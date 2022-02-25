«Бетис» - «Зенит» 0:0. Достойная игра питерского клуба

Аргументы Недели → Спорт → Футбол 13+

25 февраля 2022, 09:29 Борис Омельченко,

Сегодня, 24 февраля в Севилье (Испания) на стадионе «Бенито Вильямарин» состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между российским «Зенитом» и испанским «Бетисом». Поединок обслуживает бригада арбитров из Турции под руководством главного судьи Халила Умута Мёлера. Напомним, первый матч, состоявшийся неделю назад в Санкт-Петербурге, закончился победой «зелёно-белых» со счётом 3:2. К ответному матчу «Зенит» подошел без особых потерь в составе, и у «Бетиса» улучшилась ситуация с кадрами. Теперь два атакующих футболиста Фекир и Каналес находятся в полной боевой готовности.



Игра началась. Достаточно быстро на чужом поле освоился «Зенит», который контролирует сейчас центр поля, стараясь разнообразно развивать свои позиционные атаки. Заметался мяч в штрафной площади после подачи углового, но Дзюбе нанести удар по воротам так и не позволили. Дзюба после заброса из глубины поля головой сбросил мяч на правый край штрафной площади, откуда Сутормин пытался прострелить вдоль ворот, но защитник отбил мяч на угловой. Пока что непросто питерцам справляться с активным прессингом севильцев, но вряд ли их надолго хватит. Фекир оказался в положении "вне игры". Быстро разыграли свободный удар зенитовцы, и стараются построить свою первую атаку. Несколько сумбурно проходят первые минуты встречи. «Бетис» на правах хозяев стремится играть первым номером, но «Зенит» добровольно садиться назад не желает. Явно нервничает Одоевский. Не хватает опыта матчей на таком высоком уровне Даниилу. Заброс из глубины поля следовал к вратарской площади, где Одоевский мог забирать мяч в руки, но вратарь отбил игровой снаряд кулаком. Заброс из глубины поля следовал к вратарской площади, где Одоевский мог забирать мяч в руки, но вратарь отбил игровой снаряд кулаком. Сутормин забрасывал мяч к чужой штрафной площади в направлении Дзюбы, но центральным защитникам "Бетиса" удалось очень чётко отработать в этой ситуации. «Бетис» все менее агрессивно играет без мяча, уже позволяя "сине-бело-голубым" практически беспрепятственно катать игровой снаряд. Сутормин на правом фланге обороны теперь очень чётко отыграл в отборе. Никакого волнения со стороны игроков «Зенита» пока не наблюдается. И снова Дзюба отработал в обороне, сумев чисто сыграть против Фекира в штрафной площади, причём мяч за лицевую поля ушёл именно от марокканца. Угловой на правом фланге заработали "бетикос". Со стандарта пошла подача на ближнюю штангу, но там уверенно в воздухе сработал Дзюба. Одоевский заволновался после передачи назад от защитников, и, выполняя средний пас на левый фланг, ошибся - мяч вышел в аут. Обеспокоенным в своей технической зоне выглядит Мануэль Пеллегрини. «Зенит» пока что побыстрее севильской команды. Свистят болельщики на "Бенито Вильямарин", которым не нравится то, как развивается ход встречи. Сутормин активно работал в отборе на правом фланге на чужой половине поля, но сумел только нарушить правила против соперника, укрывающего мяч корпусом. Бельерин пытался разогнать правым флангом. Малком выбегал в перспективную контратаку «Зенита» правым флангом, но Гидо Родригес его успел остановить фолом, за что тут же получил жёлтую карточку. Постепенно игровой ритм начинает падать. Достаточно круто включились в игру обе команды, и надо всё-таки распределять силы на весь матч. Зенитовцы запороли такую голевую атаку, каких в таких матчах бывает немного. Дуглас Сантос подключил левым флангом Кругового, который простреливал вдоль ворот, но на замыкании не удалось сыграть ни Дзюбе, ни Юри Альберто. Загудели болельщики «Бетиса» на трибунах, требуя своих любимцев прибавить и перевести игру ближе к чужим воротам. Юри Альберто протащил мяч на левый фланг атаки, откуда простреливал в центр штрафной площади, но Дзюбе до мяча добраться помешал цепкий опекун. Угловой на правом фланге заработали питерцы, стараниями Малкома. Подача от флажка следовала во вратарскую площадку, но там фол зафиксировал со стороны Дзюбы против Каналеса. Сегодня грамотно действует «Зенит» в обороне. В нападении зенитовцы подходы к воротам испанцев имеют, но точных ударов нет. Первый тайм завершен, «Зенит» был не плох и все надежды на второй тайм, без голов пока что на "Бенито Вильямарин".



Второй тайм начался. Забивает «Зенит», но взятие ворот не зафиксировано из-за офсайда. Юри Альберто замкнул прострел Сутормина, но Алексей был в положении "вне игры". Штрафной удар в глубине поля заработали "сине-бело-голубые". После навеса в штрафную площадку толком пробить по воротам не получилось, и мяч легко поймал Силва. Барриос нарушил правила на правом фланге обороны, немного не успел опередить Руибаля, за что получил жёлтую карточку. В следующем еврокубковом матче колумбиец точно не сыграет. Более 43 тысяч болельщиков присутствуют сегодня на трибунах "Бенито Вильямарин". Всё ещё они в ожидании первого гола в этом матче. Первая замена в составе «Зенита»: вместо подуставшего Артёма Дзюбы на поле вышел Иван Сергеев. После прострела справа от Сутормина Сергееву и Юри Альберто не удалось переправить мяч в ворота. Выглядело всё очень опасно. Обе команды стремятся сейчас не задерживаться в середине поля, и поскорее переводить игру к чужим владениям. Все хотят победить. Плохо пробил Малком прямо в центр "стенки". Крайне неудачная попытка бразильца. После розыгрыша углового Малком простреливал во вратарскую площадь, где в борьбе коленом пробивал Юри Альберто, но мяч полетел над перекладиной. Вторая замена в составе «Зенита»: вместо Юри Альберто на поле вышел Александр Ерохин. На 90 мин. матча зенитовцы забивают гол, но его VAR отменил. Матч завершен. «Зенит» сделал все, что мог, показал достойную игру с одним из лидеров испанского футбола.