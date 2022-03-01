Тренер Маркус Гиздоль покинул «Локомотив» и уехал из России

Агент немецкого специалиста уведомил клуб, что Гиздоль покинул Россию и возвращаться не планирует. Тренер не предупредил о своем решении ни руководство «Локомотива», ни тренерский штаб, - еще вчера он продолжал работу.
В клубе уже сообщили, что Маркус Гиздоль официально освобожден от должности. Временно исполнять его обязанности будет Марвин Комппер.
Гиздоль возглавил российский клуб в октябре 2021 года. После 18 игр регулярного чемпионата команда занимает 7-е место в таблице, набрав 28 очков.
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