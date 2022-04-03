«Сочи» - «Зенит»: боевая ничья - 0:0

Сегодня, 03 апреля 2022 года, на стадионе «Фишт» состоялась встреча 23-го тура Тинькофф РПЛ между «Сочи» и «Зенитом». Арбитр поединка - Владимир Москалёв (Россия).
Это матч, завершающий тур и уик-энд. Петербургский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ с 48 очками. "Сочи" с 38 очками идут четвёртыми. В предыдущей игре "Сочи" уступили "Крыльям Советов" со счётом 3:2, а "Зенит" разобрался с "Арсеналом". «Зенит» мчится к своему очередному чемпионству подряд, ему необходимо побеждать и делать отрыв от «Динамо» более спокойным, дабы в концовке сезона не нервничать и не допускать ненужных ошибок.
Игра в Сочи началась с атаки зенитовцев: пока они в позиционном поиске и не торопятся. Высокий прессинг играют гости и подойти к воротам питерцев у хозяев не получается. Кузяева сейчас сносит Юсупов. По итогу первый штрафной удар в матче зарабатывает питерский коллектив. Готовятся "сине-бело-голубые" исполнить стандартное положение. Клаудиньо наносит удар под перекладину ворот Джанаева, но тот сумел из-под перекладины вытащить снаряд и перевести его на угловой. У питерцев преимущество владения мячом. Дзюба получил мяч в чужой штрафной, после чего с 8-ми метров пробил в ближний угол, но угодил в выбросившегося на снаряд Родриго. Практически перешли всем составом питерцы на половину поля соперника. Команда активно перекатывает сферу с фланга на фланг, прощупывая слабые места сочинцев. Возросли скорости в матче, игра идет без остановок. Практически не вмешивается в игру Москалев. В этом сезоне данный рефери еще не судил матчи с участием "Сочи" и "Зенита", но все, как известно, бывает в первый раз.
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Штрафной удар заработали сейчас игроки "Зенита" на левом фланге. Следует навес на линию вратарской. Пробил головой по рамке соперника Дзюба, но выстрелил чуть выше цели. Не шибко активно пока играет "Сочи" в атаке. Стоит отметить, что обычно южане стартуют активнее. Сейчас же "барсы" выглядят откровенно зажатыми. Снова угловой у ворот "Сочи". Подача на линию штрафной, и Чистяков головой пробивает чуть выше цели. Было опасно, но немного неточно. Очень плотно играют команды, но без грубости. Гости зажали сочинцев в штрафной, но давление не завершается ключевой передачей для нанесения удара. Первый тайм мы уже отыграли. Перерыв. Пока без голов у нас на "Фиште".
У нас 2-й тайм, и зарабатывает еще один угловой питерский коллектив. На сей раз с левого фланга следует подача на ближнюю штангу - сочинцы снова отбиваются. Подача с правого фланга на ближнюю штангу. Дзюба головой пробивает по рамке соперника, но мяч летит чуть выше перекладины. Доминируют питерцы, но не хватает остроты, неожиданных выходов на ударную позицию, не получается конвертировать преимущество во взятие ворот. Продолжают запасные игроки у команд разминаться. В самое ближайшее время мы увидим резервистов на футбольном поле. Посмотрим, кто выйдет на поле. Малком после передачи от Клаудиньо нанес удар по воротам соперника. Сфера летит значительно выше цели. Было очень опасно. Чуть больше 10 минут у соперников осталось на то, чтобы что-то изменить в этой игре. Пока дело идет к нулевой ничьей, что станет справедливым исходом встречи. Матч завершен 0:0, лидер набирает очко и теперь разрыв от "Динамо" стал 3 очка.