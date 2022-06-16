The Guardian: Аргентина – главный фаворит чемпионата мира по футболу

По версии The Guardian, сборная Аргентины стала первой в рейтинге фаворитов ЧМ-2022. Издание отмечает, что команда не потерпела ни одного поражения в квалификации, и считает, что Лионель Месси должен увенчать свой последний чемпионат мира долгожданным трофеем.
Топ-10 фаворитов турнира по версии The Guardian выглядит следующим образом:
1. Аргентина
2. Бразилия
3. Испания
4. Нидерланды
5. Германия
6. Франция
7. Дания
8. Бельгия
9. Португалия
10. Англия.
Напомним, что ЧМ-2022 состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
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