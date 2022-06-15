Откуда берутся слухи и инсайды в футболе

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15 июня 2022, 12:47 Александр Сенников

Каждый день в Сети появляются слухи о трансферах и работе клубов. Некоторые их называют сплетнями, но многие болельщики им доверяют. Кому и зачем интересно и выгодно заниматься инсайдами в футболе?

Роль журналистики в футболе можно разграничивать по-разному: от комментатора до SMM. Но для многих увлечённых футболом читателей и зрителей особенно ценны инсайдеры – они первыми добывают информацию, о которой официально или не говорят, или скажут позже. Их слухи становятся объектами обсуждений, насмешек или даже конфликтов с клубами и их представителями.

Как они добывают информацию? Клубы – это выстроенная система с обширным трудовым составом, поэтому ей невозможно идеально руководить априори. Это могут быть руководители, обычные работники или даже сами футболисты. Чаще всего инсайды журналистам дают агенты игроков, так как они связаны с многими деятелями футбола и постоянно находятся в среде, когда что-то происходит. Так, недавно агент защитника «Сочи» Младен Ратковица, уведомил медиа, что Владимир Федотов, тренер той же команды, перейдёт в другой клуб. И вот – он оказался в ЦСКА.

Для чего это делается? Это выгодно самим инсайдерам, потому что те же агенты при помощи слухов могут надавить на клуб, чтобы, например, их игроки получили более выгодные контракты – как было с Мбаппе и его «сорвавшимся» переходом в «Реал Мадрид». Журналисты, обладая такими новостями, могут привлечь внимание к ситуации и повысить свою репутацию. Иногда в погоне за сенсацией они дают ложные слухи, но многие болельщики на своих форумах создают в таких случаях «тир листы» инсайдеров: кому можно доверять полностью, а новости других лучше перепроверять.

В таком случае предпочтительно ожидать официальную информацию от самих клубов, так как слухи могут быть запущены для дестабилизации ситуации в них. Давление есть на каждую команду, но в особенно кризисное время для отдельных ситуаций может усугубляться утечками о положении. Иногда клубы справляются с таким, иногда нет.

Среди инсайдеров доверием аудитории пользуется итальянский журналист Фабрицио Романо как один из надежнейших в своём деле. Его фирменное «Here we go» в соцсетях означает, что переход игрока или тренера в клуб закончен и остаётся дождаться лишь официального подтверждения. А в последние часы летнего трансферного окна он проводит прямые трансляции, где оперативно сообщает о ситуации на рынке.

В России инсайдеры чаще всего предпочитают оставаться просто «источниками, знакомыми с ситуацией», однако бывший комментатор телеканала Матч ТВ Нобель Арустамян или журналист Иван Карпов сообщают обо всём сами в своих аккаунтах в соцсетях.

Меньше чем через месяц в Европе откроется трансферное окно, которое станет объектом интереса миллионов любителей футбола. Переходы игроков и тренеров из одних команд в другие точно не останутся без своих инсайдов, приоткрывая болельщикам завесу тайны работы клубов.