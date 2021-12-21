Будущее полузащитника Алексея Сутормина в «Зените» находится под вопросом

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21 декабря 2021, 17:04 Борис Омельченко,

Фото: ФК «Зенит»; Алексей Сутормин

Действующее соглашение между игроком и клубом истекает следующим летом, и сторонам пока не удается договориться о его продлении.



А жаль. Сутормин – универсальный футболист, способный сыграть в защите, полузащите и нападении. В этом можно было убедиться многократно по ходу сезона. Причем не только в «Зените», но и в сборной России. Парадоксально, когда футболист, востребованный в национальной команде, полирует клубное кресло запасных, большей частью выходя на замену, да и то не всегда. В любом клубе РПЛ этот игрок был бы постоянным игроком основного состава. «Зенит» же у нас особая категория…



Воспитанник «Зенита» Сутормин вернулся в родную команду в 2019 году. В текущем сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 1 ассист в 19 матчах.



Универсального футболиста готовы подписать ЦСКА, «Локомотив», «Рубин», а также целый ряд других клубов РПЛ.



("АН" по материалам пресс-клуба «Зенит»).

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