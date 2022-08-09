Челябинские футболисты всухую обыграли «Оренбург-2»

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9 августа 2022, 09:39 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ФК «Челябинск»

Южноуральская команда одержала первую победу в новом сезоне.

Футбольный клуб «Челябинск» провел выездной матч с «Оренбургом-2» в рамках третьего тура первенства России во второй лиге, группа 4. Итог встречи – 3:0 в пользу челябинцев. Эта победа стала первой для клуба в новом сезоне.

В первом тайме команды долго не открывали счет. Южноуральским спортсменам удалось в начале игры перехватить инициативу, но несколько подходящих для гола моментов они упустили. Тем не менее, до перерыва «Челябинск» забил в ворота соперников.

Во втором тайме «Челябинск» уверенно сохранял преимущество и, если терял мяч, то тут же его возвращал. Южноуральцы смогли создать несколько опасных моментов для оренбуржцев, забили два гола и завершили встречу в свою пользу.

Одним из самых активных игроков матча стал капитан «Челябинска» Виктор Курышев. Он забил один из голов в прошедшей игре. Также очки команде принесли Максим Руднев и Илья Шведюк.