«Зенит» показал европейский футбол с «Челси» 3:3

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8 декабря 2021, 23:15 Борис Омельченко,

Фото: Andy Rowland / globallookpress.com

Сегодня, 8 декабря 2021 г. на стадионе Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия) состоялась встреча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» (Россия) и «Челси» (Англия) в квартете H. Арбитр матча Сердар Гезюбююк (Нидерланды).

Зенитовцы в прошлом туре ЛЧ разделила очки с «Мальмё» (1:1) и потеряла шансы на выход в плей-офф турнира. «Зенит» не выиграл в 11 из 12 последних матчей в Лиге чемпионов (2 ничьи, 9 поражений). Да и дома питерцы в этом турнире не победили в 4 из 5 предыдущих встреч (1 ничья, 3 поражения). Отметим, что с английскими клубами «Зенит» 8 раз встречался во всех официальных турнирах и еще ни разу не сыграл с ними вничью (4 победы, 4 поражения).



«Челси» в прошлом туре разгромила «Ювентус» со счетом 4:0. «Челси» выиграл в 6 из 7 предыдущих матчей в Лиге чемпионов. При этом в победных играх английских клуб не пропустил ни одного мяча. В гостях англичане не выиграли в 2 из 3 предыдущих матчей в ЛЧ (ничья и поражение). Зато российским клубам в ЛЧ «Челси» не уступил ни разу (6 побед, 1 ничья). Предыдущий очный поединок с «Зенитом» завершился в пользу лондонцев (1:0).

Поехали. Игра началась. И уже опасно у ворот "Зенита". На 2 мин. угловой у ворот "Зенита" сразу стал голевым. Пошла подача слева на ближнюю штангу от Баркли, Кристенсен подправил мяч дальше, и Вернер буквально с полуметра воткнул его в сетку ворот отыгранного Кержакова. Счет открыт англичанами — 0:1. А теперь ещё и в прессинг бросились футболисты "Челси", "прибит" петербургский клуб на первых минутах. Печально смотрится "Зенит" на первых минутах встречи, даже со своей половины поля не получается выбраться у хозяев. "Челси" раз за разом всё перехватывает. Пошла подача справа в центр штрафной площади, до мяча игрок "Челси" не дотянулся. Атака гостей продолжилась, последовал заброс на Лукаку, который на линии вратарской оказался в положении "вне игры". Атака "Зенита" правым флангом, пошла подача в штрафную площадь, где на мяч летел Азмун, но защитники "Челси" оказались увереннее, Аспиликуэта выбил его на угловой. Разыграли угловой на левом фланге футболисты "Зенита", долго мяч катали, в итоге Барриос отважился на дальний удар, и мяч после рикошета улетел за пределы поля. Вновь корнер.



Ракицкий справа исполнил угловой, навешивал к линии вратарской, но мяч лондонцы выбили. Атака продолжилась, Ракицкий ещё раз навесил справа, Ловрен на дальней штанге до мяча с трудом дотянулся, в итоге угодил в себя же, после чего тот отскочил за лицевую. Кепа сыграет от ворот. "Зенит" вновь завладел мячом на своей половине поля, "Челси" старается прессинговать, но уже не так активно. Но пока всё устраивает гостей по такой игре.



Неплохая контратака "Зенита" получилась 2 в 2, но замешкался Малком на правом фланге, в итоге успели соперники вернуться, а Сауль накрыл попытку удара бразильца с линии штрафной. Малком не забивает, выйдя один на один. Ну а когда ещё забивать, если не в таких эпизодах? Звёзды ёлки-палки! Бразилец убежал один на один, не стал сближаться с голкипером, пробив с линии штрафной, но Кепа уже выбежал и ногой отбил мяч. Быстро перебрались игроки "Челси" в атаку, пошёл заброс от Лукаку на дальнюю штангу на Маунта, который пробил в упор, и лишь вовремя выскочивший из рамки Кержаков смог накрыть соперника.



На 38 мин. зенитовцы сравняли счет — 1:1: Клаудиньо! Сравнивает счёт "Зенит". Не прошла атака по центру, гости отбились. Дуглас Сантос подкараулил отскок на своём левом фланге, выдал зрячую подачу на Клаудинью, который выскочил из-за спин защитников и с линии вратарской головой переправил мяч в створ.



На 41 мин. зенитовцы увеличивают счет — 2:1: Сердар Азмун. Ой, как красиво сделано всё. Перехватили петербуржцы мяч в центре поля, Клаудиньо отыграл на Малкома, а тот выдал идеальную разрезающую передачу между двумя защитниками. Азмун убежал один на один, спокойно ушёл от Кепы вправо и отправил мяч в пустой створ. Да, очевидно уступает "Челси". Пропал у гостей прессинг, пропала скорость и желание. Неужели так быстро лондонцы уверовали в лёгкую прогулку? Звучит свисток, первый тайм окончен! Футболисты "Зенита" катастрофически начали поединок, пропустили через минуту с небольшим, но постепенно сбили атакующий порыв "Челси" и перехватили инициативу. В итоге две быстрые атаки российской команды, и на табло уже 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Подозреваю, что Томас Тухель просто так это не оставит, поэтому второй тайм будет интересным. А пока немного отдохнём!



Начался второй тайм. Без замен обошлось после перерыва. Не такое искромётное начало получается, как в дебюте нашей встречи, "Челси" неторопливо мяч контролирует, "Зенит" старается прессинговать. "Зенит" атакует, неплохая подача с правого фланга, Кепа в прыжке выбивает мяч из своей штрафной площади.



На 62 мин. «Челси» сравнивает счет — 2:2:. Ромелу Лукаку. Блестящая атака "Челси". Баркли выдал идеальный пас направо в штрафную на Вернера, который мимо вышедшего Кержакова прострелил в центр, а Лукаку в борьбе с Караваевым мяч принял и отправил его в пустой створ ворот "Зенита". Да, удалось "Зениту" отодвинуть игру от своих ворот. Практически по сценарию первого тайма у нас идёт встреча после перерыва. Вот бы ещё забить хозяевам вновь дважды. Было бы неплохо. Атака "Зенита" вторым темпом после углового, Клаудиньо навесил с правого фланга, и Азмун с подступов к вратарской опасно пробил головой! Кепа вытянулся и в прыжке мяч переправил на угловой! Игроки "Челси" катают мяч в центре поля, готовясь к финальному штурму. Надо сказать, откровенно опасного ничего нет у ворот "Зенита" в последние минуты.



На 85 мин. англичане увеличивают счет — 2:3: пошла передача низом в штрафную площадь на Вернера, который сыграл на одной линии с защитником, обыграл его на паузе и сильным ударом переиграл Кержакова.



На 94 дополнительной мин. зенитовцы сравняли счет — 3:3: Магомед Оздоев Ничего себе! Вот это да! Вот это развязка! Мостовой с левого фланга навесил в центр, где Сарр опередил Дзюбу и выбил мяч. Оздоев подкарулил отскок на линии штрафной и с лёта мощным ударом отправил мяч в девятку! Кепа не дотянулся. «Зенит» показал динамичный, упорный и мужественный футбол. Зенитовцы показали, что они могут бороться с лидерами мирового футбола и мы поздравляем их с этим.

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