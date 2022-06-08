Футбольные клубы из Крыма, ДНР, ЛНР, Херсона, Мелитополя и Абхазии могут создать объединенный чемпионат

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8 июня 2022, 14:34

Фото: pixabay.com

По данным «РБ Спорт», возможность создания такого турнира будет обсуждаться сторонами в Москве 12 июня.



Идея создания объединенного футбольного чемпионата появилась в связи с тем, что ни один клуб из Крыма, Донбасса, Херсона, Мелитополя и Абхазии в ближайшее время не сможет стать членом РФС и играть в российских первенствах из-за позиции УЕФА.



Дополнительно отмечается, что создание такого турнира невозможно, пока на украинских территориях не станет безопасно.