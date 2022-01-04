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У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ, «Спартак» - на втором месте рейтинга

, 14:42 Источник: sports.ru

У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ, «Спартак» - на втором месте рейтинга
Фото: Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Портал Transfermarkt оценил стоимость составов футбольных команд Российской премьер-лиги. Рейтинг возглавил ФК «Зенит».

1. «Зенит» – 179 млн евро.

2. «Спартак» – 115 млн евро.

3. «Краснодар» – 113,75 млн евро.

4. «Динамо» – 99,5 млн евро.

5. «Локомотив» – 95,3 млн евро.

6. ЦСКА – 84,55 млн евро.

7. «Рубин» – 70,65 млн евро.

8. «Ростов» – 39,75 млн евро.

9. «Сочи» – 35,5 млн евро.

10. «Крылья Советов» – 29,35 млн евро.

11. «Ахмат» – 28,95 млн евро.

12. «Арсенал» – 22,15 млн евро.

13. «Химки» – 21,38 млн евро.

14. «Уфа» – 19,6 млн евро.

15. «Урал» – 19,13 млн евро.

16. «Нижний Новгород» – 13,4 млн евро.

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