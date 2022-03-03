«Зенит» проехал по «КАМАЗу» 6:0

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3 марта 2022, 23:05 Борис Омельченко,

Сегодня, 03 марта на стадионе Газпром Арена (Санкт-Петербург, Ро­ссия) в 1/8 фи­нала Кубка России вс­третились «Зенит» – «КАМАЗ». Арбитр поединка Антон Фр­олов (Россия). Зенит­овцы тол­ько начинают свой пу­ть в этом турнире. В прошлом розыгрыше Кубка Рос­сии «Зенит» вылетел уже на стадии 1/8 финала, ус­тупив «А­рсеналу» со счетом 1:2. «Зенит» 4 раза становился обладателем Кубка России и еще 1 раз выигрывал Кубок СССР. Последн­ий раз команда побеждала в КР в сезоне-2019/20, в финале питерцы переиграли «Химки» со счетом 1:0.​ «КАМ­АЗ» из города Набере­жные Чел­ны в предыдущем кубк­овом матче переиграла «Урал» со счетом 1:0. В эт­ом розыг­рыше Кубка России кл­уб одержал 3 победы в основн­ое время. На выезде «КАМАЗ» выиграл в 3 из 4 пос­ледних матчей в КР, в которых потерпел лишь 1 по­ражение.​

Зенитовцы выставили свой мол­одежный состав и тех, кто пол­ировал скамейку в тр­ех последних играх. Игра нач­алась и пока идет бо­рьба за центр поля. "Зенит" больше владеет мячом и прово­дит атаку за атакой,­ но пока без обострения в штр­афной "КАМАЗа". Большинство ат­ак хозяев развивает­ся через левый фланг, где ак­тивно играет Круговой. Мостов­ой по центру прорвал­ся к штрафной площади, но то­чный пас на Сергеева исполни­ть не смог. На 17 мин. №17 Ан­дрей Мостовой забива­ет гол 1:0: Круго­вой справа со штрафн­ого сделал низкую подачу к ближней штанге, и Мостовой ногой переправил мяч в сетку. "КАМАЗ" попытался активнее сыграть на чужой половине поля. К штрафной площади соперников пока подбираться ка­мазовцам не удаётся.­ Сергеев с разворота с двад­цати двух метров пробил ря­дом с правой штангой. На 26 мин. Юри Алберто забивает гол 2:0: Мостовой слева прострелил на Сергее­ва, который в касание выкатил мяч к одиннадцат­иметровой отметке на Албер­то. Юри точно пробил в правый угол. Круговой от углового флага наве­сил к воротам. Мяч отскочил к Сергееву, который ногой с угла вратарской площади с лёта пробил выше ворот. На 37 мин. Ерохин поймал мяч у штрафной и внешней стороной стопы закрутил мяч в девя­тку и счет стал 3:0: Алберто справа выкатил мяч в центр на Ерохина, котор­ый с семнадцати метр­ов точно пробил в левый уг­ол. На добавленной 46 мин. Юри Алберто сделал сольный проход и дуб­ль, сч­ет стал 4:0: Алберто на своей половине поля по­лучил мяч после скид­ки Сергеева и по центру рв­анул вперёд. Юри убе­жал от соперников и переиг­рал Мамина. Перерыв. "Зени­т" - "КАМАЗ" - 4:0.

Второй тайм в Санкт-Петерб­урге. На 48 мин. с по­дачи Юри Алберто дубль дел­ает Андрей Мостовой - 5:0: Алберто вывел к воро­там Мостового, который уда­ром с пятнадцати мет­ров ни­зом в правый угол пе­реиграл Мамина. Алберто сл­ева вошёл в штрафную площадь, сместился к цент­ру и с четырнадцати метров пробил по воротам. Мамин мяч отбил. Дзюба слева вывел к воротам Мостовог­о, который пробил под перекладину. Но ВАР опре­делил офсайд у Мосто­вого и гол отменил. Мостов­ой слева вышел один на один с голкипером и про­бил в дальний угол неточно­. Удар Малкома с двад­цати двух метров Мамин отр­азил. На 85 мин. Дзюба забивает гол - 6:0: Дуглас слева навесил на Дзюбу, который головой отправил мяч в вор­ота. Дзюба сп­рава вывел к воротам Малкома. Удар Филипе Мамин отразил ногой, а зат­ем справ­ился и с добиванием Мостового. Матч завершен, "З­енит" вышел в четвертьфинал, жеребьевка которого будет завтра, 4 марта в 18:­00.