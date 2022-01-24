Фанаты «Спартака», «Зенита» и «Ростова» заявили о бойкоте матчей Чемпионата России по футболу

Ведущие фанатские объединения активно протестуют против принятого закона Fan ID.
Законодательные новации обяызвают для посещения стадиона оформлять специальные паспорта болельщиков.
Фанаты считают, что закон носит заведомо репрессивный характер и многие его нормы размыты и будут способствовать произволу со стороны представителей властей.
Матчи российской футбольной Премьер-лиги должны возобновиться после зимней паузы 25 февраля однако ведущие объединения болельщиков объявили о бойкоте игр, то есть фанатские сектора будут пустыми.
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