Челябинские футболисты всухую обыграли «Оренбург-2»

Южноуральская команда одержала первую победу в новом сезоне.
Футбольный клуб «Челябинск» провел выездной матч с «Оренбургом-2» в рамках третьего тура первенства России во второй лиге, группа 4. Итог встречи – 3:0 в пользу челябинцев. Эта победа стала первой для клуба в новом сезоне.
В первом тайме команды долго не открывали счет. Южноуральским спортсменам удалось в начале игры перехватить инициативу, но несколько подходящих для гола моментов они упустили. Тем не менее, до перерыва «Челябинск» забил в ворота соперников.
Во втором тайме «Челябинск» уверенно сохранял преимущество и, если терял мяч, то тут же его возвращал. Южноуральцы смогли создать несколько опасных моментов для оренбуржцев, забили два гола и завершили встречу в свою пользу.
Одним из самых активных игроков матча стал капитан «Челябинска» Виктор Курышев. Он забил один из голов в прошедшей игре. Также очки команде принесли Максим Руднев и Илья Шведюк.