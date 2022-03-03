«Зенит» проехал по «КАМАЗу» 6:0

Сегодня, 03 марта на стадионе Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия) в 1/8 финала Кубка России встретились «Зенит» – «КАМАЗ». Арбитр поединка Антон Фролов (Россия). Зенитовцы только начинают свой путь в этом турнире. В прошлом розыгрыше Кубка России «Зенит» вылетел уже на стадии 1/8 финала, уступив «Арсеналу» со счетом 1:2. «Зенит» 4 раза становился обладателем Кубка России и еще 1 раз выигрывал Кубок СССР. Последний раз команда побеждала в КР в сезоне-2019/20, в финале питерцы переиграли «Химки» со счетом 1:0. «КАМАЗ» из города Набережные Челны в предыдущем кубковом матче переиграла «Урал» со счетом 1:0. В этом розыгрыше Кубка России клуб одержал 3 победы в основное время. На выезде «КАМАЗ» выиграл в 3 из 4 последних матчей в КР, в которых потерпел лишь 1 поражение.
Зенитовцы выставили свой молодежный состав и тех, кто полировал скамейку в трех последних играх. Игра началась и пока идет борьба за центр поля. "Зенит" больше владеет мячом и проводит атаку за атакой, но пока без обострения в штрафной "КАМАЗа". Большинство атак хозяев развивается через левый фланг, где активно играет Круговой. Мостовой по центру прорвался к штрафной площади, но точный пас на Сергеева исполнить не смог. На 17 мин. №17 Андрей Мостовой забивает гол 1:0: Круговой справа со штрафного сделал низкую подачу к ближней штанге, и Мостовой ногой переправил мяч в сетку. "КАМАЗ" попытался активнее сыграть на чужой половине поля. К штрафной площади соперников пока подбираться камазовцам не удаётся. Сергеев с разворота с двадцати двух метров пробил рядом с правой штангой. На 26 мин. Юри Алберто забивает гол 2:0: Мостовой слева прострелил на Сергеева, который в касание выкатил мяч к одиннадцатиметровой отметке на Алберто. Юри точно пробил в правый угол. Круговой от углового флага навесил к воротам. Мяч отскочил к Сергееву, который ногой с угла вратарской площади с лёта пробил выше ворот. На 37 мин. Ерохин поймал мяч у штрафной и внешней стороной стопы закрутил мяч в девятку и счет стал 3:0: Алберто справа выкатил мяч в центр на Ерохина, который с семнадцати метров точно пробил в левый угол. На добавленной 46 мин. Юри Алберто сделал сольный проход и дубль, счет стал 4:0: Алберто на своей половине поля получил мяч после скидки Сергеева и по центру рванул вперёд. Юри убежал от соперников и переиграл Мамина. Перерыв. "Зенит" - "КАМАЗ" - 4:0.
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Второй тайм в Санкт-Петербурге. На 48 мин. с подачи Юри Алберто дубль делает Андрей Мостовой - 5:0: Алберто вывел к воротам Мостового, который ударом с пятнадцати метров низом в правый угол переиграл Мамина. Алберто слева вошёл в штрафную площадь, сместился к центру и с четырнадцати метров пробил по воротам. Мамин мяч отбил. Дзюба слева вывел к воротам Мостового, который пробил под перекладину. Но ВАР определил офсайд у Мостового и гол отменил. Мостовой слева вышел один на один с голкипером и пробил в дальний угол неточно. Удар Малкома с двадцати двух метров Мамин отразил. На 85 мин. Дзюба забивает гол - 6:0: Дуглас слева навесил на Дзюбу, который головой отправил мяч в ворота. Дзюба справа вывел к воротам Малкома. Удар Филипе Мамин отразил ногой, а затем справился и с добиванием Мостового. Матч завершен, "Зенит" вышел в четвертьфинал, жеребьевка которого будет завтра, 4 марта в 18:00.