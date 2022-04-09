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Максим Алланазаров: На «Матч ТВ» нельзя упоминать Зарему Салихову, а на сайте канала - критиковать РПЛ, судей и руководство лиги

, 13:31 Источник: sports.ru

Максим Алланазаров: На «Матч ТВ» нельзя упоминать Зарему Салихову, а на сайте канала - критиковать РПЛ, судей и руководство лиги
Зарема Салихова. Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Заместитель главного редактора издания «Спорт-Экспресс» Максим Алланазаров сообщил, что на «Матч ТВ» запретили упоминать жену владельца футбольного «Спартака» Зарему Салихову.

«Кстати, спортивный телеканал ввел ответные санкции против Заремы Салиховой и теперь не упоминает ее. Запрещено. Так распорядились мудрейшие (нет) руководители. На сайте новости со словами Салиховой не появляются.

А еще нельзя критиковать РПЛ, работу судей и руководство лиги. На футбольном канале можно, а на сайте, например, нельзя. Объяснение такое: кроме РПЛ у нас практически ничего нет, ругаться с ними нельзя», – рассказал журналист.

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