В Челябинске пройдет предсезонный футбольный турнир

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт → Футбол 13+

31 января 2022, 13:02 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

«Кубок Шафигулина» определит способных молодых спортсменов.

В начале февраля состоится традиционный зимний предсезонный турнир на призы заслуженного работника физической культуры Михаила Григорьевича Шафигулина. Главная цель соревнований — выявление самых сильных среди молодых спортсменов.

В турнире примут участие ФК «Челябинск», ФК «Жасмин» (Екатеринбург), ФК «Торпедо» (Миасс), а также сборная Южного Урала, в которую войдут воспитанники футбольных школ региона. Все коллективы сыграют друг с другом в один круг. По результатам матчей определится победитель и обладатель главного приза. Все игры пройдут на стадионе «Центральный».

Добавим, что организаторами Кубка являются Федерация футбола Челябинской области и футбольный клуб «Челябинск». Основатель и идейный вдохновитель турнира — заслуженный работник физической культуры, спортивный директор ФК «Челябинск» Михаил Григорьевич Шафигулин.

2 февраля, среда

11:30

ФК «Челябинск» — «Торпедо» (Миасс)

14:00

«Жасмин» (Свердловская область) — сборная Челябинской области

4 февраля, пятница

11:30

Сборная Челябинской области — «Торпедо» (Миасс)

14:00

ФК «Челябинск» — «Жасмин» (Свердловская область)

6 февраля, воскресенье

11:30

ФК «Челябинск» — Сборная Челябинской области

14:00

«Торпедо» (Миасс) — «Жасмин» (Свердловская область)

Возрастной ценз - 6+

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