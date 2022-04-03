«Краснодар» стал жертвой судейских ошибок с «Динамо» - 0:1

Сегодня, 03 апреля 2022г. на стадионе Арена Краснодар (Краснодар, Россия) состоялась встреча "Краснодар" – "Динамо" Тинькофф Премьер-лига, 23-й тур. Арбитр матча - Алексей Сухой. «Краснодар» подошёл к игре с беспроигрышной серией, которая насчитывает уже 7 матчей (4 победы и 3 ничьи). Уход легионеров как будто сделал клуб сильнее, сейчас их игра реально нравится больше, чем при безусловно сильных Крыховяке, Кордобе и тд. В чемпионате команда Галицкого расположилась на 5-й строчке. «Динамо» буксует после нового года, то поражение от «Спартака» (причём абсолютно без шансов), то ничья с «Ростовом» (и то, спаслись в концовке благодаря пенальти, а по игре, «Динамо» было не плохо, но не сказать, что заслуживало победу). Возможно, одна из основных проблем в том, что лучший игрок москвичей Шимански сильно сбавил после зимней паузы, это бледная тень себя самого. В РПЛ москвичи занимают 2-ю строчку, но отставание от лидера уже 5 очков, в то время как от 3-го места динамовцы отрываются всего на 1 балл.
Игра в Краснодаре началась, здесь с погодой получше: солнце +21, жаль, что на стадионе мало зрителей, заполнены в основном виражи. Гости начали активно, мотивация у них запредельная, опасные входы в штрафную, "быки" жмутся к воротам, коротким пасом они не могут выйти в позиционную атаку, и выход в прессинг не получается. Мартынович с левого фланга выполнил пас назад к левому углу вратарской на Сафонова, Матвей попал под прессинг Смолова, едва Фёдор не перехватил мяч, но всё же голкипер "Краснодара" доставил мяч к правому углу вратарской, а тут уже Бородин головой отправил мяч на угловой. У хозяев много потерь мяча и кроссы с флангов не получаются, неровозно ведут себя игроки. Кривцов теперь уже опасно сыграл в центре поля против Лаксальта в борьбе за мяч. Алексей Сухой на этот раз не стал показывать жёлтую карточку, которая стала бы для игрока "Краснодара" второй. Гости продолжают доминировать, атаки пока не завершаются ключевой передачей для нанесения удара. Лаксальт из глубины поля выполнил заброс на ход Смолову по левому флангу, Фёдор вновь забрался в офсайд. Сумбурно протекает игра, рисунок не просматривается, мяч не держится у хозяев. Шиманьски пробил на исполнение по воротам с правой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно в руки Сафонову. Цепь взаимных потерь мяча, сплошной сумбур мы наблюдаем. Защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна получил жёлтую карточку за срыв атаки. На своей половине поля Бальбуэна нарушил правила против Ильина. Кривцов со стандарта выполнил неудачный заброс на левый угол штрафной площади, Шунин перехватил мяч при игре на выходе без всякого труда. Захарян сместился к радиусу штрафной площади с правой половины поля, а затем от линии штрафной площади Арсен пробил в правый угол ворот. Сафонов в прыжке коснулся мяча кончиками пальцев, а затем уже "Краснодару" помогла и штанга. Ильин при входе в штрафную площадь по левой половине поля у линии штрафной площади "Динамо" получил по ногам от Варелы, Алексей Сухой не стал давать свисток. Алексей Сухой теперь слушает судей из комнаты VAR, но это давно понятно, что пенальти не будет. Хозяева успокоились и стали раз за разом угрожать воротам Шунина. Много суеты у нападающих "быков" и, как следствие, потери мяча. Опасный штрафной, но Алексей Сухой слушает судей из комнаты VAR на предмет возможного пенальти, и VAR назначает спорный пенальти? Пенальти назначается в ворота "Краснодара": Алексей Сухой после консультации с судьями из комнаты VAR принял решение указать на "точку". Изначально Смолов был в штрафной площади, там был минимальный контакт с защитником "Краснодара", но сам фол был уже за штрафной. Пенальти очень непонятный, исполняет Фомин, и счет 0:1: Даниил с "точки" уверенно пробил в правый угол ворот, Сафонов угадал направление удара, но мяч полетел в самую девятку, тут уже голкипер "Краснодара" ничего не смог поделать. Первый тайм мы уже отыграли. Звучит свисток на перерыв. Говорили мы, что на перерыв команды могут не уйти при нулях на табло, так оно и получилось. При этом всё же пенальти в ворота "Краснодара" остаётся очень спорным. Черников начал фолить в штрафной площади, но там он только начал хватать за футболку, основное действие уже было за штрафной, и всё же судьи были на стороне "Динамо". Посмотрим, как теперь "быки" будут играть дальше, но конечно же после такого они могут быть морально подавлены.
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Второй тайм у нас. Посмотрим, как "Краснодар" будет пытаться играть первым номером при своих болельщиках. "Быкам" нужно перестраиваться, Алексей Ионов в перерыве в интервью заверил, что команда перестроится и будет стараться играть более активно впереди. Искрит эта игра пока только судейскими ошибками. Пока ничего не получается в атаке у хозяев , "быки" по-прежнему не могут найти игру в атаке. Газинский от центрального круга на половине поля "Динамо" выполнил проникающую передачу на правый угол штрафной площади на ход Манелову, Шунин вовремя выскочил из ворот и перехватил мяч. Ионов обработал мяч на левом фланге после перевода с правой половины поля, затем Алексей вошёл в штрафную площадь и на исполнение пробил в дальний угол ворот, Шунин в прыжке намертво поймал мяч. Сперцян ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, но затем Эдуард в борьбе с Захаряном и Евгеньевым ничего не смог придумать. Петров с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Ионов в свою очередь выполнил подачу в центр штрафной, Сперцян подработал мяч и пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. Чернов со стандарта выполнил подачу на правый угол вратарской, Шунин ошибся при игре на выходе, но защитники "Динамо" успели подстраховать своего голкипера и выбили мяч на угловой. Макаров со входа в штрафную площадь с правого фланга пробил по воротам, мяч попал в защитника "Краснодара". Чернов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы мяч отскочил к Манелову, а Ираклий пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. Мацукатов выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Ионов при смещении в центр получил по ногам от Шиманьски, Алексей Сухой дал свисток и показал игроку "Краснодару" жёлтую карточку за симуляцию. Судейство сломало игру, у "Динамо" бывают и такие победы.