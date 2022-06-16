The Guardian: Аргентина – главный фаворит чемпионата мира по футболу

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16 июня 2022, 17:59

Фото: pixabay.com

По версии The Guardian, сборная Аргентины стала первой в рейтинге фаворитов ЧМ-2022. Издание отмечает, что команда не потерпела ни одного поражения в квалификации, и считает, что Лионель Месси должен увенчать свой последний чемпионат мира долгожданным трофеем.



Топ-10 фаворитов турнира по версии The Guardian выглядит следующим образом:



1. Аргентина



2. Бразилия



3. Испания



4. Нидерланды



5. Германия



6. Франция



7. Дания



8. Бельгия



9. Португалия



10. Англия.



Напомним, что ЧМ-2022 состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.



