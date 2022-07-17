Запахло «деньгой»

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17 июля 2022, 11:15 Данила Жидков-Шевченко

Споры, скандалы, интриги и расследования. Все это снова вернулось на большой экран. Ведь 15 числа стартовал новый сезон Российской Премьер Лиги. К сожалению для человека, который будет смотреть футбол лишь на Матч ТВ, будет слишком мало разнообразия.

Уверен это понимает и руководство Матч ТВ и руководство РПЛ. И к их великому счастью, с неба свалилась Медиа Футбольная Лига, которая всего за 3 месяца собрала 22 миллиона просмотров в общей сложности. Уверен эти невероятные цифры увидело и руководство. Именно поэтому и.о. президента Российской Премьер-Лиги Александр Алаев, объявил о том что медийный клубы «Амкал» и «2DROTS» получили уайлд-кард на участие в Кубке России. Как так вышло, что любители будут участвовать в Кубке России по футболы и кто ещё сможет попасть на этот кубок? На все эти вопросы, мы сейчас постараемся ответить.

Если вам кажется, что идея максимально ужасная и бредовая, то не спешите разбрасываться словами. К примеру в прошлом году на стадии 1/256 финала Н вступили две любительские команды («Ядро» (Санкт-Петербург) — 3Д и «СтавАгросоюз» (Ставропольский край) — 4Д) и ряд команд Второго дивизиона (ФНЛ-2), которые были распределены по сетке кубка. То есть «Амкал» и «2DROTS» будут не любителями-первооткрывателями в Кубке России. Готов поспорить, что матчи на таких дальних стадиях вряд ли смотрит большое количество людей. Да что уж говорить, если матчи МФЛ смотрит большее количество людей, чем некоторые матчи РПЛ. Поэтому это огромный плюс для команд из низших дивизионов показать себя, тем самым заработав себе имя и славу. И скорее всего засветиться на главном спортивном канале страны.

Так же нельзя отрицать спад популярности российского футбола. А медийные команды, это глоток свежего воздуха для простого зрителя, особенно в нынешнее время. Кубок России к сожалению привлекает ещё меньше людей, чем РПЛ. Алаев хоть и заявил, что в следующем году смогут заявиться команды и из банковских лиг, но все прекрасно понимают, кто на самом деле нужен на таких стадиях. Ведь чем дальше зайдут медиа команды, тем больше ажиотажа будет у матча, а тем самым больше денег заработают представители РПЛ и Матч ТВ. Единственным вопросом остаётся стадион, на котором будут играть эти медиа коллективы. Ведь собственного стадиона у них нет, ну по крайней мере пока что.

Так что не стоит критиковать и говорить, да что там эти любители умеют. Большинство ребят либо окончили профессиональные школы, некоторые даже играли в РПЛ в прошлом. У каждого есть профессиональные тренера, врачи и все нужное для тренировок оборудование. Так что без боя они явно не сдадутся.