяча и пропустили 5, при этом не потерпели ни одного поражения.