«Сочи» разгромил «Спартак» 3:0

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13 декабря 2021, 21:39 Борис Омельченко,

Фото: Sputnik / Александр Вильф

Сегодня, 13 декабря 2021 г. на стадионе Фишт (Сочи, Россия) состоялась встреча 18-го тура Тинькофф РПЛ между «Сочи» и «Спартаком». Арбитр матча Сергей Иванов (Россия).

«Сочи» не выиграли в 3 предыдущих матчах в РПЛ (1 ничья, 2 поражения). В прошлом туре «Сочи» дома уступил «Краснодару» со счетом 1:2. К заключительному матчу в году сочинцы подходят не в лучшей форме, тем не менее команда остается в группе лидеров турнирной таблицы. Так же отметим, что в каждом из 13 последних матчей «Сочи» пропускал как минимум 1 гол. Это во многом связано с долгим отсутствием основного голкипера Сослана Джанаева, который сейчас набирает форму после травмы. На своем поле у «Сочи» 7 побед в 10 предыдущих играх в РПЛ. При этом 2 последние встречи дома сочинцы проиграли. В 4 предыдущих очных поединках в Премьер-лиге «Сочи» не проиграл (3 победы, 1 ничья).



«Спартак» подходит к этому матчу с хорошим настроем после победы в Лиге Европы над «Легией» (1:0), благодаря которой «Спартак» занял 1-е место в своей группе. В РПЛ москвичи в прошлом туре прервали свою 6-матчевую серию без побед (4 ничьи, 2 поражения), обыграв «Ахмат» со счетом 2:1. В гостях «Спартак» играет в этом сезоне неудачно. Команда не победила в 5 из 6 предыдущих встреч на выезде в РПЛ (2 ничьи, 3 поражения). Да и у «Сочи» в Премьер-лиге «Спартак» не выиграл в 4 из 5 предыдущих очных поединков (1 ничья, 3 поражения). Кроме того, к матчу московский клуб подходит со значительными потерями. Дисквалификации у нападающего Александра Соболева и защитника Айртона Лукаса. Травмирован форвард Джордан Ларссон, продолжает восстановление Эсекьель Понсе.

Стартовала тем временем встреча на "Фиште". Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший. Поехали. Жоаозиньо нанес первый удар по воротам, но мяч полетел слишком неточно. Был далек от успеха игрок атакующей команды. Вместо Бурмистрова он появился на поле в этой встрече. Юсупов столкнулся с соперником в центре поля. Прилично досталось Артуру в столкновении с оппонентом. Поднимается на ноги игрок "Сочи". Встречу он сможет продолжить. Очень активный старт выдает сочинская команда, они очень жестко атакуют владеющих мячом москвичей. Зрители на "Фиште" есть, и, судя по шумовой поддержке, их немало. Думаю, много на стадионе и тех, кто просто приехал на отдых, подышать свежим воздухом и заодно посмотреть футбол. И снова угловой зарабатывают "барсы". Кофрие выбивает мяч на угловой. С левого фланга Нобоа будет выполнять навес. Посмотрим, что из этого получится. Атака "красно-белых". Мозес обманул на замахе Нобоа, после чего выкатил сферу на Промеса. Тот с правого края пробил в ближний угол, но точно по позиции голкипера. Интересно! Когда Жоаозиньо бил по воротам, он попал не в голову игроку "Спартака", а в руку. Возможно, арбитр назначит 11-метровый удар. Ждем решения. Смотрит рефери в итоге повтор, после чего ставит на "точку". Игнатову в локоть буквально снаряд прилетает! 11-метровый удар готовятся пробить хозяева. Карточка игроку "Спартака". Нобоа! 1:0 на 27 мин. открывает счет "Сочи". Взял средний разбег Кристиан, после чего нанес выстрел точно по центру, в то время, как Селихов упал в левый угол, и свой коллектив выручить не сумел. Ну что, друзья, теперь "Спартаку" нужно отыгрываться. Ну, а чего удивляться? Все-таки южане играли на старте матча намного интереснее своего соперника. Это по итогу вылилось в забитый мяч. Ждем реакции от "Спартака". Подключений Промеса и Мозеса. Пока эти парни смотрятся на поле очень скромно. Но одну атаку на двоих они все-таки придумали. Промес ворвался слева в штрафную соперника, после чего нанес удар в ближний угол, и Адамов среагировал на этот выстрел, сыграв ногой. Пробивает Промес по воротам соперника, но спокойно отбивается "Сочи". Далее звучит свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло — 1:0. Впереди "барсы".



Второй тайм стартовал в нашей встрече. В перерыве, вроде как, без замен. Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший. Поехали. Снова включились в процесс боления фанаты «Спартака». У нас же Кирилл Заика оказывается на газоне. Получает он удар по ногам от Зобнина. Без карточки желтого цвета дело обходится. Барсов получил мяч на правом краю сейчас, после чего попытался перебросить голкипера, но, вместе с Селиховым, перебросил и рамку противника. У Мозеса при подходе к мячу потерялось равновесие, а потому Виктор не смог произвести нормальный удар по рамке соперника. Сфера полетела выше цели. Промес от Жиго снаряд получает. Пробивает Квинси в ближний угол, и сфера летит рядом со стойкой. Было в очередной раз очень опасно. Витория продолжает работать в технической зоне. Поддерживает он свою команду и просит не останавливаться болельщиков, которые и впрямь себя ведут здорово. Влетает в центре поля в ногу сопернику Нобоа. Промесу он наступает сзади на ногу, после чего Кристиану прилетает красная карточка. Спорить с арбитром нет смысла. Ужасный фол. Промес с левого фланга забрасывал мяч в штрафную соперника. Сбросил головой сферу Джикия, а Зобнин не сумел с пяти метров затолкать снаряд в сетку. Джикия наносит удар по воротам соперника. Рикошет случается, после чего успевает сыграть в рамке Адамов.



На 89 мин. сочинцы увеличили преимущество — 2:0: Ивелин Попов. Забивает "Сочи" совсем нелогичный гол. Бурмистров катит сферу на правый фланг. Заика выполнил передачу в центр, где Мозес не успел добраться до снаряда, а Ивелин отправил сферу в сетку. Попов очень сдержанно отпраздновал мяч, забитый в рамку "Спартака". Ничего себе! Кофрие получает красную карточку сейчас. Сбивает он Бурмистрова в штрафной "Спартака", после чего рефери назначает 11-метровый удар, а футболиста "красно-белых" удаляет! Во дела!



Юсупов! 3:0! Спокойно разбежался Артур, после чего покатил снаряд в правый от себя нижний угол. Селихов дернулся в левый край, и спасти свой коллектив не сумел. Прозвучал финальный свисток! "Сочи" побеждает "Спартак" со счетом 3:0. Совсем нелогичная разгромная победа южан. Но за непредсказуемость мы и любим футбол.

Российский чемпионат уходит на зимнюю паузу, а я, Борис Омельченко, с вами прощаюсь. До новых встреч на страницах АН.

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