«Зенит» - «Рубин» 3:2 - питерцы дожали казанцев

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28 февраля 2022, 21:44 Борис Омельченко,

Фото: ФК «Зенит»

28 февраля в 19-м туре РПЛ на стадионе Газпром Арена (Санкт-Петербург) «Зенит» встретился с казанским «Рубином». Арбитр матча Кукуляк Евгений (Калуга).

«Зенит» и «Рубин» завершают укороченный 19-й тур РПЛ очным противостоянием. Пожалуй, одним из основных изменений в рядах питерцев можно назвать уход Сердара Азмуна, который перешел-таки в «Байер». Ну и, конечно же, главный трансфер зимнего окна для «сине-бело-голубых» – покупка нападающего бразильского «Интернасьонала» Юри Алберто. «Рубин» тоже провел ряд не таких значительных преобразований, лишившись Деспотовича, Игнатьева и получив несколько российских футболистов. Что ж, какую игру покажут обновленные команды?

Стартовал матч в Петербурге. Позиционной борьбой в центре поля занялись команды. Вперёд продвинуться никому не удаётся. Клаудиньо опасно простреливал на Малкома, но его удар головой прошел над перекладиной. Постепенно «Зенит» налаживает контроль, мяч в центре поля. Круговой слева с пятнадцати метров низом пробил по воротам. Дюпин прилёг на газон и забрал мяч в руки. Дзюба откатил мяч на Клаудиньо, который с двадцати четырёх метров пробил выше и правее ворот. Два момента в одной атаке создал «Зенит»: сначала попал в перекладину, а во втором эпизоде спас Дюпин. Зенитовцы высоко встречают казанцев и много борьбы в центре поля. «Зенит» на своей половине поля катает мяч, пока Алберто меняет футболку. Рассечение было у Юри, и кровь попала на одежду. «Зенит» расположился перед чужой штрафной площадью, но передачи внутрь не проходят. Не получается у «Зенита» конвертировать своё преимущество. После подачи Малкома Дзюба головой пробил, и Дюпин спасает. На 46 мин. зенитовцы забивают гол, VAR проверяет и устанавливает, что был офсайд у Альберто. Первый тайм завершен, большое игровое преимущество у «Зенита», но пока 0:0.



Второй тайм начался опасной атакой зенитовцев, Дзюба пробил и мяч впритирку со штангой прошел. На 48 мин. зенитовцы все-таки открывают счет 1:0: Алберто! Клаудиньо справа навесил на Алберто, который головой переправил мяч в дальний угол. На 55 мин. Клаудиньо сбили в штрафной «Рубина». Пенальти пробивает Сутормин и счет становится 2:0: Сутормин низом аккуратно пробил в левый угол, а Дюпин прыгнул в другую сторону. На 61 мин. казанцы отквитали один гол 2:1: Лисакович! Быстрая контратака получилась у гостей. Лисаковича справа партнёры вывели один на один с голкипером, и Виталий переиграл Одоевского. Клаудиньо исполнил подачу от углового флага. Скидка на дальнюю штангу на Малкома застала Филипе в офсайде. На 67 мин. казанцы увеличивают счет 2:2: Лисакович! Кучаев отличной передачей вывел слева к воротам Лисаковича, который ударом низом с острого угла переиграл Одоевского. На 92 добавленной мин. зенитовцы забивают гол 3:2: Сергеев! Хозяева исполнили угловой удар. Дюпин выбил мяч кулаком на Клаудиньо, который сразу сделал пас направо на Вендела. Прострел Маркуса справа пяткой переправил в сетку Сергеев. «Зенит» одержал победу, сами себе устроили нервную концовку, но это первый матч после перерыва, зенитовцы сохраняют отрыв от динамовцев на 2 очка.