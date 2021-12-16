Перспективы «Зенита»: четвертьфинал Лиги Европы или 4-я корзина

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16 декабря 2021, 11:07 Борис Омельченко,

Фото: ФК «Зенит»

Дело в том, что с текущим клубным рейтингом 46.000, соответствующим 34-му месту в таблице УЕФА, «Зенит» окажется в августе 2022 года лишь в 4-й корзине. Ведь и в нынешнем розыгрыше с немного более приличным показателем (50.000 – 28-е место) петербургский клуб едва зацепился за 3-ю корзину «посева» на жеребьевке нынешнего группового этапа. «Зенит» оказался последним, восьмым, по рейтингу, лишь на 1 балл, опередив «Бешикташ», обладавший самым большим коэффициентом в 4-й корзине. Иными словами, еще чуть-чуть и в группе с питерцами вместо «Мальмё» могли оказаться «Бенфика» или «Порту», пребывавшие в 3-й корзине.



К счастью, в этом году турнирный путь «Зенита» не завершен в групповом этапе. Учитывая, что рейтинговые показатели немного девальвируют сезон от сезона, то можно прикинуть требуемую прибавку. Несложный подсчет показывает, что в плей-офф петербуржцам необходимо набрать минимум 5 баллов.



Что требуется для этого? Как минимум выйти в четвертьфинал Лиги Европы, т.е. преодолеть два круга плей-офф. Объясним, почему. В матчах нокаут-раунда с «Бетисом» очки в клубный рейтинг начисляться не будут – такое странное решение принял УЕФА. Соответственно, максимум, что может заработать «Зенит» в февральских играх – это один бонусный балл за выход в 1/8 финала.



Недостающие 4 балла можно заработать, только выйдя в четвертьфинал. К примеру, 3 балла за победу и ничью, и еще одно бонусное очко – за попадание в восьмёрку сильнейших команд Лиги Европы. Только начиная с четвертьфинала, «Зенит» сможет зарабатывать очки «в плюс», т.е. в превышение прошлогоднего показателя.



Сжато резюмируя не сложный расчет, делаем однозначный вывод: или четвертьфинал Лиги Европы-2021/22 – или 4-я корзина «посева» на жеребьевке группового этапа-2022/23. Отклонения от расчетов возможны, но маловероятны. И скорее, в сторону увеличения необходимых баллов. Ведь с этого сезона впервые клубы начали получать по 5 бонусных баллов за выход в 1/8 финала Лиги Европы с 1-го места в группе. Так что если поправка и произойдет, то в сторону усложнения задачи. Хотя 51 балла, скорее всего, окажется для 3-й корзины ЛЧ-2022/23 достаточно. Но точно не меньше. Предвидим упреки в том, что мы делим шкуру неубитого медведя. Ведь «Зенит» еще не стал чемпионом и не завоевал путевку в Лигу чемпионов-2022/23. Просто вопрос «посева» актуален только для петербургской команды. Все остальные российские клубы при попадании в Лигу чемпионов точно угодят в 4-ю корзину. Без всяких вариантов. Тут и обсуждать нечего.



(ред. "АН": Использованы материалы обсуждения на заседании пресс-клуба «Зенит»).

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