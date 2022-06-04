В Испании заявили, что беспорядки во время финала Лиги чемпионов в Париже стали следствием решения УЕФА

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4 июня 2022, 16:31 Источник: sports.ru

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Финал Лиги чемпионов с участием «Реала» и «Ливерпуля» в Париже состоялся неделю назад, но события того дня бурно обсуждают до сих пор. Финал омрачился хаосом на «Стад де Франс» со слезоточивым газом и сотнями перепрыгивающих через забор фанатов. Помимо прочего, 2700 болельщиков с билетами не попали на матч, а на входах для англичан отсканировали 2800 фальшивок.



В пятницу мадридский «Реал» назвал своих болельщиков жертвами ситуации и потребовал объяснить произошедшее:



«Мы хотим знать, какими были причины, побудившие выбрать именно это место, какие критерии были приняты во внимание с учетом того, что произошло в тот день».



«Кто несет ответственность за то, что фанаты остались беспомощными и беззащитными. Поведение некоторых из них на протяжении всех этих событий было образцовым. Мы полагаем, что события, которые должны были стать великим праздником футбола для всех болельщиков, присутствовавших на игре, закончились печально и вызвали глубокое возмущение во всем мире», - отметили в клубе.



В «Реале» уточнили, что многие болельщики подверглись жестоким нападениям и ограблениям, а некоторые попали в больницы с травмами.



В свою очередь «Ливерпуль» настаивает на расследовании, собирает свидетельства у фанатов и предлагает им психологическую помощь. Клуб выпустил видеоинтервью исполнительного директора Билли Хогана. Вот его основные моменты:



- Хоган атакует французских министров (министр спорта обвинила в беспорядках фанов «Ливерпуля», министр внутренних дел переложил часть вины на Юргена Клоппа): «Никто не должен проходить через то, с чем болельщики столкнулись. Вход на стадион и выход с него были организованы по-настоящему позорно. Люди испытали боль, почувствовали горе и обиду, им нанесли ущерб, а теперь они слышат от французского министра, что только фанаты «Ливерпуля» были проблемой. Это просто позор. Не думаю, что все эти заявления справедливы. Мы просто им не верим».



- В «Ливерпуле» требуют не просто отчета, а расследования случившегося: «Это разные вещи, и в «Реале» тоже хотят именно расследования – мы разговаривали об этом с коллегой из мадридского клуба. И у нас, и у них есть достаточное количество свидетельств. Мы снова написали в УЕФА, задали 13 конкретных вопросов – будем требовать ответов на них и немедленного начала расследования».



- «Ливерпуль» собирает факты и наблюдения через онлайн-форму: «Уже больше 6500 человек пережили все это снова, формулируя в письменном виде то, что с ними случилось в субботу. Они же отправили нам много фотографий. Знаю, было нелегко снова возвращаться к этим событиям, поэтому от всего сердца – спасибо тем, кто смог таким образом нам помочь».



- Клуб предлагает пострадавшим помощь: «Важно, чтобы люди разговаривали с друзьями, с семьей, с близкими и любимыми о том, что они пережили. Через клубный фонд мы привлекли несколько организаций, занимающихся психологическим здоровьем, чтобы предложить болельщикам экстренную помощь. Кроме того, мы пообещали финансово помочь организациям, которые сейчас сталкиваются с огромным спросом на свои услуги. Призываем фанатов обращаться за поддержкой, если она может помочь».



В то же время испанцы из АВС заявили, что матч отдали Парижу, потому что… босс «ПСЖ» очень верил в домашний финал. По информации издания, решение принимали глава УЕФА Александер Чеферин и с недавних пор его главный приближенный – президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи. Сообщается, что якобы мэр Парижа Анн Идальго предупреждала их: проводить финал на «Стад де Франс» опасно, но Чеферин и Нассер проигнорировали опасения. Мэр города аргументировала свою позицию тем, что в коммуне Сен-Дени, где находится арена, много мигрантов, высокий уровень преступности – а значит большому количеству иностранных болельщиков трудно гарантировать безопасность.



