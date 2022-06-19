«Русская» битва​ за Кубок ​Стенли: Ничушкин блистает Василевский много пропускает​

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19 июня 2022, 14:40 Семён Иванов

Фото: The Denver Post

В США продолжается финал Кубка Стэнли – кульминация всего сезона. Но вот интриги пока нет. «Колорадо Эвеланш» оправдывает своё название и ураганом проходится по «Тампе Бей Лайтнингз». Счёт в серии 2:0, и если в первом матче Тампа хоть и смотрелась похуже, но смогла навязать конкуренцию и перевести игру в овертайм, то во втором матче Колорадо просто поиздевался над противником и выиграл со счетом 7:0.

Сложилось впечатление, что на эту самую вторую игру от Тампы на лёд вышел только вратарь Андрей Василевский, который парировал пару выходов один на один и сделал несколько потрясающих спасений. Но нападающие из его команды не смогли создать ни одного опасного момента у ворот «Эвеланш» за всю игру и подарили «сухарь» голкиперу оппонентов Дарси Кемперу. Защитники регулярно проигрывали борьбу, в том числе и на пятаке, и позволяли нападающим Колорадо буквально расстреливать Василевского со всех позиций. Результат неутешительный – 7 пропущенных шайб.

Столько «Лайтнингз» пропустили лишь 1 раз за сезон: в мартовском матче с Виннипегом, но даже тогда 2 шайбы Тампа пропустила в пустые ворота. 7 шайб с игры, как в воскресном матче, команда Василевского пропустила последний раз аж в апреле 2021 года. Тем удивительней катастрофические провалы в обороне от действующего чемпиона.

Колорадо, в отличие от Тампы, хочется только хвалить. Особенно засиял в их составе Валерий Ничушкин. Он и раньше показывал хорошую игру, но сейчас стал набирать ещё и большое количество очков. В первом матче он отметился заброшенной шайбой и результативной передачей, а во втором – оформил дубль и даже был признан лучшим игроком (первой звездой встречи). Наш нападающий проводит великолепный сезон и как никогда близок к завоеванию главного хоккейного трофея по ту сторону океана.

Но рано ещё вешать золотые медали на грудь игрокам «Эвеланш». «Лайтнингз» - команда с характером. Не зря она уже третий сезон подряд играет в финале сезона. Последний раз Тампа проигрывала в серии в 2019 году. С тех пор команда дважды была в шаге от вылета, но каждый раз находила силы, чтобы отыграться. Не стоит забывать и полуфинал этого года, когда «молнии» уступили «Рейнджерс» в 2 матчах на старте серии, но затем одержали 4 победы подряд. Если действующие чемпионы решат свои проблемы в обороне, то при поддержке своих болельщиков они смогут навязать борьбу Колорадо.