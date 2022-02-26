Все футболисты сборной Польши отказались играть с Россией в стыковом матче ЧМ-2022

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26 февраля 2022, 14:51 Источник: sports.ru

Фото: pixabay.com

Сборные России и Польши должны были сыграть за право выступить на чемпионате мира 2022 года. Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что сборная отказывается от проведения матча с Россией. Решение поддержали игроки национальной команды.



«Мы, игроки сборной Польши, совместно с Польским футбольным союзом решили, что не намерены играть в стыковом матче с Россией.



Это непростое решение, но в жизни есть вещи поважнее футбола.



Наши мысли с народом Украины и нашим другом из сборной Томашем Кендзерой, который все еще находится в Киеве со своей семьей», – говорится в заявлении футболистов.



Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски подтвердил, что она готова пойти на техническое поражение. Матч с участием сборных запланирован на 24 марта. Место проведения – Москва.



