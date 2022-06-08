Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Спорт  → Футбол 13+

Футбольные клубы из Крыма, ДНР, ЛНР, Херсона, Мелитополя и Абхазии могут создать объединенный чемпионат

, 14:34

Футбольные клубы из Крыма, ДНР, ЛНР, Херсона, Мелитополя и Абхазии могут создать объединенный чемпионат
Фото: pixabay.com

По данным «РБ Спорт», возможность создания такого турнира будет обсуждаться сторонами в Москве 12 июня.

Идея создания объединенного футбольного чемпионата появилась в связи с тем, что ни один клуб из Крыма, Донбасса, Херсона, Мелитополя и Абхазии в ближайшее время не сможет стать членом РФС и играть в российских первенствах из-за позиции УЕФА.

Дополнительно отмечается, что создание такого турнира невозможно, пока на украинских территориях не станет безопасно.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram