Криштиану Роналду зарабатывает 510 тыс. фунтов в неделю

По данным The Guardian, новая звезда АПЛ Эрлинг Холанд станет одним из самых высокооплачиваемых игроков лиги. Он будет зарабатывать в «Манчестер Сити» около 350 тысяч фунтов в неделю с «существенными бонусами». Однако по этому показателю его все же опережают Де Брюйне и Криштиану Роналду.
По информации Spotrac, зарплата Криштиану Роналду в неделю составляет 510 тыс. фунтов. Кевин де Брюйне получает 400 тыс., Давид де Хеа – 375 тыс. Предполагаемый заработок Эрлинга Холанда оценивается в 350-375 тыс. фунтов.
Интересно, что звезды АПЛ зарабатывают существенно меньше Месси и Неймара в «ПСЖ». По данным Daily Mail, аргентинец получает около 1 млн фунтов в неделю, бразилец – 600 тыс.
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