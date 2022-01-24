Фанаты «Спартака», «Зенита» и «Ростова» заявили о бойкоте матчей Чемпионата России по футболу

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24 января 2022, 13:18 Источник: Sports.ru

Ведущие фанатские объединения активно протестуют против принятого закона Fan ID.

Законодательные новации обяызвают для посещения стадиона оформлять специальные паспорта болельщиков.

Фанаты считают, что закон носит заведомо репрессивный характер и многие его нормы размыты и будут способствовать произволу со стороны представителей властей.

Матчи российской футбольной Премьер-лиги должны возобновиться после зимней паузы 25 февраля однако ведущие объединения болельщиков объявили о бойкоте игр, то есть фанатские сектора будут пустыми.

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