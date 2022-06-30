Большая чистка российского футбола

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30 июня 2022, 19:04 Никита Зайцев

Фото: pixabay.com

После начала спецоперации на Украине российский спорт попал под целый град ударов. Запрет на участие в международных соревнованиях не получили разве что представители тенниса и шахмат. Но особенно сильно западные ограничения ударили по футбольным клубам, которые сначала потеряли право играть в еврокубках, а теперь еще и большую часть легионеров. Однако есть вероятность, что эта ситуация станет шоковой терапией, которая поможет нашему футболу выйти из затяжного кризиса.



Еще в марте ФИФА разрешила иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке. Оценивать это решение организации с юридической точки зрения будут спортивные суды, но уже тогда стало понятно, что многие легионеры не прочь воспользоваться возможностью уехать из «страны-агрессора» в другие чемпионаты. Отчасти из-за этого исхода игроков в ФНЛ вылетел «Рубин», а многие клубы оказались ослаблены по ходу сезона, не имея возможности найти адекватную замену потерянному игроку. А после недавнего продления санкций от ФИФА окончательно выяснилось, что остаться в нашей стране готовы, как говорил классик, не только лишь все. Но так ли все плохо, если рассматривать ситуацию в перспективе?

Да, здесь и сейчас такой массовый отток игроков создает много проблем, и это мы увидели на примере «Краснодара» и «Рубина». Теперь из «Зенита» уходит Алберто, который совсем недавно был куплен клубом, а «Спартак» вероятно покинет Мозес, вроде бы никуда не собиравшийся. И самым очевидным выходом из ситуации станет приобретение россиян, которые не будут столь ветрены как иностранцы. Если невозможно купить хорошего игрока за рубежом и сохранить его в команде, значит такого игрока нужно найти на родине. Это самый очевидный плюс очищения нашего чемпионата от легионеров. Сопутствующим бонусом будут инвестиции в ДЮСШ, которые стали бы логичным шагом со стороны наших клубов. Все же сейчас никто не станет отрицать, что с этим у нашего футбола большие проблемы. И пускай не через год и не через два, но в конце концов мы сможем похвастаться своими Мозесом и Алберто, а может и Роналду с Месси.

Что же касается оставшихся легионеров, то к ним начинаешь проникаться симпатией. Пускай большинство иностранцев едут в наш чемпионат, чтобы заработать, но эти ребята хотя бы будут отрабатывать свои зарплаты. В отличие от тех, кто не очень уважает подписанные контракты. К примеру, Хорхе Карраскаль из ЦСКА заявил, что не планирует никуда «бежать и прятаться», игрок уже занимается изучением русского языка. Также футболист предположил, что в один день может стать техническим директором московского клуба. А в обмен на вернувшегося в Бразилию Алберто «Зенит» получил сразу двух игроков, готовых к новому вызову. Согласитесь, видеть таких легионеров гораздо приятнее, чем тех, кто молча не возвращается из отпуска, отшивая клуб по переписке.