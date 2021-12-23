Пока загадка,что будет делать «Зенит» зимой

Аргументы Недели → Спорт → Футбол 13+

23 декабря 2021, 15:45 Борис Омельченко,

Автор: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

У команды куча проблем. Нужны: вратарь, парочка центральных защитников, опорник, пара нападающих. Что делает клуб?

Зимой резких телодвижений не будет. Будут ждать утверждения нового формата лимита. Если разрешат платить налог на дополнительных легионеров, то Зенит закупит дополнительно 3-5 легов летом. Если Азмун надумает уходить, то подпишут замену. По остальным ничего зимой решать не будут. Ракицкого терять просто глупо. Ещё пару лет отыграет на достойном уровне, а его пасы, дальние удары и штрафные на очень высоком уровне. Договориться с Ракицким могут и на словах, просто нужна замена адекватная, легионер такого уровня с таким пасом просто так не найдется. В ЛЧ что Ракицский, что Ловрен слабы... Только в пару к Ракицкому вместо Ловрена купить грамотного и быстрого центрзащитника. Если оставить как есть эти две улитки в РПЛ за счёт Барриоса, Сантоса и компании ещё потянут, но на Европе будут они привозить...

С Азмуном все понятно, удачи ему, а замену найдут, нападающих пруд пруди, я бы попробовал договориться с Брюгге и купить этого Де Кетеларэ, но раз у нас тут Бразильцы толпой, то почему нет.

А по поводу Оздоева, я вот, например, не слышал, что он был близок к «Динамо», может так и было, просто сейчас когда «Динамо» прямой конкурент, отдавать Оздоева им будет странным решением, а на российском рынке, адекватной заменой ему будет только Баринов, а отпустит его Локо?

Кажется нужно ждать когда будет понятно, что будет с новыми правилами на легионеров, но «Зенит» просто не может отпустить 3-х игроков, 2 из которых основные (Оздоев бывший основной), и остаться с скамейкой молодых ребят, без адекватных замен, без усиления. Нужно будет действовать по ситуации, в клубе же явно лучше знают, что у них да как.



Вратарь опять же российская позиция. Тут либо Сафонова купят, либо никого, но вряд ли Галицкий отдаст Сафонова, это будет огромный пиар-провал для него. Боюсь, что ему будет проще лет 5 очки отдавать, чем Сафонова... Но в Европе от этого команде легче не станет.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости