«Зенит» завершил сборы в Дубае

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25 января 2022, 19:23 Борис Омельченко,

Фото: ФК «Зенит»

«Зенит» начал сегодняшнее утро товарищеским матчем против словацкой «Жилины» - победа питерцев с разгромным счетом 5:0.



Состав был весьма экспериментальным – отсутствовали почти все легионеры, на поле с первых минут из иностранцев играли только Малком да Дуглас Сантос, защита вообще вся без привычных громких имен. Казахстанец Алип тоже присутствовал в «старте». Питерцы стали доминировать даже в таком составе с первых минут. Первый забил Дзюба на 8-й минуте после очень красивой комбинации: Сантос закинул мяч в штрафную, Кузяев через себя перекинул Дзюбе - и тот замкнул в касание! Причем на глазах присутствовавшего Валерия Карпина. Алип неплохо проявлял себя в защите, блокировав удары, а на 21-й зенитовцы забили второй – и тоже в касание. На сей раз – Мостовой с передачи Кузяева. Когда, впрочем, как всегда, «Зенит» отдал инициативу, молодой голкипер Одоевский был на высоте – тащил и после дальних ударов, и после выстрелов с коротких дистанций, и со штрафного.

На 51-й Мостовой навесил с левого фланга, и Ерохин с 9 метров в касание пробил в нижний угол – тоже на загляденье! На 64-й минуте Дзюбу сменил молодой Владислав Саусь, но не прошло и десяти минут, как прошла обратная замена – Артема тренер вернул вместо Данилы Хотулева на позицию центрального защитника. До финального свистка зенитовцы забили еще дважды – Ерохин отметился хет-триком! Пробовал Александр забить и пяткой, а отличился во второй раз уже с третьей попытки - после передачи Сутормина буквально затолкал мяч в ворота. Последнюю атаку начал опорник Дзюба, который перевел снаряд на Сутормина, Алексей отправил мяч Ерохину, а тот занес его в пустые ворота после ошибки вратаря на выходе – 5:0! Символично: как только Ерохин получил мяч - запел муэдзин. Какие еще вам нужны доказательства, что Ерохин игрок основного состава? Саша превращает каждую передачу в гол. Дзюба после игры на вопрос: «Как вы оцениваете готовность команды?» - «Я скажу, твердая четверочка, по функционалу все выполнили, себя ощущаю даже на четыре с плюсом. В целом нормально все, кроме падения в первый день от Далера Кузяева, где у него на полноги была гематома, а я дней шесть еле ходил — до сих пор болит — в остальном все нормально было. Все переварили вообще легко.»



(«АН» использованы материалы пресс-клуба «Зенит»).

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