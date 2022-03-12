«Арсенал» терпит крупное поражение от «Динамо» 1:4

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12 марта 2022, 19:29 Борис Омельченко,

Сегодня, 12 марта на стадионе Арсенал (Тула, Россия) состоялась встреча 21-го тура Тинькофф РПЛ между «Арсеналом» и «Динамо». Арбитр матча Ян Бобровский (Россия).

«Арсенал» в прошлом туре сыграл вничью с «Крыльями Советов» (2:2). Тульчане располагаются на спасительной 12-й строчке и отрываются от зоны стыковых матчей на 1 балл. Коллектив Миодрага Божовича не выиграл в 7 из 9 последних матчей в РПЛ, в которых дважды сыграл вничью и 5 раз уступил. Однако на своем поле «Арсенал» проиграл лишь в одной из 8 последних встреч в Премьер-лиге (3 победы, 4 ничьи). «Динамо» в прошлом туре уступил «Спартаку» со счетом 0:2 и прервал свою беспроигрышную серию из 6 матчей в Премьер-лиге (5 побед, 1 ничья). «Динамо» занимает вторую строчку в турнирной таблице и отстает от первого места на 5 очков. По игре на выезде «Динамо» является лучшей командой в РПЛ. Коллектив Сандро Шварца не проиграл в 7 из 9 гостевых матчей в нынешнем чемпионате, в которых одержал 6 побед и 1 раз сыграл вничью.



Игра в Туле началась. Сегодня нас ждёт интересная битва между «Арсеналом» и «Динамо», будем надеяться, что обе команды покажут яркий футбол, который будет сопровождаться немалым количеством забитых мячей. Состояние газона в Туле сегодня далеко не самое лучшее, но будем надеяться, что футболистам это не помешает показать хорошую игру.



Болельщики «Арсенала» активно гонят свою команду вперёд, они сегодня конечно же ждут от своей команды набранных очков. Много сумбура в игре, которому сопутствует грубость и появились желтые карточки. Пока с большим преимуществом играет «Динамо» и тут на 14 мин. голкипер «Тулы» Новосельцев выбил мяч прямо на Смолова и счет стал 0:1: Гулиев под давлением Шиманьски выполнил передачу назад на Новосельцева, Иван не поднимания головы сразу же отправил мяч к линии штрафной площади, где остался Смолов, в итоге Фёдор вышел один на один с Коченковым и уверенно переиграл голкипера «Арсенала».



Смольников прошёл вперёд по правому флангу и затем Игорь выполнил передачу на Гулиева, который бежал рядом, Аяз сместился к радиусу штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в Евгеньева, отскок на правом углу штрафной площади подкараулил Эванс Кангва, который пробил по воротам, Шунин спас свою команду, Деспотович в борьбе с Бальбуэна не смог сыграть на добивании, но это удачно сделал Кингс Кангва, который отправил мяч в левый угол ворот. Арбитр матча Ян Бобровский получил подсказку от судей из комнаты VAR и отправился пересматривать повтор взятия ворот. Эванс Кангва в момент обработки мяча после рикошета подыграл себе рукой. Ян Бобровский быстро пересмотрел повтор эпизода и в итоге гол «Арсенала» отменён. Эванс Кангва действительно сыграл рукой. Игроки «Арсенала» в последние минуты стали смотреться намного интереснее, стараются они как можно скорее отыграться. На 31 мин. туляки забили ответный гол - 1:1: Эванс Кангва! Через правый фланг игроки «Арсенала» хорошо развили свою атаку, затем Давиташвили протолкнул мяч к радиусу штрафной площади на Деспотовича, Джордже в свою очередь отправил мяч на левый угол штрафной площади Кангва, а Эванс грамотно пробил в правый угол ворот на исполнение, Шунин не смог спасти свою команду. По не понятным причинам динамовцы отдали инициативу тулякам, не стало движения и комбинаций. Радакович со стандарта из центра поля выполнил заброс в центр к линии штрафной площади, Деспотович головой сбросил мяч в центр штрафной, Шунин при игре на выходе не смог добраться до мяча, в итоге Давиташвили зацепился за мяч, а затем Зурико пробил по воротам, Бальбуэна удачно блокировал попытку. Шиманьски со стандарта хорошо пробил в левый угол ворот, лишь штанга спасла «Арсенал» от второго пропущенного мяча. На перерыв команды ушли при равном счёте, но с хорошей игрой.



Второй тайм стартовал. На 46 мин. динамовцы увеличивают преимущество 1:2: Захарян! Шиманьски из центра поля с правого фланга выполнил заброс на ход Смолову к правому углу штрафной площади, Новосельцев неудачно сыграл головой и сбросил мяч точно в центр радиуса штрафной на Захаряна, а Арсен прекрасно пробил в левый угол ворот и не оставил шансов Коченкову на спасение. Пенальти назначается в ворота «Арсенала»! Скопинцев разогнал атаку по правой половине поля и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Захаряну, где уже Арсена по ногам огрел Степанов, Ян Бобровский выдержал небольшую паузу, а затем указал на "точку". На 76 мин. пенальти исполнял Фомин, и счет стал 1:3: Даниил Фомин с "точки" сильно пробил по центру, Коченков гадал и прыгнул в левый угол ворот. «Динамо» постепенно перестраивается на игру по счёту, что конечно же достаточно верное решение в конце матча. На добавленной 93 мин. динамовцы доводят счет до 1:4. Матч завершен. Арбитр фиксирует победу "Динамо", они набирают 42 очка и приближаются к «Зениту», которые завтра, 13 марта в Самаре играют с "Крыльями".