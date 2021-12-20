В зимнее окно осуществлять трансферы сложнее, чем в летнее

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20 декабря 2021, 17:42 Борис Омельченко,

Фото: Вячеслав Евдокимов; ФК "Зенит"

В этом сезоне в «Зените» повторяется старая история с продлениями контрактов: время идет, соглашения не подписываются, предложения даже лидерам клуба не озвучиваются, и они начинают нервничать. Помните историю с Далером Кузяевым летом прошлого года, когда полузащитник активно стремился в Европу. Тогда питерскому клубу просто повезло, что Далер не уехал. А вот история с голкипером Андреем Луневым завершилась фиаско для «Зенита» - он уехал в Германию. Этого бы наверняка не случилось, начни клуб переговоры не по завершению сезона, а хотя бы весной. Теперь похожая ситуация по контрактам двух лидеров «Зенита» - Ярослава Ракицкого и Артема Дзюбы.



Причем защитник «Зенита» уже привлекал внимание к проблеме. Клуб до сих пор не выходил на обсуждение нового соглашения. И агент 32-летнего украинца, Максим Дудченко, заявил, что с 1 января они с футболистом начнут выбирать лучшие предложения, в том числе и из других клубов. По правилам ФИФА, игроки, чьи контракты заканчиваются через полгода и меньше, могут вести переговоры с другими клубами о переходе в статусе свободного агента по окончании контракта.



«Для Ярослава приоритет - это «Зенит». Он влюблен в болельщиков. Но если до 1 января контракт не предложат, то он подпишет с тем клубом, кто даст лучшее предложение», – приводит слова агента «РБ Спорт».



Кстати, болельщики «Зенита» полностью принимают сторону Ракицкого в этом вопросе. Им нравится футболист, который хотя и часто ворчит на партнеров, но все же всегда отдает все силы на благо команды. Кроме того, в РПЛ нет центрального защитника, который набивал бы более высокие цифры по части продвижения мяча вперед. «Зенит» до сих пор пользуется этой опцией и добивается за счет этого результата.



Такие сложности могли бы и не возникнуть, если бы «Зенит» уже нашел спортивного директора. После ухода Хавьера Рибалты должность пустует. То ли в «Зените» решили, что могут спокойно существовать и без спортира, так как все вопросы с легионерами в последние пару лет закрывает Малком (помог при трансферах Вендела и Клаудиньо), то ли ждут, когда все-таки согласится получить должность в клубе Андрей Аршавин. Однако решить вопрос со спортивным директором сине-бело-голубым тоже стоит в ближайшее время.



Ведь в непростом положении оказался даже Артем Дзюба. Автоматическая пролонгация его контракта оказывается под вопросом из-за того, что Дзюба постепенно выпадает из обоймы Сергея Семака. Ранее сообщалось, что продление контракта произойдет автоматически, если Артем отыграет 70% игрового времени в сезоне. В данный момент на его счету только 60%. Причем в ряде игр Дзюба проявил себя не лучшим образом, отчего необходимость продления футболиста вообще вызывает вопросы.



И все же Дзюба с большей вероятностью останется в Петербурге еще на год. У него отличные отношения с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Если бы он беспокоился о своем будущем в «Зените», то не позволил бы себе уехать на Мальдивы перед последним матчем команды перед зимним перерывом, а даже с травмой привлекал бы собой внимание камер.



Однако время Дзюбы в «Зените» действительно подходит к концу. Сергей Семак ставит команде более современный футбол, в который Артем вписывается с большим трудом. И это выглядит оправданно, потому что выступление в Лиге чемпионов, наконец, можно оценить положительно, в отличие от предыдущих заходов с Семаком.



Пора бы «сине-бело-голубым» обозначить более четкую позицию, чем ту, которую определил в СМИ генеральный директор Александр Медведев. «Мы не комментируем ход трансферной кампании, мы комментируем ее результаты. Никакой информации, кроме опровержения слухов, вы не получите. Всe, что появляется в прессе, не имеет под собой никакого основания. Ни в одну сторону, ни в другую» и, тем не менее, с уходом Азмуна освободится одна легионерская позиция, которую, скорее всего, закроет новый иностранный форвард. Кем чемпионы России заменят своего бомбардира? Есть как минимум пять вариантов. Вот как «Зенит» может решить вопрос на транферном рынке:





Артур Кабрал,



23 года, Бразилия, клуб «Базель» (Швейцария).



Нападающего «Базеля» называют главной трансферной целью «Зенита». По данным Goal.com, петербургский клуб готов заплатить за бразильца € 11 млн и ещё € 3 млн в качестве бонусов. Однако швейцарцы требуют € 15 млн. Помимо чемпионов России, переговоры по Кабралу ведут «Ньюкасл», «Вест Хэм» и даже «Барселона», но конкретных предложений пока не делал никто. Результативность Артура в этом сезоне потрясает: в чемпионате Швейцарии он забил 14 голов за 17 матчей, а в Лиге конференций – 13 голов за 12 матчей. Вдобавок отдал восемь голевых передач. Бразилец очень силён именно как завершитель атак, он прыгуч, техничен и здорово выбирает позицию в чужой штрафной. Кстати, мы советовали «Зениту» обратить внимание на Кабрала ещё до того, как появилась информация об интересе петербургского клуба к нему – в августе этого года.



Юри Алберто,



20 лет, Бразилия, клуб «Интернасьонал» (Бразилия).



Юри Алберто – первая альтернатива Кабралу. Хотя и Артур соответствует новой философии «Зенита» (находить на рынке относительно молодых и ещё не раскрученных в Европе талантливых игроков, а потом повышать их трансферную стоимость и при желании продавать с выгодой), в этом случае речь идёт о ещё более молодом футболисте. Потенциал нападающего «Интернасьонала» оценивается очень высоко, это комплексно развитый игрок. Как утверждает Goal.com, «Зенит» готов отдать за Алберто € 15 млн плюс € 3 млн бонусами, тогда как бразильский клуб требует около € 25 млн. Нет сомнений, что столько чемпионы России платить не будут. Во-первых, покупка неадаптированного к Европе бразильца – это всегда риск, пусть и есть перед глазами удачный пример Клаудиньо. Во-вторых, Алберто пока не очень много забивает: 21 гол в 66 матчах Серии А.



Агустин Альварес,



20 лет, Уругвай, клуб «Пеньяроль» (Уругвай).



Ещё один 20-летний игрок в шорт-листе сине-бело-голубых. Несмотря на юный возраст, Альварес уже зарекомендовал себя топовым снайпером в Южной Америке. За «Пеньяроль» он забил 23 гола в 40 матчах этого сезона, стал лучшим бомбардиром Южноамериканского кубка и дебютировал в сборной Уругвая (причём сразу же забил Боливии). Агустином заинтересовались «Фиорентина», «Лидс» и даже «Реал» с «Барселоной». Каталонцы готовы подписать его для фарм-клуба, чтобы получить в будущем «нового Суареса». «Зенит» же, согласно уругвайским журналистам, предложил за Альвареса € 15 млн. «Пеньяроль» прописал в контракте игрока отступные в размере € 20 млн. Как и в истории Юри Алберто, это был бы трансфер многообещающего, но неадаптированного к европейскому футболу нападающего.



Факундо Фариас,



19 лет, Аргентина, клуб «Колон» (Аргентина).



Фариас, в отличие от первых трёх кандидатов на усиление атаки «Зенита» – скорее, новичок на перспективу. Вряд ли стоит ждать, что этот трансфер быстро выстрелит. Пока 19-летний игрок не слишком результативен: он забил восемь голов и отдал семь голевых передач в 48 матчах за «Колон». Правда, аргентинец не всегда исполняет роль чистого нападающего, Факундо часто выходил и фланговым форвардом, и атакующим полузащитником. Так что и по стилю он не похож на Азмуна. Но понятно, чем Фариас привлёк петербургский клуб. Если посмотреть на подборку его лучших действий, то фактурой и дриблингом этот парень напомнит Халка. Об интересе «Зенита» и «Фиорентины» месяц назад сообщил агент футболиста Мартин Сендоа. Возможно, чемпионы России думают о покупке Факундо после изменения лимита на легионеров в РПЛ.



Гамид Агаларов,



21 год, Россия, клуб «Уфа» (Россия).



В зимнее окно осуществлять трансферы сложнее, чем в летнее. Вполне возможно, что ни по одному из потенциальных новичков «Зенит» в декабре-январе не договорится. В таком случае петербургский клуб мог бы компенсировать потерю Азмуна покупкой российского нападающего, посмотреть на его игру во второй части сезона и уже потом, в межсезонье, решать, нужен ли клубу легионер и на какие деньги. «Зениту» в любом случае не помешает ещё один форвард, поскольку в распоряжении Сергея Семака всего два игрока этого амплуа – Азмун и Артём Дзюба. На российском рынке, пожалуй, самая привлекательная фигура – Агаларов. Лучший бомбардир РПЛ (13 голов) и достаточно молодой игрок. Гамид активен в прессинге и умеет открываться за спины защитникам, что выделяет его на фоне остальных нападающих с паспортом РФ.



Ситуация с вратарями в «Зените» весьма напряженная. После того как Станислав Крицюк получил травму, одним во всех лицах остался Михаил Кержаков. Для выступления в Лиге Европы и чемпионате России этого явно недостаточно. Голкипер «Юргордена» Александр Васютин вернется в «Зенит», если шведский клуб не воспользуется правом выкупа. За скандинавов вратарь отыграл 14 матчей (восемь – на ноли) и пропустил семь мячей. Васютин - воспитанник «Зенита». Выступал за финский «Лахти» и норвежский «Сарпсборг», после чего летом 2019 года вернулся в петербургский клуб. Контракт 25-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2022/2023. В феврале текущего года «Юргорден» арендовал Васютина до конца 2021 года.



("АН" по материалам пресс-клуба «Зенит»).

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