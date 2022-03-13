«Крылья Советов» – «Зенит» боевая ничья 1:1

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13 марта 2022, 19:20 Борис Омельченко,

Сегодня, 13 марта на стадионе Солидарность Арена (Самара Арена) состоялась встреча 21-го тура Тинькофф РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом». Арбитр матча Антон Фролов (Москва, Россия).

«Крылья Советов» провели только один матч после возобновления сезона. В противостоянии 20-го тура чемпионата России сыграли вничью с тульским «Арсеналом» (2:2). Владели инициативой, много атаковали и в целом выглядели лучше. «Крылья Советов» понимают, что нельзя играть против «Зенита» так, как это делала в прошлом туре «Уфа». Самарцы вряд ли будут садиться столь низко в оборону, это совсем не их стиль. Поэтому ожидаем гораздо более открытый матч. Игра будет проходить на встречных курсах. «Зенит» обладает сильнейшей атакой. С большим перевесом по забитым мячам лидирует. С самарцами, которые и сами играют и другим дают играть, «Зениту» должно быть проще реализовать свой атакующий потенциал.



Игра в Самаре началась. Зенитовцы сразу взяли контроль над мячом и первый угловой за «Зенитом». Пока идет борьба за инициативу, самарцы хотят показать кто в этом доме хозяин. Хорошее движение показывают команды, зенитовцы высоко встречают самарцев и контролируют мяч. Клаудиньо справа с двадцати метров пробил в Ломаева. Зенитовцы делают много передач поперек поля, но не форсируют события, игра проходит в центре поля. Идет игра без моментов, много жесткой игры по отбору мяча, стандарты проблем командам не создают. Зенитовцы показывают красивую, техничную игру, но без обострения. Вендел с двадцати двух метров пробил выше ворот. Клаудиньо от углового флага навес к ближней штанге исполнил слабо. Хозяева выбили мяч из штрафной площади. Самарцы постепенно плотно прижались к своим воротам, осада зенитовцев не завершается ключевой передачей для голевого удара по воротам Ломаева. Первый тайм завершен 0:0.



У нас идет второй тайм, характер игры не изменился, у зенитовцев не получается создать нестандартную комбинацию, пока все очень просто в игре питерцев. Сарвели справа с двадцати двух метров пробил в дальний угол. Кержаков прилёг на газон и забрал мяч в руки. Зенитовцы не дают самарцам выйти из своей штрафной, но не могут взломать защиту "Крыльев". Сутормин справа сделал наброс к воротам, где на выходе кулаками сыграл Ломаев, опередив Дзюбу. Следующий угловой удар Дуглас разыграл с Клаудиньо. Завершилось всё ударом Малкома в Ломаева. Клаудиньо вывел к воротам Дзюбу, чей удар с пятнадцати метров отразил Ломаев. На 86 мин. зенитовцы забивают 0:1: Круговой слева с двадцати семи метров точно пробил в дальний угол, Ломаев был бессилен. Вендел сильным ударом попадает в перекладину. На 92 мин. самарцы сравнивают счет 1:1: Барач! Пиняев слева от угла штрафной площади навесил на Барача, который головой переправил мяч в угол ворот. Арбитр удаляет с поля за 2-е желтые карточки Вендела. Матч завершен 1:1 и «Зенит» теряет два очка, у него 45 очков в таблице РПЛ, и на 3 очка опережает "Динамо".