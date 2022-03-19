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«Зенит» крупно обыграл «Арсенал» - 3:0

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«Зенит» крупно обыграл «Арсенал» - 3:0

Сегодня, 19 марта на стадионе Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия) состоялась встреча 22-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Арсеналом». Арбитр матча Сергей Карасев (Россия).

В прошлом туре зенитовцы поделили очки с «Крыльями Советов» (1:1). Отметим, что оба гола в той встрече были забиты на последних минутах второго тайма. «Зенит» продолжает лидировать в таблице чемпионата России, однако «Динамо» в прошлом туре очки не потеряло и приблизилось к питерцам. Теперь разрыв между 1-й и 2-й строчками составляет всего 3 балла. «Арсенал» в предыдущем поединке чемпионата проиграл московскому «Динамо» со счётом 1:4. «Арсенал» расположился в зоне стыковых матчей перед 22-м туром, а отставание от спасительной 12-й строчки составляет 1 балл.

Игра в Петербурге началась с позиционной атаки зенитовцев, идет борьба за преимущество. Из интересного - это, конечно, Иван Сергеев в стартовом составе вместо Артема Дзюбы, посмотрим, как проявит себя новичок "Зенита". Попытка прострела с правого фланга от Кузяева. Защита блокирует. Угловой, который успеха не принес. Туляки защищаются, пока без моментов. Хорошее движение показывают зенитовцы, с целью растянуть плотные ряды защитников гостей. Зенитовцы много меняются местами и пытаются продавить защиту. "Зенит" предложил достаточно быстрый темп и чувствуется, что тулякам не просто за ними успеть. "Арсенал" полностью сгруппировался в своей штрафной. Попытка соорудить атаку через короткий пас от "Зенита", далее подача на Сергеева, которому не дали пробить. Круговой очень полезно работает на поле. Очень плотно играют гости у своих ворот. Владение мячом 73% соответственно на 27%. Ух как издали пробил Барриос! С правой ноги метров с 20, чуть выше створа. Хотя, кажется, Коченков все контролировал. Быстрый розыгрыш штрафного, сам же Мостовой и имел шанс в штрафной соперника, но Кангва-младший успешно отобрал мяч. Моментище! Низом пробил Клаудиньо, мяч прокатился мимо стенки и шел в сетку, но Коченков выручил, а затем еще и после добивания Кузяева спас! Круговой имел отличный шанс пробить, пусть и с острого угла, но промедлил. Радакович красиво отобрал мяч. На 44 мин. Малком в одно касание открывает счет 1:0: Малком! Гол в раздевалку оформляет "Зенит"! Прострел с левого фланга от Кузяева, Кангва не добежал до Малкома, а мяч пришел точно на него. Бразилец в касание направил мяч в сетку! Перерыв.

Второй тайм начался, характер игры не изменился, зенитовцы пытаются растянуть защиту. Длинная диагональ на Мостового, дальше на Клаудиньо, тот пяткой возвращал мяч Андрею, но вышло слишком красиво и неэффективно. Очень большое преимущество "Зенита", острые проходы к воротам, но спасают положение защитники и голкипер. На 55 мин. Малком оформляет дубль 2:0: Малком! Чуть раскрылся "Арсенал", пошел вперед, как "Зенит" поймал их на этом. Малком отдал на Сергеева, Иван в касание оставил бразильцу, который максимально точно направил мяч в самый угол! Дальний удар по воротам "Арсенала", Коченков выручил, Мостовой подобрал мяч и тут же пробил в створ. Вратарь в огне! Ну что ж, похоже не удастся Туле повторить подвиг прошлого круга и не просто отобрать очки, а тем более выиграть у "Зенита". Уж больно качественно действуют хозяева. Разыгрывает "Зенит" слева, сразу пробиться не получается, а вот со второй попытки следует подача и удар Юри Алберто головой. Выше ворот. Невероятное давление со стороны "Зенита", "Арсенал" пытается раскрыться и выйти вперед, но пока получается только хуже. А теперь уже в атаке красует Малком, подает с правого края, "Арсенал" отбивается. Подбор за Санкт-Петербургом. На 89 мин. Юри Алберто доводит счет до 3:0: Юри Алберто! Большими силами убежали вперед зенитовцы, а там только два защитника, которые явно не поспевали. Юри Алберто получил передачу и спокойно переиграл Коченкова один на один! Звучит финальный свисток, "Зенит" уверенно побеждает, набирает 48 очков и укрепляет своё лидерство.

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