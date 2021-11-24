«Мальмё» - «Зенит» ничья 1:1, и у нас европейская весна

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24 ноября 2021, 07:04 Борис Омельченко,

Вчера 23 ноября 2021 г. на стадионе (Мальмё, Швеция) состоялась встреча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов-2021/2022 в квартете H между «Мальмё» (Швеция) и «Зенитом» (Россия). Арбитр матча Андрис Трейманис (Латвия).

«Мальмё» проиграла в 5 последних матчах в Лиге чемпионов. На групповом этапе этого розыгрыша турнира «Мальмё» еще ни разу не отличился. При этом пропустила команда больше всех в группе H – 12 мячей. На своем поле «Мальмё» не уступил в 8 из 10 предыдущих встреч в ЛЧ (5 побед, 3 ничьи). Но в 2 последних домашних матчах команда проиграла. Кроме того, с российскими клубами во всех официальных турнирах шведы встречались 3 раза и одержали всего 1 победу при 2 поражениях. Питерцы проиграли в 6 из 7 предыдущих матчей в ЛЧ. В прошлом туре «Зенит» уступил «Ювентусу» со счетом 2:4. Впервые с февраля 2014 года команда пропустила как минимум 4 гола в ЛЧ. На выезде в этом турнире «Зенит» тоже выступает неудачно. Последнюю гостевую победу в ЛЧ российский клуб одержал в ноябре 2015 года (1 ничья, 9 поражений). Тем не менее предыдущий очный поединок с «Мальмё» завершился уверенной победой «Зенита» со счетом 4:0.

Матч начался. Первыми с центра поля мяч разыграли зенитовцы. В первой атаке прошёл длинный заброс на Дзюбу, который врывался на левый край штрафной площади, но при борьбе плечо в плечо Артём упал, а Ахмедходжич устоял на ногах. Встреча началась без особого сумбура. При поддержке своих болельщиков "Мальмё" не стремится яростно идти в атаку на первых минутах, предпочитая действовать осторожно. "Зенит" также на первых минутах играет весьма прагматично. Команда Сергея Семака даже не против того, чтобы отдать мяч соперникам, и спокойно держать позиционную оборону. Чолак падал неподалёку от левого угла штрафной площади после контакта с Ловреном, но судья продолжает позволять на поле жёсткие единоборства, не давая свистки. Угловой на правом фланге заработали "сине-бело-голубые". Разыграли мяч накоротке "сине-бело-голубые", после чего Ракицкий решил нанести неожиданный удар по воротам прямо с фланга, но попал в сетку ворот лишь с внешней стороны. Очень плотная, вязкая игра и команды с трудом добираются до ворот соперника. Только "Зенит" немного взвинтил темп, как удалось создать опасный момент. Останавливаться на достигнутом нельзя - надо продолжать атаковать. Караваев выдал пас на ближний край штрафной площади на Малкома, тот сыграл в центр на Дзюбу, который скатывал мяч под удар тому же Караваеву, но выстрел Вячеслава с левой ноги пришёлся в одного из защитников. Клаудиньо сейчас нанёс дальний удар по воротам, который был далеко не самым подготовленным, и попытка получилась несильной и неточной. А теперь аут на левом фланге заработали всё-таки подопечные Сергея Семака, и после вбрасывания Сантос прострелил вдоль линии штрафной площади на Караваева, но последние не сумел нормально обработать мяч.

На 28 мин. шведы открывают счет - 1:0: Сёрен Рикс. Ай-яй-яй. Рикс в банальную "стеночку" обыгрался с Бирманчевичем, после чего с 13-ти метров пробил низом точно в цель. Защитники "Зенита" смотрели футбол, а Кержаков спасти команду не сумел. Дуглас Сантос прострелил с левого фланга - мяч дошёл до дальнего угла штрафной площади на свободного Караваева, который принял мяч, после чего пробивал в дальний верхний угол, но промахнулся. Небольшой дождь идёт в Мальмё. "Зениту" надо агрессивней действовать в атаке и не стесняться бить издали. Далин в матчах с "Челси" очень неуверенно действовал как раз после дальних ударов. Спокойно сейчас стараются доигрывать первый тайм шведские футболисты. Им очень важно сохранить преимущество в счёте до свистка на перерыв. Первый тайм окончен. "Зенит" "горит" в Швеции со счётом 0:1. Отдыхаем...

Второй тайм начался. Перешёл "Зенит" на игру в два центральных защитника. Будем надеяться, что это поможет петербургской команде переломить ход поединка. На 50 мин. арбитр назначает пенальти в ворота «Мальмё», за снос Вендела в штрафной шведов. Пробивает Дзюба и не смог переиграть голкипера, досадный эпизод. Удивительно просто, насколько хладнокровно Дзюба забивает пенальти в РПЛ, и насколько плохо сделал это в Лиге чемпионов. Нет всё ещё психологии победителей у российских клубов на евроарене.

Главное не отчаиваться сейчас "Зениту". Впереди много игрового времени, поэтому ещё будут возможности совершить камбек. Ларссон затягивал время, после чего упал в борьбе с забравшим у него мяч Мостовым. Позорная симуляция игрока "Мальмё", на которую решил никак не реагировать судья. Идут уже практически ва-банк питерцы, оголяя собственные тылы. Но другого выхода не остаётся - до финального свистка остаётся совсем мало времени.

"Зенит" остаётся в меньшинстве! Чистяков на левом фланге атаки пошёл в грубый подкат против Ракипа, и заслуженно заработал своё удаление. На добавленной 91 мин. арбитр назначает пенальти в ворота шведов, пробивал Ракицкий и счет становится 1:1: Ярослав Ракицкий! Очень чётко украинец пробил в правый нижний угол. Далин угадал направление удара, но спасти свою команду не смог. Матч окончен "Зенит" вырвал ничью в выездном матче с "Мальмё", гарантировав для себя выход в плей-офф Лиги Европы.

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