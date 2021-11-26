Итальянцы вынесли «Локомотив» из Лиги Европы 0:3

Аргументы Недели → Спорт → Футбол 13+

26 ноября 2021, 09:05 Борис Омельченко,

Фото: globallookpress.com

25 ноября 2021 г. на стадионе РЖД Арена (Москва, Россия) состоялась встреча 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» (Россия) и «Лацио» (Италия) в квартете Е. Арбитр поединка Артур Диаш (Португалия).

«Локомотив» не выиграл в 6 последних матчах в Лиге Европы (2 ничьи, 4 поражения). За 4 поединка на групповом этапе этого розыгрыша турнира «Локомотив» забил всего 2 мяча – это худший результат в квартете Е. На своем поле команда не выиграла в 3 последних встречах в Лиге Европы (1 ничья, 2 поражения). Также «Локомотив» не победил в 13 из 14 предыдущих матчей с итальянскими клубами во всех официальных турнирах (4 ничьи, 9 поражений).



Итальянцы не уступили в 3 последних матчах в ЛЕ (1 победа, 2 ничьи). На выезде «Лацио» в этом турнире играет значительно хуже, чем дома. В гостях команда не победила в 7 последних встречах в Лиге Европы (1 ничья, 6 поражений). Зато «Лацио» еще ни разу в официальных турнирах не проигрывал российским командам (3 победы, 4 ничьи). Предыдущий очный поединок с «Локомотивом» в ЛЕ завершился победой итальянцев со счетом 2:0.



Перед пятым туром самая запутанная ситуация была в группе Е, где даже «Локомотив», занимавший последнее место, мог уверенно выходить в плей-офф. Для этого нужен был домашний реванш в матче против «Лацио». В Риме «железнодорожники» проиграли без особых вопросов, но с тех пор в команде сменился главный тренер и почти в корне – стиль игры. Маркус Гисдоль в матче с любым соперником ставит энергозатратный футбол с постоянным давлением и прессингом. Немного отдохнули Баринов, Едвай, Куликов и Марадишвили, дисквалифицированные на последний матч РПЛ, но всё также не хватает травмированных Жемалетдинова, Смолова, Гилерме и Магкеева. Про Антона Миранчука и Зе Луиша, уже как-то и не вспоминается. У римлян вернулся в строй Иммобиле, хотя итальянцы обещали пропуск матча от Чиро. В итоге это и сыграло важную роль, правда, итальянцы и без этого смотрелись лучше.



Уже в дебюте матча мог открывать счёт Франческо Ачерби, лучше всех разобравшийся при подаче от угла поля. Отлично занял позицию, пробил, но молодой Худюков не сплоховал. Сменщик Гилерме круто сложился и удар парировал. «Лацио» и далее контролировал ход игры, нагнетал в позиционных атаках, а «Локо» еле держался, отбиваясь всеми средствами. Так, ещё в середине первого тайма Гисдоль заменил Ненахова, игравшего слишком грубо и висевшего на жёлтой карточке. Ноль ударов в створ за 45 минут говорили сами за себя – у «Локомотива» в атаке не получалось ровным счётом ничего. А «Лацио» нагнетал планомерно.



Второй тайм оказался полным разочарованием. «Железнодорожников» прибили два ВАРовских пенальти – они надломили психику футболистов, и после этого игра реально пошла в одни ворота. «Локомотив» вошёл в пике, побежал в атаку и позабыл об обороне. Счёт стал бы крупным ещё в середине второго тайма, если бы гости реализовали выходы один на один с Худяковым.

После очередного углового римляне должны были счёт открывать. Башич бил в упор, но на «ленточке» оказался Рыбус, спасший «Локомотив». Правда, ненадолго. Подкат Сильянова с мясом вырвал мяч у Дзакканьи. Артур Диаш подошёл к монитору, лично отсмотрел эпизод и указал на «точку». Чиро Иммобиле пробил сильно и под штангу, Худяков не угадал – 0:1. А уже через девять минут Иммобиле реализовал второй пенальти.



Чиро сам же накрутил пару защитников, попав в итоге под фол Баринова. Иммобиле второй пенальти пробил под другую штангу, Худяков в этот раз угадал, но не дотянулся – 0:2. Стало ясно, что позитива можно не ждать. Педро тут же мог забивать третий мяч после ошибки Сильянова, но пробил мимо ворот из убойной позиции. Однако испанец не сдался, в концовке матча именно он оформил разгром. Едвай не лучшим образом вынес мяч из штрафной площади, а Педро пушечным ударом с подбора добил «Локо» - 0:3. Мяч коснулся каркаса, так что Худяков не имел шансов на спасение. «Локомотив» разгромлен в Москве, но имеет шансы на плей-офф Лиги конференций. Для этого нужно на выезде обыграть «Марсель» в последнем туре Лиге Европы.



Игра «Локомотива» в первых матчах при Гисдоле была обнадёживающей, но многие аналитики футбола сомневались, сможет ли российский клуб постоянно показывать такой энергозатратный футбол. Игровые идеи у Гисдоля отличные, но проблема в том, что наши футболисты не привыкли играть и тренироваться в таком интенсивном режиме, они просто так не воспитаны. Посмотрим, сумеют ли они перестроиться физически и ментально.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости