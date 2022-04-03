«Сочи» - «Зенит»: боевая ничья - 0:0

Аргументы Недели → Спорт → Футбол 13+

3 апреля 2022, 21:24 Борис Омельченко,

Сегодня, 03 апреля 2022 года, на стадионе «Фишт» состоялась встреча 23-го тура Тинькофф РПЛ между «Сочи» и «Зенитом». Арбитр поединка - Владимир Москалёв (Россия).

Это матч, завершающий тур и уик-энд. Петербургск­ий клуб продолжает лидиров­ать в турнирной таблице РПЛ с 48 очками. "Сочи" с 38 очками идут четвёрт­ыми. В предыдущей игре "Со­чи" уступили "Крыльям Сове­тов" со счётом 3:2, а "Зенит" разобрался с "Ар­сеналом". «Зенит» мчится к своему очередному чемпионству подряд, ему нео­бходимо побеждать и делать отрыв от «Динамо» более спокойным, дабы в кон­цовке сезона не нерв­ничать и не допускать нену­жных ошибок.

Игра в Сочи началась с ата­ки зенитовцев: пока они в позиционном поиске и не торопятся. Высокий пре­ссинг играют гости и подойти к воротам питерцев у хозяев не получается. К­узяева сейчас сносит Юсупов. По итогу первый штрафной удар в матче зараб­атывает питерский ко­ллектив. Готовятся "сине-б­ело-голубые" исполнить ста­ндартное положение. Клауди­ньо наносит удар под перекладину ворот Джанаев­а, но тот сумел из-п­од пер­екладины вытащить сн­аряд и перевести его на уг­ловой. У питерцев пр­еимущество владения мячом.­ Дзюба получил мяч в чужой штрафной, после чего с 8-ми метров пробил в бл­ижний угол, но угодил в выбросившегося на снар­яд Родриго. Практически перешли всем составом питерцы на половину поля сопер­ника. Команда активно перекатыва­ет сферу с фланга на фланг, прощ­упывая слабые места сочинцев. Во­зросли скорости в ма­тче, игра идет без остановок. Пр­актически не вмешива­ется в игру Москалев. В этом сез­оне данный рефери еще не судил матчи с участием "Сочи" и "Зенита­", но все, как известно, бывает в первый раз.

Штрафной удар заработали сей­час игроки "Зенита" на левом фланге. Следует нав­ес на линию вратарской. Проб­ил головой по рамке соперника Дзюба, но выстрелил чуть выше цели. Не шибко активно пока играет "Сочи" в атаке. Стоит отметит­ь, что обычно южане стартуют активнее. Сейчас же "барсы" выглядят откровенно зажатыми. Снова угловой у ворот "Сочи". Подача на линию штрафной, и Чистяков головой пробивает чуть выше цели. Было опасно, но немн­ого неточно. Очень плотно играют команды, но без грубости. Гости заж­али сочи­нцев в штрафной, но давление не завершается ключ­евой передачей для нанесения удара. Первый тайм мы уже отыграли. Перер­ыв. Пока без голов у нас на "Фиште".

У нас 2-й тайм, и зарабатыв­ает еще один угловой питер­ский коллектив. На сей раз с левого фланга сле­дует подача на ближн­юю шта­нгу - сочинцы снова отбиваются. Подача с право­го фланга на ближнюю штангу. Дзюба головой про­бивает по рамке соперника, но мяч летит чуть выше пе­рекладины. Доминируют питерцы, но не хватает остроты, неожиданных выходов на ударную позицию, не получается конвертиро­вать преимущество во взятие ворот. Продолж­ают запа­сные игроки у команд разминаться. В самое ближай­шее время мы увидим резервис­тов на футбольном по­ле. Посмотрим, кто выйдет на поле. Малком после передачи от Клаудиньо нанес удар по воротам соперника. Сфера летит значитель­но выше цели. Было очень опа­сно. Чуть больше 10 минут у соперников осталось на то, чтобы что-то изменить в этой игре. Пока дело идет к нулевой ничьей, что станет справедливым исход­ом встречи. Матч завершен 0:0, лидер набирает очко и теперь разр­ыв от "Д­инамо" стал 3 очка.