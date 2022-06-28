И кто ты без своего костюма? Миллионер, хоккеист, футболист, да и просто Александр «Великий»

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28 июня 2022, 14:57 Данила Жидков-Шевченко

Фото: YouTube

В минувшую субботу в Москве прошёл шоу-матч между футбольным клубом «Динамо» и медиа футбольным клубом «Амкал». Казалось бы это будет обычная товарищеская игра, где будет куча забитых голов и невероятно красивые финты от обеих команд.

К сожалению, это мы могли наблюдать лишь со стороны ФК «Динамо». Матч завершился 5:0 в пользу «бело-голубых». Голами отметились: Тюкавин, Комличенко, Гладышев и Овечкин. И да, если вы не знаете никакого молодого и перспективного игрока по фамилии Овечкин в составе ФК «Динамо», то не беда. Ведь за московский клуб играл наш Александр «Великий», игрок НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Можно сказать он не просто играл, а именно скользил и летал по полю. Ведь всего за 15 минут на футбольном поле, Александр успел отметиться шикарными проходами по флангу и невероятным голом, который он забил точно в дальний угол ворот.



Овечкин прилетел в Россию ещё месяц назад, он уже успел побывать на матче ФК «Динамо» в качестве болельщика, но тогда целых 5 мячей залетели в ворота москвичей. ФК «Сочи» не оставили и живого места от любимого клуба Александра. Видимо именно тогда «Ови» уже понял, что клубу нужно усиление.



Ну а если серьезно, то в возрасте 36 лет бегать по полю с такой энергией в глазах, могут далеко не все, а уж особенно люди никак не связанные с футболом. Такую шикарную физическую форму Александр демонстрирует и у нас дома, да и там в Америке, «Ови» почти на голову опережает всех. Ну а с другой стороны, если он хочет побить рекорд по забитым шайбам Уэйна Гретцки, то Александр явно не может давать себе никаких поблажек. А ведь только представьте насколько скучная была бы НХЛ без наших парней, а уж особенно без «Великого».



Вообще из современных спортсменов мало кто пробует себя в другом виде спорта. Ведь наверно они боятся стать нелепыми для публики и СМИ, но нашим все не по чем. Александра настолько тепло встречал стадион, что он явно мог перепутать «ВТБ Арену» с «Capital One Area». Но не только Александр пробовал себя в этом спорте. Хабиб Нурмагомедов экс боец UFC, так же любит футбол и довольно часто в него играет, а год назад «Легион Динамо» из Махачкалы предлагало спортсмену профессиональный контракт.



Думаю какие-либо комментарии тут излишни, ведь наши парни доказывают что они лучше всех не только в хоккее или единоборствах. Они показывают, что мы лучшие во всем. Думаю Криштиану и Месси уже стоит бояться нашего новичка Александра «Великого».