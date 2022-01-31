В Челябинске пройдет предсезонный футбольный турнир

«Кубок Шафигулина» определит способных молодых спортсменов.
В начале февраля состоится традиционный зимний предсезонный турнир на призы заслуженного работника физической культуры Михаила Григорьевича Шафигулина. Главная цель соревнований — выявление самых сильных среди молодых спортсменов.
В турнире примут участие ФК «Челябинск», ФК «Жасмин» (Екатеринбург), ФК «Торпедо» (Миасс), а также сборная Южного Урала, в которую войдут воспитанники футбольных школ региона. Все коллективы сыграют друг с другом в один круг. По результатам матчей определится победитель и обладатель главного приза. Все игры пройдут на стадионе «Центральный».
Добавим, что организаторами Кубка являются Федерация футбола Челябинской области и футбольный клуб «Челябинск». Основатель и идейный вдохновитель турнира — заслуженный работник физической культуры, спортивный директор ФК «Челябинск» Михаил Григорьевич Шафигулин.
2 февраля, среда
11:30
ФК «Челябинск» — «Торпедо» (Миасс)
14:00
«Жасмин» (Свердловская область) — сборная Челябинской области
4 февраля, пятница
11:30
Сборная Челябинской области — «Торпедо» (Миасс)
14:00
ФК «Челябинск» — «Жасмин» (Свердловская область)
6 февраля, воскресенье
11:30
ФК «Челябинск» — Сборная Челябинской области
14:00
«Торпедо» (Миасс) — «Жасмин» (Свердловская область)
Возрастной ценз - 6+
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