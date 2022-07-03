Чемпионат мира для шейхов

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3 июля 2022, 20:04 Сергей Дементьев

Ровно 4 года назад финальная стадия Чемпионата мира по футболу в России находилась уже в самом разгаре, в то время как до первого матча международных сборных в Катаре остается чуть меньше полугода.

Однако несмотря на смещение в графике, Чемпионат мира 2022 года по праву можно считать историческим событием. Ведь это первый чемпионат, который пройдет на Ближнем Востоке. Также это первый турнир, который пройдет не в мае, июне или июле по причине аномальной летней жары в стране. Мундиаль в Катаре станет первым чемпионатом, который планируется провести в короткие сроки, то есть всего за 28 дней. Первенство по футболу будет первым международным турниром, который примет арабский мир и страна с мусульманским большинством.

Как вы уже успели заметить, страна-хозяйка собирает о себе в новостях множество упоминаний с плашкой «впервые», тем самым привлекая сотни тысяч болельщиков, во внимании которых сейчас как никогда нуждается Чемпионат мира.

Грядущий мундиаль окутала неопределенность. ФИФА опасается вопросов, касающихся прав человека, а также интереса со стороны болельщиков. На данном этапе кажется маловероятным то, что в государстве Персидского залива мы сможем увидеть целиком заполненные трибуны. За первый тур продаж ФИФА продали всего 800 тыс. билетов, что приходится лишь четвертью общему количеству мест (3,1 млн). За этот же отрезок времени в России было продано 2,5 млн билетов при общей вместимости в 3,2 млн.

Уже объявлен второй тур продаж. Комитет, занимающийся фанатским вопросом, заявил о 23,5 млн запросов, однако запросы далеко не равны покупке, а билеты на плей-офф и вовсе могут быть проданы по несколько раз, так как при условии выбывания команды обладателя билета на более раннем этапе, болельщику возвращаются средства, а билет вновь становится действительным.

По подробным отчетам конкретных стран ситуация становится более понятной. Так, Великобритания не смогла продать треть билетов на предоставленные матчи. А во Франции и вовсе заявляют, что в Катар собирается лишь четверть фанатов, посетивших Россию в 2018 году.

Но все же представим, что билет куплен. После приобретения нужно подать заявку на въезд в страну (Hayya Card). Без этой карты невозможно забронировать даже билет на самолет. После оформления необходимо зайти на сайт Катарского Агентства по размещению, с целью найти место для проживания. И тут начинается самое интересное. Поиски жилья по цене 80$ за ночь – впустую потраченное время, ведь варианты по такой цене уже закончились. Скромная комнатка в фанатском городке будет стоить от 200$ за ночь, а если зайти и поискать что-нибудь подешевле на AirBnB, то и вовсе захочется плакать от цены в 1000$/ночь. Будут ли обновляться данные по жилью в следующие дни после начала продаж – неизвестно.

В целом, по прогнозу Football Supporters Europe, мундиаль в Катаре станет самым дорогим для фанатов за всю историю. За посещение трех матчей любителям футбола придется выложить €2770, в то время как в России в 2018 году та же опция стоила €1000. А если есть желающие полностью погрузится в мир международного футбола и остаться на весь чемпионат, то будьте готовы оставить €6500.

Стоит подметить, что такой подход становится ловушкой для фанатов. Ведь прежде чем, забронировать полет и жилье, необходимо купить билет, не зная заранее, какой выйдет общая стоимость. Так, масса фанатов даже не представляет, насколько дорогим может оказаться для них посещение Чемпионата мира в Катаре.

Досуг и развлечения для фанатов в Катаре также не до конца продуманы. Две главные фан-зоны все еще ожидают подтверждения о получении лицензии на продажу алкоголя на территории. Катарские музеи и базары готовятся к наплыву туристов, в стране объявлен тренд на национальную еду до конца года. Также у фанатов будет возможность насладиться пляжами и поездками в пустыню. Возможно список не самый обширный, однако самое главное то, чтобы у Катара получилось организовать яркий праздник футбола для миллионов болельщиков со всего мира.