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The Guardian: Аргентина – главный фаворит чемпионата мира по футболу

, 17:59

The Guardian: Аргентина – главный фаворит чемпионата мира по футболу
Фото: pixabay.com

По версии The Guardian, сборная Аргентины стала первой в рейтинге фаворитов ЧМ-2022. Издание отмечает, что команда не потерпела ни одного поражения в квалификации, и считает, что Лионель Месси должен увенчать свой последний чемпионат мира долгожданным трофеем.

Топ-10 фаворитов турнира по версии The Guardian выглядит следующим образом:

1. Аргентина

2. Бразилия

3. Испания

4. Нидерланды

5. Германия

6. Франция

7. Дания

8. Бельгия

9. Португалия

10. Англия.

Напомним, что ЧМ-2022 состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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