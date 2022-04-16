«Зенит» уверенно побеждает «Урал» - 3:1

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16 апреля 2022, 19:17 Борис Омельченко,

Фото: ФК «Зенит»

Сегодня, 16 апреля 2022 г. на стадионе Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия) состоялась встреча 25-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Уралом». Арбитр матча Виталий Мешков (Россия).

«Зенит» в прошлом туре победил «Ахмат» со счётом 2:0. «Зенит» продолжает лидировать в таблице чемпионата России с отрывом от «Динамо» в 3 очка.



Питерцы набрали на своём поле 31 балл в этом сезоне – это лучший результат в РПЛ. Более того, «Зенит» забил больше всех в домашних поединках Премьер-лиги – 36 голов. Отметим, что в последней личной встрече на поле питерцев в РПЛ хозяева разгромили «Урал» со счётом 5:1. «Урал» в предыдущем матче РПЛ уступил «Крыльям Советов» со счётом 0:1. «Урал» не знает побед на протяжении 6 последних поединков в чемпионате России (2 ничьи, 4 поражения). Команда находится в зоне стыков, а отставание от спасительной 12-й строчки составляет 4 балла. «Урал» еще ни разу не побеждал «Зенит» в чемпионате России (4 ничьи, 17 поражений).

Игра в Петербурге началась в хорошем темпе и позиционные подходы хозяев поля. Прорвался по левому флангу Круговой и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой. У нас второй угловой, С угла поля Клаудиньо навесил в центр штрафной, но здесь Августиняк вынес мяч головой подальше. Грамотно подставился перед чужой штрафной Малком и заработал для своей команды перспективный стандарт. Сместился с правого фланга в центр Алип и пробил в дальний угол, но снова. Помазун сумел спасти свою команду. Со штрафного пробивал Малком по воротам, но в красивом прыжке Помазун смог потащить мяч с нижнего угла. Ушел от соперника по флангу Кузяев и навесил на дальнюю штангу, где пробил головой Альберто, но каким-то чужом не попал он в створ ворот с двух метров. Пауза в матче. Сергеев получил повреждение в столкновении с соперником. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя. Арбитр с помощью VAR назначает пенальти. Еще и желтую карточку показал арбитр Кузьмичёву в моменте с назначением пенальти. На 13 мин. пробивает Клаудиньо и счет открыт 1:0: не лучшим образом пробил с "точки" Клаудиньо, позволив отбить ногой перед собой Помазуну. На добивании оказался первым все тот же Клаудиньо и отправил сферу уже в пустые ворота. Пауза в матче. Столкнулись в центре поля Бикфалви и Чистяков. Без помощи медиков здесь не обойтись. Круговой с левого фланга навесил в центр штрафной, где пробить в падении пытался Альберто, но мяч заблокировал Мамин. На 37 мин. питерцы увеличивают счет 2:0: Юри Алберто! Отобрал мяч на чужой половине поля Барриос и отдал вперед на Малкома, который тут же продлил на Алберто. Юри красиво ушел финтом от защитника и без труда переиграл Помазуна, пробив в дальний нижний угол. Первый тайм мы уже отыграли. Комфортное преимущество имеют петербуржцы!



У нас уже второй тайм, зенитовцы продолжают доминировать и только вальяжность мешает игрокам в завершающей стадии конвертировать преимущество. Диагональ исполнял в штрафную соперника Круговой на ход Кузяеву, но выстрел последнего накрыли защитники. После навеса с фланга от Клаудиньо пробивал головой Малком. Лишь штанга сейчас спасла гостей от пропущенного гола. В штрафной соперника в борьбе с защитником оказался на газоне Сергеев, но судья не стал назначать пенальти. Малком пробил по воротам сейчас из пределов штрафной, мяч попал в руку Помазуну, которую голкипер оперативно выбросил! Очень опасный момент был. На 78 мин. хозяева поля доводят счет до 3:0: Артем Дзюба! Его оставили в центре штрафной, слева был Дуглас Сантос, который выложил передачу. Через паузу Артём положил мяч точно в цель. На 84 мин. гости забили гол престижа 3:1: Юрий Железнов! Неожиданно удалось отличиться гостям. Протащил мяч к штрафной Железнов и красивым обводящим ударом отправил его точно в дальний верхний угол, а прыжок Кержакова лишь добавил красоты этому голу. Протащил мяч по флангу Сутормин и навесил на дальнюю штангу, но на выходе Помазун вынес мяч кулаком. Матч завершен, "Зенит" уверенно, в экономном режиме побеждает, набирает 55 очков и продолжает лидировать в РПЛ.