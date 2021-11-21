«Сочи» расслабились и победа за «Рубином» 1:2

Сегодня, 21 ноября 2021г. на стадионе Фишт (Сочи, Россия), состоялась встреча 15-го тура Тинькофф РПЛ между «Сочи» и «Рубином».
Арбитр поединка Алексей Матюнин (Россия).«Сочи» выиграла в 4 из 5 последних матчей в РПЛ. В прошлом туре «Сочи» победил ЦСКА со счетом 4:1. Отметим, что еще ни разу в этом розыгрыше Премьер-лиги команда не сыграла вничью (9 побед, 5 поражений). На своем поле «Сочи» победил в 7 из 8 предыдущих игр в чемпионате. Кроме того, сочинцы не уступили «Рубину» в 3 из 4 последних очных поединков в РПЛ (2 победы, 1 ничья). Казанцы не выиграли в 6 из 7 предыдущих матчей в РПЛ (2 ничьи, 4 поражения). В прошлом туре «Рубин» потерпел разгромное поражение от «Ростова» со счетом 1:5. На выезде команда в этом розыгрыше РПЛ заработала лишь 26% очков. В гостях «Рубин» не выиграл в 5 предыдущих встречах в чемпионате (2 ничьи, 3 поражения). Да и с «Сочи», как уже было отмечено, команда в последнее время играет неудачно.
Матч начался, с обоюдных позиционных выпадов, но медленный темп не дает командам создавать опасные комбинации. Немного болельщиков на трибунах стадиона "Фишт". Во многом, это связано с карантинными ограничениями. Очень жаль, когда на таком стадионе столь мало публики, когда "Сочи" борется за путёвку в Лигу чемпионов. Угловой на правом фланге заработали сочинцы, и после подачи стандарта опасно головой пробивал Касьерра - мяч пролетел над самой перекладиной. Снова мелкий фол зафиксирован арбитром в середине поля. В борьбе за высоко летящий мяч два сочинца не по правилам работали руками.
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"Сочи, Сочи" - дружно скандируют болельщики на трибунах стадиона "Фишт". Достаточно уверенно играет команда Владимира Федотова в первую десятиминутку. Перешли сейчас на чужую половину поля с мячом казанцы, пытаясь придумать что-то интересное в позиционном наступлении.
На 27 мин. сочинцы открывают счет -1:0:Родригао! Заика с правого фланга выполнял острый прострел вдоль ворот, но Уремович выбил мяч на угловой. От флажка Нобоа выполнил великолепный навес на линию вратарской площади, и Родригао ударом головой не оставил никаких шансов Дюпину на спасение ворот.
На 31 мин. казанцы забивают ответный гол -1:1: Оливер Абильдгор! Бакаева левым флангом запустили в свободную зону партнёры по команде, Солтмурад вошёл в штрафную площадку, после чего выкатил скидку в центр и назад на Абильдгора, который с 19 метров в касание чётко пробил в дальний нижний угол ворот.53 на 47 - такова статистика по владению мячом в процентном соотношении на данную минуту. Угловой на левом фланге заработали "барсы". Нобоа снова выполнил классный навес со стандарта, и Терехов мог забивать, но толком не попал он головой по мячу, слишком рано закрыл глаза. В ответную контратаку три в три выбегали футболисты гостей, но довести это наступление до логического завершения игроки "Рубина" не сумели, заработав только аут. Получше мяч начал держаться у "Рубина" в эти минуты, но казанцы преимущественно на своей половине поля пасуются. Первый тайм окончен! Ничья 1:1 пока что на "Фиште". Отдыхаем...
Второй тайм начался! Снова "Сочи" захватывает инициативу в середине поля, намереваясь вести игру первым номером. "Рубин" пока что прессингует достаточно высоко. Отобрали казанцы мяч в центре, и провели быструю контратаку левым флангом, с прострельной передачей в центр, но там борьбу выиграли сочинские защитники, после чего Дрейер нарушил правила. Угловой на правом фланге заработали хозяева поля, стараниями Нобоа. Сам же южноамериканец выполнял навес со стандарта, но защитникам "Рубина" удалось выбить мяч подальше. Юрганов на своей половине поля потерял мяч, и чтобы Хакшабанович не убежал в опаснейшую контратаку игроку "Сочи" пришлось откровенно руками валить на газон соперника. Видеоассистенты взяли паузу в игре и посоветовали арбитру пересмотреть повтор. Возможно, будет красная карточка Юрганову, так как Хакшабанович мог выбегать 1 на 1 с Заболотным. Да, судья изменил своё решение, удалив с поля Юрганова! "Сочи" остаётся в численном меньшинстве! Очень быстро составы уравнялись! Абильдгор прямой ногой полетел на Заику на чужой половине поля. Зачем? Глупейшее удаление Оливера. Штрафной удар на месте левого инсайда заработали "барсы". Разыгран был мяч накоротке, после чего Нобоа простреливал в район 11-метровой отметки на Маргасова, но удар в касание Тимофея пришёлся в одного из защитников. Заброс на левый край штрафной площади прошёл справа на Нобоа, которых обыграл бросившегося навстречу Дюпина, и с острого угла пробивал по воротам - мяч коленями удалось отбить Талби.Нобоа пробивал из-за пределов штрафной площади, но мяч полетел на пару метров выше цели. Дюпин ситуацию полностью контролировал.
На 81 мин. казанцы выходят вперед 1:2: Андерс Дрейер! Вот это да! Вот это парень переобулся! Ворвался датчанин на правый край штрафной площади, сместился немного в центр, после чего пальнул с левой ноги в ближнюю "девятку" из-под Терехова. Матч завершен, «Сочи» теряют 3 очка, а «Рубин» набирает 22 очка и укрепляет свое положение в турнирной таблице.
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