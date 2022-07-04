Фанаты против паспорта болельщика – как это исправить

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4 июля 2022, 13:10 Никита Зайцев

Система Fan ID будет введена на российских стадионах уже с предстоящего сезона. Однако противники этого проекта в лице фанатских группировок топ-клубов РПЛ продолжают свою борьбу.

Фанаты бойкотируют матчи и боятся тотального контроля над футболом со стороны государства. Попробуем разобраться, как можно сделать болельщиков более лояльными к нововведению, при этом выполнив главную задачу Fan ID по обеспечению безопасности на стадионах.

В первую очередь нужно вспомнить опыт ЧМ-2018, на котором паспорта болельщиков активно использовались, а также Олимпиаду в Сочи, во время которой они были впервые опробованы в нашей стране. И что в Сочи, что на мундиале некоторые болельщики столкнулись с отказом в выдаче Fan ID без объяснения причин. И тогда наши власти сняли с себя ответственность за отказы в выдаче этих документов, что и является серьезной проблемой для болельщиков. Если вводить паспорта болельщиков в домашних турнирах, то прозрачность их получения должна быть выше, чтобы болельщик понимал, почему ему отказали, и знал, как это исправить. А обтекаемые формулировки могут убить наш и так страдающий от западных санкций футбол.

Еще одним камнем преткновения являются интересы прослойки населения, которая ходит на футбол «по настроению». То есть человек может год не посещать стадионы, а потом сходить на два матча за месяц. И морочиться с получением какого-то паспорта захочется далеко не всем. В этой ситуации большим плюсом является возможность оформить документ онлайн, и остается надеяться, что сделано все будет комфортно и удобно для населения. Тогда и желание попасть на матч будет пересиливать нежелание оформлять что-то на сайте госуслуг.

Главной претензией от фанатских группировок является возможность «отцифровать» фаната и не дать ему паспорт. И это действительно может напугать активных ультрас команд, но если у них нет проблем с законом, то и Fan ID они смогут получить без особых проблем. При условии соблюдения условий выше, конечно же. Ведь «Динамо» уже заявило о готовности вести диалог с фанатами, чтобы прийти к компромиссу. И если сделать ввод паспорта болельщика постепенным, то у многих будет дополнительное время для того, чтобы присмотреться к системе, время для дальнейшего принятия решения. 20-40% мест для «паспортистов» в первый сезон могут стать достойным компромиссом, который покажет Fan ID и его преимущества в действии. Тогда наш чемпионат не потеряет и тех, кто ходил на футбол от случая к случаю, и активных фанатов. Не лишними были бы дополнительные стимулы в виде скидок на билеты, возможности купить их в первой волне продаж или вернуть часть стоимости через кешбэк. Вариантов может быть много, но лучше внедрять систему постепенно, показывая, что ничего страшного в ней нет, чем обрубать любой диалог с фанатами, заставляя их выбирать – либо любимый спорт с навязанным Fan ID, либо отказ от футбола насовсем.