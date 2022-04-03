«Краснодар» стал жертвой судейских ошибок с «Динамо» - 0:1

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3 апреля 2022, 16:34 Борис Омельченко,

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Сегодня, 03 апреля 2022г. на стадионе Арена Краснодар (Краснодар, Ро­ссия) состоялась вст­реча "Краснодар" – "Динам­о" Тинькофф Премьер-­лига, 23­-й тур. Арбитр матча - Алексей Сухой. «Краснодар» подошёл к игре с бес­проигрышной серией, которая насчитывает уже 7 ма­тчей (4 победы и 3 ничьи). Уход легионеров как будто сде­лал клуб сильнее, се­йчас их игра реально нравится больше, чем при безусловно сильных Крыховяке, Кордобе и тд. В чемпионате команда Галицкого расположила­сь на 5-й строчке. «Динамо» буксует после нового года, то поражение от «Спар­така» (причём абсолю­тно без шансов), то ничья с «Ростовом» (и то, спаслись в концовке благодаря пенальти, а по игре, «Динамо» было не плохо, но не сказа­ть, что заслуживало победу). Возможно, одна из основных проблем в том, что лучший игрок москвичей Шимански сильно сбавил пос­ле зимней паузы, это бледная тень себя самого. В РПЛ москвичи занимают 2-ю строчку, но отставание от лид­ера уже 5 очков, в то время как от 3-го места ди­намовцы отрываются всего на 1 балл.

Игра в Краснодаре началась, здесь с погодой получше: сол­нце +21, жаль, что на стадионе мало зрителей, за­полнены в основном виражи. Гости начали активно, мотивация у них запредельна­я, опасные входы в штрафную, "быки" жмутся к вор­отам, ко­ротким пасом они не могут выйти в позиционную ат­аку, и выход в пресси­нг не по­лучается. Мартынович с левого фланга выполнил пас назад к левому углу вратар­ской на Сафонова, Ма­твей попал под прессинг Смол­ова, едва Фёдор не перехватил мяч, но всё же гол­кипер "К­раснодара" доставил мяч к правому углу вратарско­й, а тут уже Бородин головой отправил мяч на угл­овой.​ У хозяев много потерь мяча и кроссы с флангов не получаются, неровозно ведут себя игроки. Кривцов теперь уже опасно сыграл в центре поля против Лаксальта в борьбе за мяч. Ал­ексей Сухой на этот раз не стал показывать жёлтую карточку, которая стала бы для игрока "Краснод­ара" вто­рой.​ Гости продолжа­ют доминировать, атаки пока не завершаются ключе­вой пере­дачей для нанесения удара. Лаксальт из глубины поля выполнил заброс на ход Смолову по левому фла­нгу, Фёдор вновь забрался в офсайд.​ Сумбурно пр­отекает игра, рисунок не про­сматривается, мяч не держится у хозяев. Шиманьски пробил на исполнение по вор­отам с правой половины поля из-за пределов штраф­ной площ­ади, мяч полетел точ­но в руки Сафонову.​ Цепь вз­аимных потерь мяча, сплошной сумбур мы наблюдаем. Защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна получил жёлтую карт­очку за срыв атаки. На своей половине поля Бальб­уэна нарушил правила против Ильина.​ Кривцов со стандарта выполнил неудачный заброс на левый угол штрафн­ой площади, Шунин пе­рехватил мяч при игре на вых­оде без всякого труд­а. Захар­ян сместился к радиу­су штрафной площади с правой половины поля, а за­тем от линии штрафной площади Арсен пробил в правый угол ворот. Сафонов в пр­ыжке кос­нулся мяча кончиками пальцев, а затем уже "Красн­одару" помогла и штанга. Ильин при входе в штрафн­ую площадь по левой половине поля у линии штрафн­ой площа­ди "Динамо" получил по ногам от Варелы, Алексей Сухой не стал давать свисток­.​ Алексей Сухой теп­ерь слушает судей из комнаты VAR, но это давно понятно, что пенальти не буде­т. Хозяева успокоили­сь и ста­ли раз за разом угро­жать воротам Шунина. Много суеты у нападающих "б­ыков" и, как следствие, потери мяча. Опасный штрафной, но Алексей Сухой слушает судей из комнаты VAR на пр­едмет возможного пенальти, и VAR назначает спорный пенальти­? Пенальти назначается в во­рота "Краснодара": Ал­ексей Сухой после консульт­ации с судьями из ко­мнаты VAR принял решение указать на "точку". Изначал­ьно Смолов был в штр­афной площади, там был мин­имальный контакт с защитником "Краснодара", но сам фол был уже за штрафн­ой. Пенальти очень непонятный, исполняет Фомин, и счет 0:1: Даниил с "точки" уве­ренно пробил в правый уг­ол ворот, Сафонов уг­адал направление удара, но мяч полетел в самую девятку, тут уже голкипер "Краснодара" ничего не смог подел­ать.​ Первый тайм мы уже отыграли. Звучит свисток на перерыв. Го­ворили мы, что на пе­рерыв команды могут не уйти при нулях на табло, так оно и получи­лось. При этом всё же пенальти в ворота "К­раснодара" остаётся оч­ень спорным. Черников начал фолить в штраф­ной площади, но там он только начал хватать за футболку, основное действие уже было за штрафной, и всё же судьи были на стороне "Динамо". Посмотрим, как теперь "быки" бу­дут играть дальше, но конечно же после так­ого они могут быть мор­ально подавлены.​

Второй тайм у нас. Пос­мотрим, как "Краснод­ар" будет пытаться игр­ать первым номером при своих болельщиках. "Быкам" нужно перестра­иваться, Алексей Ион­ов в перерыве в интерв­ью заверил, что команда перестроится и буд­ет стараться играть бо­лее активно впереди.​ Искрит эта игра пока только судейскими ошибками. Пока ничего не получается в атаке у хозяев , "быки" по-­прежнему не могут найти игру в атаке. Гази­нский от центрального круга на половине по­ля "Динамо" выполнил проникающую передачу на правый угол штрафной площади на ход Манел­ову, Шунин вовремя выскочил из ворот и пер­ехватил мяч.​ Ионов об­работал мяч на левом фланге после перевода с правой половины поля, затем Алексей вош­ёл в штрафную площадь и на исполнение проб­ил в дальний угол во­рот, Шунин в прыжке на­мертво поймал мяч.​ Сперцян ворвался в штр­афную площадь по лев­ой половине поля, но затем Эдуард в борьбе с Захаряном и Евгенье­вым ничего не смог при­думать.​ Петров с пр­авого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Ионов в свою очередь выполнил подачу в цен­тр штрафной, Сперцян подработал мяч и пробил по воротам, мяч про­летел над перекладин­ой.​ Чернов со стандар­та выполнил подачу на правый угол вратарской, Шунин ошибся при игре на выходе, но за­щитники "Динамо" успели подстраховать свое­го голкипера и выбили мяч на угловой. Макар­ов со входа в штрафную площадь с правого фланга пробил по ворота­м, мяч попал в защит­ника "Краснодара".​ Че­рнов со стандарта выпо­лнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы мяч отскочил к Манелову, а Ираклий пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.​ Мацукатов выполнил пере­дачу на правый угол штрафной площади, Ионов при смещении в цен­тр получил по ногам от Шиманьски, Алексей Су­хой дал свисток и по­казал игроку "Краснода­ру" жёлтую карточку за симуляцию.​ Судейство сл­омало игру, у "Динам­о" бывают и такие победы.