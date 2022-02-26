Все футболисты сборной Польши отказались играть с Россией в стыковом матче ЧМ-2022

Сборные России и Польши должны были сыграть за право выступить на чемпионате мира 2022 года. Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что сборная отказывается от проведения матча с Россией. Решение поддержали игроки национальной команды.
«Мы, игроки сборной Польши, совместно с Польским футбольным союзом решили, что не намерены играть в стыковом матче с Россией.
Это непростое решение, но в жизни есть вещи поважнее футбола.
Наши мысли с народом Украины и нашим другом из сборной Томашем Кендзерой, который все еще находится в Киеве со своей семьей», – говорится в заявлении футболистов.
Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски подтвердил, что она готова пойти на техническое поражение. Матч с участием сборных запланирован на 24 марта. Место проведения – Москва.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Зеленский призвал не верить ложной информации об эвакуации и поручении украинской армии сложить оружие
- #ЗАУГЛОМ Михаил Делягин о последних санкциях, украинских заводах и судьбе Зеленского
- 25.02 20:20 Россия во время кризиса может потерять ряд спортивных соревнований
- 25.02 18:30 Исполком МОК призвал перенести или отменить все соревнования в России и Белоруссии
- 25.02 09:29 «Бетис» - «Зенит» 0:0. Достойная игра питерского клуба
- 24.02 18:05 УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в связи с событиями на Украине