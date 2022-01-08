Один из самых драматичных ​эпизодов прошедшего года: как в прямом эфире спасали футболиста Эриксена

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8 января 2022, 19:52 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Sports.ru

Фото: YouTube

Человеческий организм непредсказуем, и это уже понимает каждый медик. Сегодня ты жив, а завтра – уже нет.

Всё может быть, никто не застрахован от несчастных случаев. Возраст, как выяснилось, тоже не имеет значения. 12 июня 2021 года во время матча Дании и Финляндии мог умереть известный полузащитник. Имя ему – Кристиан Эриксен. Повезло, что медики сработали вовремя и быстро вернули его к жизни. Сердце уже остановилось, и до полного омертвления организма оставались считанные минуты, а может быть и секунды. Но всё получилось на ура. 29-летний Кристиан Эриксен до сих пор не устаёт благодарить людей, ответственных за его спасение. Повезло, что он вообще остался жив. Но как это было?

Всё случилось прямо во время матча Евро-2020. Казалось бы, беды ничто не предвещало. Шла 43-я минута игры. Датчане вбросили аут на левом фланге. Мяч летел прямо к Эриксену. Но здесь люди заметили, что футболист как-то странно двигается, будто в бреду. Он словно запнувшись, рухнул вперёд на газон. Сознание отключилось. Судьи и игроки замерли, а вместе с ними замерли и те, кто просматривал матч по телевизору. Через несколько секунд к Эриксену ринулись врачи. Мэле и Кьер быстро проверили, не запал ли у Кристиана язык. «Что случилось, что с ним?» - читалось в глазах у игроков. Датчане встали в круг. Многие из них плакали, опасаясь, что Эриксен мёртв. Более получаса весь стадион «Паркен» и миллионы болельщиков провели в неведении. Это был самый сложный и самый тревожный момент за всю историю футбола.

После происшествия врач датской сборной Мортен Боэнсен дал шокирующее интервью прессе. «Эриксен умер», - заявил он аудитории, «Но нам всё же удалось вернуть его с помощью дефибриллятора». Далее он рассказал, как всё произошло. Когда подбежали врачи, Кристиан лежал на боку. Сначала он дышал, и сердце билось, но потом всё резко ухудшилось. Связь Эриксена и мира живых прервалась в буквальном смысле. На глазах у всех медики провели сердечно-лёгочную реанимацию. Не только Мортен Боэнсен спасал Эриксена, но и его соратник и брат – Андерс. Оба они – бывшие игроки бадминтона, ушедшие в медицину для того, чтобы спасать людей. Мортен играл с 1993 по 1997. Его лучший результат – полуфинал Czech International, в котором он проиграл собственному брату. Успехи Андерса куда более серьёзные, он входил в топ-3 мирового рейтинга. Потом они оба завершили карьеру и стали врачами.

Но стоит упомянуть и ещё одних спасителей Эриксена, пожалуй, самых главных. Педер Эрсгор и его ассистент Кристиан Нерсков так же принимали участие в вызволении полузащитника из лап смерти. До сего момента они полагали, что худшее происшествие на поле – это перелом ноги. Они и понятия не имели, что столкнутся со спасением человеческой жизни. Во время приступа Эрсгор надел Эриксену кислородную маску. В тот момент он совсем забыл о том, что на стадионе сидят 16 000 человек и обо всех телезрителях. Действовал интуитивно, чётко прорабатывая план спасения. Полностью осознав, что массаж сердца помогает, Педер использовал дефибриллятор. Сердце заработало. Пульс начал снова идти. Буквально незадолго до злополучного матча Эрсгор и Нерсков рассуждали о худших травмах на футбольном поле. Они как чувствовали, что что-то произойдёт. Но они явно не ожидали сердечного приступа у 29-летнего спортсмена.

Говорят, когда Кристиан очнулся, он первым делом выругался. Он был шокирован, что несчастье настигло его в столь молодом возрасте. Но жизнь есть жизнь. Спасители Эриксена получили заслуженные награды за отличную работу и успешное возвращение человека в мир живых. Всего их было – 8 человек. 8 героев были удостоены президентской награды УЕФА: члены медштаба сборной Дании - Мортен Боэнсен и Мортен Скьолдагер, медработники УЕФА на стадионе – Йенс Кляйнефельд и Валентин Великов, и сотрудники медбригады стадиона – Могенс Кройфельдт, Фредерик Фленстед, Андерс Боэнсен и Педер Эрсгор. Эриксен каждому из них говорит, что хотел бы сыграть на ЧМ-2022. Он выглядит позитивным и бодрым. Болельщики надеются, что участие в грядущем чемпионате станет не просто желанием, а возможностью. Но пока что ситуация со здоровьем футболиста всё ещё остаётся неопределённой.

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