У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ, «Спартак» - на втором месте рейтинга

Портал Transfermarkt оценил стоимость составов футбольных команд Российской премьер-лиги. Рейтинг возглавил ФК «Зенит».



1. «Зенит» – 179 млн евро.

2. «Спартак» – 115 млн евро.

3. «Краснодар» – 113,75 млн евро.

4. «Динамо» – 99,5 млн евро.

5. «Локомотив» – 95,3 млн евро.

6. ЦСКА – 84,55 млн евро.

7. «Рубин» – 70,65 млн евро.

8. «Ростов» – 39,75 млн евро.

9. «Сочи» – 35,5 млн евро.

10. «Крылья Советов» – 29,35 млн евро.

11. «Ахмат» – 28,95 млн евро.

12. «Арсенал» – 22,15 млн евро.

13. «Химки» – 21,38 млн евро.

14. «Уфа» – 19,6 млн евро.

15. «Урал» – 19,13 млн евро.

16. «Нижний Новгород» – 13,4 млн евро.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.

Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки

Или Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru