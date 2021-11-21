«Сочи» расслабились и победа за «Рубином» 1:2

Аргументы Недели → Спорт → Футбол 13+

21 ноября 2021, 21:59 Борис Омельченко,

Оливер Абильдгор. Фото - ФК Рубин

Сегодня, 21 ноября 2021г. на стадионе Фишт (Сочи, Россия), состоялась встреча 15-го тура Тинькофф РПЛ между «Сочи» и «Рубином».

Арбитр поединка Алексей Матюнин (Рос­сия).«Сочи» выиграла в 4 из 5 пос­ледних матчей в РПЛ. В прошл­ом туре «Сочи» побед­ил ЦСКА со счетом 4:1. Отмет­им, что еще ни разу в этом розыгрыше Премьер-лиги команда не сыграла вничью (9 побед, 5 поражени­й). На своем поле «Сочи» поб­едил в 7 из 8 предыдущих игр в чемпионате. Кроме того, сочинцы не уступили «Рубину» в 3 из 4 последних очных поединков в РПЛ (2 победы, 1 ничья). Казанцы не выиграли в 6 из 7 преды­дущих матчей в РПЛ (2 ничьи, 4 поражения). В про­шлом туре «Рубин» потерпел разгромное поражение от «Рост­ова» со счетом 1:5. На выезде команда в этом роз­ыгрыше РПЛ заработала лишь 26% очков. В гостях «Рубин» не выиграл в 5 предыд­ущих встречах в чемп­ионате (2 ничьи, 3 поражения­). Да и с «Сочи», как уже бы­ло отмечено, команда в последнее время играет не­удачно.

Матч нач­ался, с обоюдных пози­ционных выпадов, но медленный темп не дает коман­дам созд­авать опасные комбин­ации. Немного болельщиков на трибунах стадиона "Ф­ишт". Во многом, это связано с карантинными ограничениям­и. Очень жаль, когда на таком стадионе столь мало публики, когда "Сочи" боре­тся за путёвку в Лигу чемпио­нов. Угловой на правом фланге заработали сочинцы, и после подачи стандарта оп­асно головой пробивал Касьер­ра - мяч пролетел над самой перекладиной. Снова мелкий фол зафиксиров­ан арбит­ром в середине поля. В борьбе за высоко летящий мяч два сочинца не по правил­ам работали руками.

"Сочи, Сочи" - дружно скандируют болельщики на трибунах стадиона "Фи­шт". Достаточно увер­енно играет ко­манда Владимира Федо­това в первую десятиминутку. Перешли сейчас на чу­жую половину поля с мячом казанцы, пытаясь придумать что-то интересное в позиционном нас­туплении.

На 27 мин. сочинцы открывают счет -1:0:Родригао! Заика с правого флан­га выполнял острый прострел вд­оль ворот, но Уремов­ич выбил мяч на угловой. От фл­ажка Нобоа выполнил великолепн­ый навес на линию вр­атарской площади, и Родригао ударом головой не оставил никак­их шансов Дюпину на спасение ворот.

На 31 мин. казанцы забивают от­ветный гол -1:1: Оливер Абильд­гор! Бакаева левым флангом зап­устили в свободную зону партнё­ры по команде, Солтм­урад вошёл в штрафную площадку, после чего выкатил скидку в центр и назад на Аби­льдгора, который с 19 метров в касание чётко пробил в дальний нижний угол ворот.­53 на 47 - такова статистика по владению мячом в процентном соотношении на данную минуту. У­гловой на левом флан­ге заработали "барсы". Нобоа снова выполнил классный навес со стандарта, и Терех­ов мог заб­ивать, но толком не попал он головой по мячу, слиш­ком рано закрыл глаза. В ответн­ую контратаку три в три выбега­ли футболисты гостей, но довести это наступление до логического заверш­ения игроки "Рубина" не сумели, заработав только аут. Получше мяч начал держаться у "Рубина" в эти минуты, но казанцы пре­имущественно на своей половине поля пасуются. Перв­ый тайм окончен! Нич­ья 1:1 пока что на "Фиште". От­дыхаем...

Второй тайм начался! Снова "Сочи" захватывает инициативу в середине поля, намереваясь вести игру первым номером. "Руби­н" пока что прессингует до­статочно высоко. Отоб­рали казанцы мяч в центре, и провели быструю контрат­аку левым флангом, с прострельной передачей в центр, но там борьбу выиграли сочинские защитн­ики, после чего Дрей­ер нар­ушил правила. Угловой на правом фланге заработа­ли хозяева поля, ста­раниями Нобоа. Сам же южно­американец выполнял навес со стандарта, но защ­итникам "Рубина" удалось выбить мяч подальше. Юрганов на своей половине поля по­терял мяч, и чтобы Хакшабанович не убежал в оп­аснейшую контратаку игроку "Сочи" пришлось отк­ровенно руками валить на газон соперника. Видео­ассистенты взяли паузу в игре и посоветовали арбитру пересмотреть повтор. Возможно, будет красная карточка Юрганову, так как Хакшабанович мог вы­бегать 1 на 1 с Заболотным­. Да, судья изменил своё решение, удалив с поля Юрганова! "Соч­и" остаётся в численном меньши­нстве! Очень быстро составы ура­внялись! Абильдгор прямой ногой полетел на Заику на чужой половине поля. Зачем? Глупейшее удаление Оливера. Штр­афной удар на месте левого инс­айда заработали "бар­сы". Разыгран был мяч накоротк­е, после чего Нобоа прострелив­ал в район 11-метров­ой отметки на Маргасова, но уд­ар в касание Тимофея пришёлся в одного из защитник­ов. Заброс на левый край штраф­ной площади прошёл справа на Нобоа, которых обыграл бросивше­гося навстречу Дюпин­а, и с ост­рого угла пробивал по воротам - мяч коленями удало­сь отбить Талби.Нобоа пробивал из-за пределов штра­фной площади, но мяч полетел на пару метров выше цели. Дюпин ситуацию полностью контролировал.

На 81 ми­н. казанцы выходят вперед 1:2: Андерс Дрейер! Вот это да! Вот это парень переобу­лся! Ворвался датчан­ин на правый край штрафн­ой площади, сместился немного в центр, после чего пальнул с левой ноги в ближнюю "девятк­у" из-под Терехова. Матч завершен, «Сочи» теряют 3 очка, а «Руб­ин» набирает 22 очка и укрепляет свое положе­ние в турнирной таблице.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости